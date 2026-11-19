19 листопада у католицьких календарях згадують святих і блаженних, які жили в різні століття та прославилися вірою, служінням, милосердям або мучеництвом. Серед них є як чоловічі, так і жіночі імена, які використовують у різних країнах Європи.

У католицьких календарях цього дня згадують, зокрема, святу Мехтильду Гельфтську, святого Рафаеля Калиновського, святого Нерсеса Великого, святого Атто, святого Варлаама та інших. У деяких традиційних календарях 19 листопада також пов'язують зі святою Єлизаветою Угорською.

Чоловічі імена 19 листопада

Рафаель — ім'я давньоєврейського походження, яке означає «Бог зцілив» або «Боже зцілення». Воно пов'язане з архангелом Рафаїлом, якого в християнській традиції вважають покровителем зцілення, подорожей і людей, які потребують допомоги.

Нерсес — ім'я перського походження, яке пов'язують із давнім іменем Нерсех. Воно має історичне коріння в перській культурі та зустрічається в християнських традиціях Вірменії.

Атто — давнє германське ім'я, яке пов'язують зі значенням «батько» або «предок». Воно зустрічається в історичних і церковних джерелах Європи.

Варлаам — ім'я давньоєврейського походження, яке традиційно пов'язують зі значенням «син Божий». Ім'я відоме в християнській традиції завдяки святим і подвижникам.

Фауст — ім'я латинського походження, яке означає «щасливий», «сприятливий». Воно асоціюється з удачею, добробутом і позитивними обставинами.

Максим — ім'я латинського походження, яке означає «найбільший». Воно пов'язане із силою, масштабністю та прагненням до високих цілей.

Криспін — ім'я латинського походження, яке пов'язують зі значенням «кучерявий». Воно походить від латинського слова crispus .

Северин — ім'я латинського походження, яке означає «суворий», «серйозний» або «стриманий». Його пов'язують із силою характеру, дисципліною та відповідальністю.

Феліціан — ім'я латинського походження, яке означає «щасливий», «успішний», «той, кому щастить». Воно походить від слова felix .

Екзуперій — рідкісне ім'я латинського походження, яке пов'язують зі значенням «той, хто перевершує», «вищий». Воно зустрічається в ранньохристиянських святцях.

Сальваторе — італійське ім'я латинського походження, яке означає «спаситель». Воно походить від слова Salvator і має виразне християнське значення.

Понтян — ім'я латинського походження, яке пов'язують із географічною назвою Понт або значенням «той, хто походить із Понту». Ім'я відоме в католицькій традиції завдяки папі-мученику Понтяну.

Джеймс — англійська форма імені Яків, яке має давньоєврейське походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто тримається за п'яту» або пов'язують із значенням «витіснювач».

Симон — ім'я давньоєврейського походження, яке означає «Бог почув». Воно символізує уважність, віру та духовну близькість.

Сальватор — латинське ім'я, яке означає «спаситель». Воно має християнське коріння та широко використовувалося в країнах Європи.

Жіночі імена 19 листопада

Мехтильда (Матильда) — ім'я германського походження, яке означає «сильна в бою» або «могутня воїтелька». Воно утворилося від давніх германських слів, пов'язаних із силою та боротьбою. Свята Мехтильда Гельфтська була монахинею, відомою духовними творами, молитвою та милосердям.

Медана — рідкісне ім'я, яке зустрічається в католицьких святцях, зокрема в календарях святих на 19 листопада. Його точне походження та значення не мають однозначного підтвердження в популярних іменословах.

Єлизавета — ім'я давньоєврейського походження, яке означає «Бог — моя клятва» або «Богом обіцяна». Ім'я пов'язане з вірністю, духовністю та благородством. У різних європейських календарях іменин Єлизавета та її варіанти зустрічаються 19 листопада.

Ерменберга — давнє германське ім'я, яке пов'язують із коренями, що означають «велика», «сильна» або «захищена». Це рідкісне ім'я, яке зустрічається в католицьких переліках святих.

Тангуї — традиційно чоловіче французьке ім'я бретонського походження, яке пов'язують зі значенням «вогняний пес» або «вогонь». У французьких календарях іменин його також можна зустріти 19 листопада, хоча це не жіноче ім'я.

У католицьких календарях на 19 листопада серед жіночих святих найвиразніше представлена Мехтильда Гельфтська (Матильда). Медана та Ерменберга також зустрічаються в переліках святих цього дня. Єлизавета та Тангуї наведені з урахуванням календарів іменин окремих європейських країн, а не лише загального римського літургійного календаря.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам'яті святого, ім'я якого людина носить або на честь якого її назвали. У католицькій традиції святого покровителя вважають духовним прикладом, до якого можна звертатися в молитві та чиє життя може надихати на добрі вчинки.

Іменини не завжди збігаються з днем народження. Дата залежить від церковного календаря та святого, на честь якого людину назвали. У різних країнах і церковних традиціях дати можуть відрізнятися.

Як святкують іменини

День ангела зазвичай проводять у колі близьких, приймають привітання та бажають одне одному добра. Для віруючих це також нагода відвідати храм, помолитися, подякувати за життя та попросити благословення.

Імениннику можна подарувати квіти, листівку, невеликий подарунок або просто сказати теплі слова. Найважливіше — щирість, увага та турбота.

Як привітати з Днем ангела

У День ангела бажають здоров'я, щастя, душевного спокою, Божої опіки та сил долати труднощі. Привітання можуть бути короткими, але теплими й особистими.

«Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає знаходити правильний шлях і підтримує у складні моменти. Бажаю міцного здоров'я, щирих людей поруч, душевного тепла, радості та миру. Нехай у житті буде більше світлих моментів, добрих новин і здійснених мрій!»

«З іменинами! Нехай цей день принесе тепло, радість і приємні слова. Бажаю Божого благословення, любові, внутрішньої сили, спокою та впевненості. Нехай усе хороше, про що мрієш, поступово стає реальністю, а близькі завжди будуть твоєю підтримкою!»