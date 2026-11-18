18 листопада іменини відзначають власники кількох незвичайних імен, серед яких є як поширені, так і рідкісні. У католицьких календарях цього дня згадують Ауду, Філіппіну, Кароліну, Одона та Романа. Розповідаємо, що означають ці та інші імена, звідки вони походять і кого варто привітати з Днем ангела.

У католицькій традиції 18 листопада пов’язане з пам’яттю кількох святих. Серед них — свята Роза-Філіппіна Дюшен, французька черниця та місіонерка, яка присвятила життя освіті й допомозі людям, святий Одон Клюнійський, відомий церковний діяч X століття, а також святий Роман Антіохійський.

У європейських календарях іменин цього дня також зустрічаються Ауда, Кароліна, Мабін, Патрокл та інші імена. Частина з них пов’язана з місцевими святими Франції, Польщі та Великої Британії.

Жіночі імена

Ауда

Ауда — французьке жіноче ім’я, яке походить від давньогерманського імені Альда. Його пов’язують зі словами «стара», «мудра» та «досвідчена». У Франції це ім’я має власну церковну традицію.

18 листопада згадують святу Ауду Паризьку, яка жила у V столітті. За переказами, вона була ученицею святої Женев’єви та приєдналася до її релігійної громади. Ауда присвятила себе духовному життю й залишилася в церковній пам’яті як приклад віри та відданості.

Філіппіна

Ім’я Філіппіна має грецьке коріння. Воно утворилося від імені Філіп, яке складається зі слів philos — «любов» і hippos — «кінь». Тому його значення перекладають як «та, що любить коней».

Цього дня вшановують святу Розу-Філіппіну Дюшен. Вона народилася у Франції в 1769 році, а згодом вирушила до Північної Америки, де засновувала школи та допомагала місцевим громадам. Її діяльність була пов’язана насамперед з освітою дітей і місіонерською роботою. У 1988 році Папа Іван Павло II проголосив її святою.

Роза

Роза походить від латинського слова rosa, яке означає «троянда». Це ім’я традиційно пов’язують із красою, ніжністю та витонченістю.

18 листопада ім’я також згадують у зв’язку зі святою Розою-Філіппіною Дюшен. Вона мала два імені під час хрещення — Філіппіна та Роза. Перше було пов’язане з апостолом Філіпом, а друге — зі святою Розою Лімською.

Кароліна

Кароліна — жіноча форма імені Карл. Його коріння пов’язують із давньогерманським словом karl, яке означало «вільна людина». Тому ім’я часто тлумачать як «вільна» або «незалежна».

У католицькому календарі 18 листопада згадують блаженну Кароліну Козку — польську мученицю, яка загинула у 1914 році під час Першої світової війни. Вона була відома своєю релігійністю та відданістю християнським переконанням. Католицька церква проголосила її блаженною у 1987 році.

Мабін

Мабін — рідкісне жіноче ім’я кельтського походження, яке зустрічається в традиціях Корнуоллу. Його точне значення не встановлене. Одна з версій пов’язує його зі старокорнським словом mab, яке означає «син».

Ім’я пов’язане зі святою Мабін, християнською подвижницею VI століття. За місцевими переказами, вона була однією з дітей валлійського правителя Бріхана. Її ім’ям назвали населений пункт і парафію в Корнуоллі, де збереглася пам’ять про святу.

Чоловічі імена

Одон

Одон — давнє германське ім’я, яке є варіантом імені Отто. Його основу пов’язують зі словами, що означають «багатство» та «достаток». Тому ім’я можна тлумачити як «заможний» або «той, хто має багатство».

18 листопада католицька церква вшановує святого Одона Клюнійського. Він жив у X столітті та був другим абатом монастиря Клюні у Франції. Одон займався реформуванням чернечого життя, підтримував суворі правила монастирської дисципліни та сприяв поширенню бенедиктинської традиції.

Роман

Роман походить від латинського слова Romanus, яке означає «римлянин» або «той, хто належить до Рима». Це ім’я має давню історію та поширене в багатьох європейських країнах.

18 листопада католицький календар згадує святого Романа Антіохійського. Він був християнським мучеником, який постраждав за свою віру. Його шанують як приклад мужності та непохитності у власних переконаннях.

Ансельм

Ім’я Ансельм утворилося від двох давньогерманських слів: ansi — «бог» і helm — «шолом», «захист». Його значення можна передати як «захищений богом» або «божественний захист».

Серед святих, яких згадують 18 листопада в католицьких переліках, є святий Ансельм. Це ім’я також відоме завдяки архієпископу Кентерберійському Ансельму, одному з найвідоміших християнських богословів Середньовіччя.

Леонард

Леонард походить від давньогерманських слів, які означають «лев» і «сміливий», «сильний». Тому найпоширеніше тлумачення цього імені — «хоробрий лев».

У католицьких календарях 18 листопада згадують святого Леонарда Кімуру — японського християнського мученика, який загинув за віру у XVII столітті. Його ім’я також пов’язане зі святим Леонардом Ноблацьким, якого вшановують в інший день церковного року.

Максим

Максим походить від латинського слова maximus, що означає «найбільший» або «найвеличніший». У Стародавньому Римі його використовували як почесне ім’я та родове прізвисько.

18 листопада в католицьких переліках святих згадується святий Максим. Це ім’я має давню християнську історію та зустрічається серед представників духовенства й ранніх християнських громад.

Назарій

Назарій походить від латинської форми Nazarius. Його значення — «той, хто походить із Назарета» або «назаретянин». Назва міста Назарет відома насамперед завдяки біблійній історії.

У католицьких календарях 18 листопада згадують святого Назарія. Це ім’я належить до давніх християнських імен, які поширилися в Європі завдяки шануванню перших мучеників і святих.

Іван

Іван походить від давньоєврейського імені Йоханан. Його значення перекладають як «Бог милостивий» або «Божа благодать». Це одне з найпоширеніших християнських імен, яке має численні форми в різних мовах.

18 листопада католицький календар згадує блаженного Івана Шоуна — японського мученика, який постраждав за християнську віру.

Патрокл

Патрокл — давньогрецьке ім’я, утворене від слів patros — «батько» та kleos — «слава». Його значення можна передати як «слава батька».

У французьких календарях іменин це ім’я також зустрічається 18 листопада. Воно пов’язане зі святим Патроклом, якого вшановують у християнській традиції.

Що таке День ангела і як його святкують

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення. У католицькій традиції такого святого вважають небесним покровителем людини. Він є прикладом християнського життя, віри та відданості своїм переконанням. Іменини відрізняються від дня народження. Якщо день народження пов’язаний із датою появи людини на світ, то День ангела має духовне значення. Для вірян це можливість згадати свого небесного покровителя, звернутися до нього з молитвою та подякувати за заступництво.

Традиційно цього дня католики можуть відвідати храм, взяти участь у богослужінні, помолитися та провести час із родиною. Також заведено приймати привітання від близьких і друзів. Святкування зазвичай не потребує великого застілля чи дорогих подарунків. Головне — увага до людини та духовний зміст свята.

Як привітати з Днем ангела 18 листопада

У День ангела іменинникам бажають здоров’я, щастя, миру, любові та Божого благословення. Також можна побажати підтримки небесного покровителя, сил для подолання труднощів і здійснення найзаповітніших мрій.

Привітання може бути простим, але щирим: «Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, родинного тепла та щасливих моментів. Нехай небесний покровитель оберігає тебе, допомагає у складні хвилини та веде дорогою добра. Нехай у житті буде більше приводів для радості, любові й вдячності».

Читай нас у