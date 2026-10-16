Католичні іменини 16 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

16 жовтня за католицьким календарем згадують святу Ядвігу Сілезьку, святу Маргариту Марію Алакок і святого Жерара Маєллу. Цього дня свої іменини можуть відзначати люди з іменами Ядвіга, Маргарита, Марія, Жерар та іншими спорідненими іменами. Розповідаємо, що вони означають і як привітати іменинників.

У католицькій традиції імена часто пов’язують із пам’яттю святих, яких згадують у певний день року. Деякі імена мають кілька форм у різних мовах, тому поряд із Ядвігою можна зустріти Гедвігу, а поряд із Жераром — Джерарда або Джерардо.

16 жовтня в католицьких календарях згадують святих, чиї історії пов’язані з допомогою нужденним, духовним життям і служінням іншим. Нижче — чоловічі та жіночі імена, які можна знайти в католицьких календарях святих і списках іменин.

Чоловічі імена 16 жовтня

Жерар — ім’я германського походження. Його пов’язують зі словами «спис» і «сміливий», тому значення часто передають як «сміливий воїн». У різних країнах можна зустріти форми Джерард, Джерардо та Жерар. 16 жовтня католицька церква згадує святого Жерара Маєллу — редемпториста, якого шанують за доброту, смирення та допомогу людям.

Лонгин — ім’я латинського походження. Його традиційно пов’язують зі значенням «довгий» або «високий». У католицьких календарях 16 жовтня згадують святого Лонгина, римського сотника, який, за християнським переказом, увірував у Христа після його розп’яття. Це ім’я має давню історію, хоча сьогодні його рідко дають дітям.

Бертран — ім’я германського походження. Його складники пов’язують зі словами «світлий» і «крук», тому однозначного короткого перекладу немає. Ім’я відоме в західноєвропейській традиції, зокрема у Франції. У католицьких календарях на 16 жовтня згадують святого Бертрана Коммінзького.

Галл — коротке ім’я, яке має давню європейську історію. Його пов’язують із латинською формою Gallus, що могла означати «галл», тобто представник давнього кельтського народу. У католицькій традиції відомий святий Галл — монах і місіонер, якого шанують у Центральній Європі. Ім’я сьогодні трапляється нечасто.

Флорентин — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом florens — «квітучий», «той, хто процвітає». Воно має споріднені форми Флорентинус і Флорентіно. У розширених католицьких списках святих на 16 жовтня згадують Флорентина Трірського. Це ім’я може сподобатися тим, хто шукає рідкісний варіант із красивим значенням.

Еліфій — рідкісне ім’я, яке зустрічається в католицьких списках святих. Його точне походження та значення тлумачать по-різному, тому не варто приписувати йому одне беззаперечне значення. У церковній традиції відомий святий Еліфій Тульський, пам’ять якого пов’язують із цією датою.

Колман — ім’я кельтського походження, поширене в Ірландії. Його значення пов’язують зі словом, яке могло означати «голуб», а також із давніми формами імені, що використовувалися в християнській традиції. У календарях святих на 16 жовтня згадують Колмана Кілрутського.

Віталій — ім’я латинського походження, утворене від слова vitalis, тобто «життєвий», «сповнений життя». Воно відоме в багатьох європейських країнах і має кілька споріднених форм. У розширених католицьких переліках святих на цю дату можна зустріти ім’я Віталій.

Бальдерик — давнє германське ім’я. Його складники пов’язують зі значеннями «сміливий», «відважний» і «правитель». Воно рідкісне в сучасному вжитку, але збереглося в історичних і церковних календарях. Серед святих, яких згадують 16 жовтня, є Бальдерик.

Жіночі імена 16 жовтня

Ядвіга — ім’я германського походження. Його складники традиційно пов’язують із поняттям боротьби, тому значення передають як «войовнича» або «та, що бореться». У різних країнах ім’я має форми Гедвіга, Едвіга та Едвіж. 16 жовтня католицька церква вшановує святу Ядвігу Сілезьку, яка допомагала бідним і хворим та підтримувала створення монастирів і притулків.

Маргарита — ім’я грецького походження, яке означає «перлина». Воно поширене в багатьох країнах і має різні форми: Маргарет, Марго, Маргерита та Маргарита. 16 жовтня згадують святу Маргариту Марію Алакок — французьку черницю, пов’язану з поширенням шанування Найсвятішого Серця Ісуса.

Марія — ім’я давньоєврейського походження. Його значення тлумачать по-різному: серед поширених версій — «кохана», «бажана» або «пані». Це одне з найвідоміших жіночих імен у християнській культурі. У католицьких календарях ім’я Марія часто поєднується з іншими іменами, зокрема в імені святої Маргарити Марії Алакок.

Маргарет — англійська форма імені Маргарита. Як і його український відповідник, воно походить від грецького слова зі значенням «перлина». Ім’я поширене в англомовних країнах, а його короткі форми — Мег, Меггі та Мардж. Для тих, хто носить це ім’я, 16 жовтня може бути приводом згадати святу Маргариту Марію Алакок.

Маргерита — італійська форма імені Маргарита. Вона також означає «перлина». Це ім’я популярне в Італії та має багато зменшувальних форм, зокрема Ріта. Воно споріднене з іменем святої Маргарити Марії, яку згадують у католицькому календарі 16 жовтня.

Едвіга — одна з форм імені Ядвіга, яка поширена в іспанській та інших європейських мовних традиціях. Її значення пов’язане з давньогерманськими словами, що описують боротьбу або воїнську відвагу. Це ім’я можна зустріти в католицьких календарях як відповідник імені святої Ядвіги Сілезької.

Маргерита Марія — подвійне ім’я, яке поєднує два відомі християнські імені. Маргерита означає «перлина», а Марія має давньоєврейське походження та кілька традиційних тлумачень. Таке поєднання відоме завдяки святій Маргариті Марії Алакок, яку вшановують 16 жовтня.

Максима — жіноча форма латинського імені Максим. Воно походить від слова maximus, що означає «найбільша» або «найвеличніша». Ім’я трапляється в історичних і церковних списках, хоча нині не є поширеним в Україні. У розширених переліках католицьких святих на 16 жовтня можна знайти святу Максиму.

Патриція — жіноче ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом patricius, яке означало «знатний», «шляхетного походження». Ім’я поширене в Італії, Іспанії та інших європейських країнах. У розширених католицьких календарях на 16 жовтня згадується свята Патриція.

Кіара — ім’я італійського походження, яке означає «світла», «ясна». Воно споріднене з латинським словом clarus — «ясний», «зрозумілий», «славний». Ім’я стало відомим у християнській традиції завдяки святій Кларі Ассізькій, а форма Кіара поширена в Італії. У розширених переліках святих на 16 жовтня також можна зустріти це ім’я.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, коли згадують святого, ім’я якого носить людина. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем. Тому для багатьох людей іменини мають не лише родинне, а й духовне значення.

У католицькій церкві пам’ять святих відзначають за літургійним календарем. Окремі дати можуть мати різний рівень урочистості: одні свята відзначають у всій церкві, інші — у певній країні або місцевій громаді. Для людини ж День ангела часто стає гарним приводом згадати про свого небесного покровителя та провести час із близькими.

Як відзначати День ангела

Іменини не обов’язково святкувати з великим застіллям. Можна зустрітися з родиною, запросити друзів на вечерю або просто провести вечір у приємній компанії. Для людей, які дотримуються релігійних традицій, цей день може бути приводом для молитви чи відвідування храму.

Подарунок може бути символічним. Квіти, книга, солодощі або невелика річ, яку людина давно хотіла, допоможуть показати увагу. Важливо не стільки те, скільки коштує подарунок, скільки щирість і турбота, з якою його обирають.

Як привітати з Днем ангела

Привітання на іменини краще робити особистим і щирим. Не потрібно використовувати складні слова чи довгі побажання. Достатньо згадати те, що справді важливо для людини: здоров’я, любов, спокій, добробут і підтримку близьких. Ось кілька варіантів привітань.

Тепле привітання

«Вітаю з Днем ангела! Бажаю здоров’я, радості, душевного спокою та багато світлих моментів. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують, розуміють і щиро радіють твоїм успіхам».

Коротке привітання

«З Днем ангела! Нехай у житті буде більше щасливих подій, приємних зустрічей і добрих новин. Бажаю любові, миру, сил і здійснення найзаповітніших мрій».

Привітання для близької людини

«Вітаю з іменинами! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, додає сил і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю, щоб кожен день приносив щось хороше, а поруч завжди були люди, з якими можна розділити і радість, і труднощі». День ангела — це ще одна нагода нагадати близькій людині, що про неї пам’ятають. Навіть коротке повідомлення або дзвінок можуть зробити свято теплішим.

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