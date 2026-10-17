Католичні іменини 17 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

17 жовтня католики вшановують пам’ять святого Ігнатія Антіохійського — одного з ранніх християнських єпископів і мучеників. Цього дня також згадують святих і блаженних, чиї імена стали основою для католицьких іменин. Серед них є як чоловічі, так і жіночі імена, зокрема Ігнатій, Рудольф, Анструда, Маргарита та Марія.

Іменини — це день, пов’язаний із пам’яттю святого, ім’я якого носить людина. У католицькій традиції 17 жовтня згадують кількох святих і блаженних, чиї імена можна зустріти в календарях іменин різних європейських країн.

Серед них є знайомі українцям імена, а також рідкісні варіанти, які майже не використовують сьогодні. Розповідаємо про їхнє походження та значення.

Чоловічі імена 17 жовтня

Ігнатій — ім’я латинського походження, традиційно пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Egnatius. Його точне первісне значення невідоме. 17 жовтня католицька церква вшановує святого Ігнатія Антіохійського, єпископа й мученика раннього християнства.

Рудольф — ім’я давньогерманського походження. Воно складається з частин, які означають «слава» та «вовк», тому його часто тлумачать як «славний вовк». У католицькому календарі цього дня згадують святого Рудольфа з Губбіо, єпископа, який жив в Італії в XI столітті.

Річард — ім’я германського походження, яке означає «сильний правитель» або «могутній володар». Воно складається з коренів зі значеннями «сила» та «правитель». 17 жовтня в католицьких переліках святих згадують святого Річарда Ґвіна — валлійського мученика XVI століття.

Флорентій — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом florens, тобто «квітучий» або «той, хто процвітає». У католицьких календарях на 17 жовтня згадують святого Флорентія Оранського, єпископа, який жив у давній Галлії.

Віктор — ім’я латинського походження, яке означає «переможець». Воно було поширене ще в Стародавньому Римі, а згодом закріпилося в християнській традиції. У переліках святих на 17 жовтня також згадують мученика Віктора.

Маріан — ім’я латинського походження, пов’язане з римським родовим ім’ям Marianus. Його значення остаточно не встановлене. Ім’я поширене в Польщі та інших країнах Центральної Європи. У деяких календарях іменин 17 жовтня згадують Маріана разом із Віктором та Олександром.

Олександр — ім’я давньогрецького походження, яке означає «захисник людей». Воно поширене в багатьох країнах і має різні форми: Александр, Александер, Алессандро. У католицьких переліках святих на 17 жовтня згадують мучеників Віктора, Олександра та Маріана.

Ансельм — ім’я давньогерманського походження, яке тлумачать як «захист Бога» або «той, кого захищає Бог». Воно має давню історію в європейській християнській традиції. У деяких європейських календарях іменин Ансельма згадують 17 жовтня.

Ватрослав — слов’янське ім’я, яке складається з частин, пов’язаних зі словами «володар» або «вогонь» і «слава». Воно трапляється переважно в Хорватії та інших південнослов’янських країнах. У хорватському календарі іменин 17 жовтня згадують Ватрослава.

Франсуа-Ісидор — подвійне ім’я французького походження. Франсуа є французькою формою імені Франциск, яке пов’язують зі значенням «француз» або «вільний». Ісидор походить із грецької мови та означає «дар Ісіди». 17 жовтня католицькі календарі згадують святого Франсуа-Ісидора Гагелена, французького священника й мученика.

Жіночі імена 17 жовтня

Анструда — рідкісне жіноче ім’я германського походження, яке в різних джерелах також пишуть як Астрид або Анструд. Його пов’язують із давніми германськими елементами, що передають значення «божественна краса» або «божественна сила». 17 жовтня згадують святу Анструду, настоятельку монастиря у французькому Лангрі.

Маргарита — ім’я грецького походження, яке означає «перлина». Воно поширене в багатьох європейських країнах і має різні форми: Марго, Маргоша, Рита. У католицькій традиції 17 жовтня в деяких календарях згадують святу Маргариту Марію Алакок — французьку монахиню, відому своєю духовною діяльністю.

Марія — ім’я давньоєврейського походження. Його значення тлумачать по-різному: серед можливих варіантів — «кохана», «бажана» або «пані». Це одне з найпоширеніших жіночих імен у християнському світі. У католицькому календарі 17 жовтня згадують блаженну Марію Магдалену Дежарден та інших жінок, які постраждали за віру.

Луцина — жіноче ім’я латинського походження, пов’язане зі словом lux, тобто «світло». Його також асоціюють із латинським ім’ям богині пологів Луцини. У польському календарі іменин Луцину згадують 17 жовтня.

Маргарета — форма імені Маргарита, яка поширена в німецькомовних і скандинавських країнах. Як і Маргарита, вона означає «перлина». Це ім’я має давню історію в Європі й багато варіантів вимови.

Гедвіга — ім’я германського походження, яке зазвичай пов’язують зі словами «боротьба» та «битва». Воно поширене в Центральній Європі, зокрема в Чехії, Словаччині та Угорщині. У деяких національних календарях іменин Гедвіга та її варіанти згадуються 17 жовтня.

Солена — жіноче ім’я, поширене у Франції. Його походження пов’язують із латинськими та французькими формами, однак точне значення не має загальноприйнятого пояснення. У французькому календарі іменин Солена згадується 17 жовтня.

Веста — ім’я латинського походження, пов’язане з римською богинею домашнього вогнища Вестою. Воно асоціюється з домом, теплом і сімейним затишком. У календарі іменин Естонії 17 жовтня згадують Весту та варіант Весте.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, пов’язаний із пам’яттю святого, ім’я якого носить людина. У католицькій традиції святі є прикладом віри та духовного життя, а іменини можуть бути нагодою згадати їхню історію.

Для багатьох людей це також сімейне свято. Можна зустрітися з близькими, зателефонувати рідним або просто надіслати тепле повідомлення. Не обов’язково влаштовувати велике святкування, щоб показати людині свою увагу.

Як святкувати День ангела

Особливих правил немає. Можна провести день із родиною, запросити друзів на вечерю або сходити разом у кафе. Якщо людина дотримується релігійних традицій, вона може відвідати храм або помолитися святому, ім’я якого носить.

Подарунок також не обов’язково має бути дорогим. Квіти, книга, солодощі або невелика річ, яка порадує іменинника, стануть гарним знаком уваги.

Як привітати з Днем ангела

Для привітання не потрібні складні слова. Достатньо щиро побажати здоров’я, миру, любові та добробуту. Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові та щасливих моментів. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримають і допоможуть у потрібну хвилину».

Або коротше: «З Днем ангела! Нехай у житті буде більше радості, тепла й добрих новин. Бажаю здійснення мрій, сил для нових звершень і щирих людей поруч». Для близької людини можна додати особисте побажання або згадати щось важливе для неї. Таке привітання звучатиме тепліше за готовий текст із листівки.

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