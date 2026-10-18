Католичні іменини 18 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

18 жовтня День ангела відзначають власники чоловічих і жіночих імен, які мають давню історію та цікаве значення. У католицькому календарі цього дня вшановують святого Луку — євангеліста й покровителя митців. Також у європейських календарях іменин згадуються Юст, Роланд, Злата, К’єрсті та інші імена, з якими можна привітати рідних і друзів.

18 жовтня — гарна нагода привітати близьких із Днем ангела. Серед імен цього дня є знайомі Лука та Петро, а також менш поширені в Україні Юст, Трифонія, Злата й К’єрсті.

Кожне ім’я має власне походження та історію. Одні пов’язані з біблійними постатями й християнськими святими, інші походять із давніх мов і збереглися в різних європейських країнах.

Чоловічі імена 18 жовтня

Лука — ім’я грецького походження, яке поширилося через латинську форму Lucas. Його часто пов’язують із назвою історичної області Луканія на півдні Італії. Ім’я відоме завдяки святому Луці, одному з чотирьох євангелістів. За християнською традицією, він був лікарем і автором Євангелія від Луки та книги Діянь апостолів. Святого Луку також вважають покровителем художників.

Лукас — європейська форма імені Лука, поширена, зокрема, у Німеччині, Швеції, Чехії та Іспанії. Його історія пов’язана з тим самим ім’ям євангеліста Луки. Значення зазвичай пояснюють через походження від назви Луканії, хоча в популярних тлумаченнях ім’я також пов’язують зі світлом. Лукас — милозвучний варіант, який добре знайомий у багатьох країнах Європи.

Юст — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом iustus, що означає «справедливий», «праведний». У католицькому календарі 18 жовтня згадують святого Юста з Бове — юного мученика, якого вшановують у християнській традиції. Це коротке ім’я має давнє коріння та пов’язане з уявленнями про чесність і справедливість.

Петро — ім’я грецького походження, яке означає «камінь» або «скеля». Воно стало відомим завдяки апостолу Петру та протягом століть залишається одним із найпоширеніших християнських імен. У католицькій традиції 18 жовтня також згадують святого Петра з Алькантари — іспанського францисканського монаха. Петру в День ангела можна побажати міцного здоров’я, витримки та надійних людей поруч.

Роланд — ім’я германського походження. Його пов’язують із давніми словами, що передають значення «слава» та «земля» або «край». Ім’я стало відомим у європейській культурі завдяки середньовічним легендам про лицаря Роланда. Воно асоціюється з відвагою та вірністю, а в Латвії 18 жовтня Роланд відзначає іменини.

Рональд — ім’я скандинавського походження, споріднене з давньоскандинавським ім’ям Rögnvaldr. Його значення зазвичай пояснюють як «той, хто править за порадою» або «мудрий правитель». Рональд — поширений варіант у різних англомовних країнах. У латвійському календарі іменин це ім’я також припадає на 18 жовтня.

Людвіг — ім’я германського походження, яке традиційно тлумачать як «славетний воїн». Воно складається з давніх елементів, пов’язаних зі славою та битвою. Ім’я відоме завдяки європейським правителям, композиторам і науковцям. У календарі іменин Естонії 18 жовтня згадується Людвіг.

Юліан — ім’я латинського походження, яке пов’язують із давньоримським родовим ім’ям Юлій. Воно має давню історію та поширене в багатьох країнах Європи. У Польщі 18 жовтня іменини відзначають Юліан і його споріднена форма Лукаш, тобто Лукас. Юліану можна побажати впевненості, добробуту та успіху в справах.

Рене — ім’я французького походження, яке походить від латинського Renatus і означає «відроджений», «народжений знову». Воно має жіночу форму Рене́ або Ренея залежно від мовної традиції, але у Франції та інших країнах може використовуватися як чоловіче ім’я. У польському календарі іменин Рене також згадується 18 жовтня.

Жіночі імена 18 жовтня

Злата — ім’я слов’янського походження, яке означає «золота». Воно пов’язане зі словом «золото» й асоціюється з чимось цінним, світлим і дорогим. Злата — коротке та виразне ім’я, поширене в Україні й інших слов’янських країнах. У болгарському календарі іменин 18 жовтня також згадують Злату та споріднені форми цього імені.

Златка — жіноче ім’я слов’янського походження, утворене від слова «золото». Його можна перекласти як «золота» або «золотенька». Златка поширена, зокрема, у Болгарії та інших країнах Балканського регіону. Ім’я має тепле звучання й часто сприймається як лагідна форма споріднених імен.

Златіна — ім’я слов’янського походження, пов’язане зі словом «золото». Його значення передають як «золота» або «дорогоцінна». Це рідше поширений варіант, споріднений зі Златою та Златкою. У болгарських календарях іменин Златіна також згадується серед імен, пов’язаних із 18 жовтня.

Трифонія — рідкісне жіноче ім’я грецького походження. Його пов’язують із давньогрецьким словом tryphē, яке може означати «розкіш», «вишуканість» або «м’якість». У католицьких переліках святих 18 жовтня згадують святу Трифонію, яку вшановують як мученицю. Це ім’я має давнє християнське коріння й сьогодні зустрічається нечасто.

К’єрсті — жіноче ім’я, поширене в Норвегії. Воно походить від імені Крістіна та пов’язане з християнською традицією. Відповідно, його значення передають як «християнка» або «послідовниця Христа». У Норвегії К’єрсті та споріднена форма К’єрстін відзначають іменини 18 жовтня.

К’єрстін — ще одна норвезька форма імені Крістіна. Воно має те саме коріння та пов’язане з поняттям християнської віри. Ім’я поширене в Скандинавії та має кілька близьких варіантів написання. К’єрстін також входить до норвезького календаря іменин на 18 жовтня.

Сату — фінське жіноче ім’я, яке означає «казка». Воно має красиве й просте звучання та пов’язане з образами історій, фантазії й уяви. Сату використовується у Фінляндії, а 18 жовтня входить до фінського календаря іменин.

Сяде — фінське жіноче ім’я, яке походить від слова säde — «промінь». Його можна пов’язати зі світлом і сонячним промінням. Це незвичне для України ім’я, але воно є в календарі іменин Фінляндії на 18 жовтня.

Гвен — коротке жіноче ім’я валлійського походження. Воно пов’язане з елементом gwen, що означає «біла», «світла» або «благословенна». У католицькому переліку святих на 18 жовтня згадують святу Гвен. Це ім’я має давнє кельтське коріння та досі використовується у Великій Британії й інших країнах.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, пов’язаний із пам’яттю святого, ім’я якого носить людина. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем іменинника.

Для багатьох людей це особливий привід згадати про духовні традиції, помолитися або відвідати храм. Водночас іменини можуть бути просто теплою сімейною подією, коли близькі збираються разом і вітають людину. День ангела не обов’язково святкувати гучно. Часто достатньо телефонного дзвінка, щирого повідомлення чи зустрічі з тими, хто дорогий.

Як святкувати День ангела

Особливих правил святкування немає. Усе залежить від бажання іменинника та сімейних традицій. Можна запросити рідних на вечерю, зустрітися з друзями в кафе або провести день удома. Якщо хочеться подарувати щось приємне, підійдуть квіти, книга, солодощі чи невелика річ, про яку людина давно мріяла.

Для тих, хто дотримується релігійних традицій, День ангела може стати приводом відвідати храм або звернутися до свого небесного покровителя з молитвою.

Як привітати з Днем ангела

Привітання не обов’язково має бути довгим чи офіційним. Найкраще звучать прості слова, у яких є щира увага до людини. Можна побажати здоров’я, любові, миру, добробуту, душевного спокою та здійснення мрій. Також доречно побажати, щоб ангел-охоронець оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильні рішення.

Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та веде до добрих змін. Бажаю міцного здоров’я, любові, радості й багато щасливих моментів».

Або коротше: «З Днем ангела! Нехай у житті буде більше світлих днів, приємних новин і щирих людей поруч. Бажаю тепла, добробуту, здійснення мрій і гармонії в душі». Для близької людини можна додати особисте побажання — згадати її мрію, важливу подію або просто сказати, за що ви її цінуєте. Саме такі слова часто запам’ятовуються найкраще.

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