Католичні іменини 19 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

19 жовтня День ангела відзначають власники чоловічих і жіночих імен із різних європейських традицій. Серед них — Іван, Ісаак, Фелікс, Лаура, Пелагія та Стелла. У католицькій церкві цього дня вшановують святого Ісаака Жога, святого Жана де Бребефа та їхніх товаришів — місіонерів, які загинули в Північній Америці.

19 жовтня — привід привітати близьких із Днем ангела та нагадати їм, як багато вони для вас значать. Серед імен цього дня є як звичні для українців, так і рідкісніші варіанти, поширені в інших країнах.

Кожне ім’я має власну історію. Одні походять із давньоєврейської та грецької мов, інші — з латини або давніх германських мов. Багато з них відомі завдяки біблійним персонажам, святим і європейським традиціям.

Чоловічі імена 19 жовтня

Іван — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». Це одне з найпоширеніших чоловічих імен в Україні. Воно має багато лагідних форм, зокрема Іванко та Івась.

Ісаак — біблійне ім’я давньоєврейського походження, яке означає «він сміється» або «сміх». За біблійною розповіддю, так назвали сина Авраама та Сари, народження якого стало для них великою радістю. Ім’я Ісаак поширене в різних країнах і має форми Ізак та Ісаакій. У католицькому календарі 19 жовтня вшановують святого Ісаака Жога — французького єзуїта й місіонера, який працював серед корінних народів Північної Америки.

Павло — ім’я латинського походження, яке означає «малий» або «скромний». Воно відоме завдяки апостолу Павлу та багатьом християнським святим. У католицькому календарі 19 жовтня згадують святого Павла від Хреста — священника, який заснував пасіоністів, католицьку чернечу спільноту.

Петро — ім’я грецького походження, яке означає «камінь» або «скеля». Воно пов’язане з апостолом Петром і має давню історію в християнській традиції. У різних країнах поширені форми П’єтро, Педро та Петр. Петру в День ангела можна побажати сили, витримки й надійних людей поруч.

Йоель — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Господь є Бог». Це біблійне ім’я, яке носив один із пророків Старого Завіту. Воно поширене в різних країнах, зокрема у Швеції, Хорватії та інших європейських державах. Українською його також передають як Йоіл або Йоїл.

Фелікс — ім’я латинського походження, яке означає «щасливий», «успішний» або «той, кому щастить». Воно поширене в Європі та Латинській Америці. Феліксу в День ангела можна побажати радості, вдалих можливостей і приємних подій.

Рене — ім’я французького походження, яке походить від латинського Renatus і означає «відроджений» або «народжений знову». У Франції це чоловіче ім’я, а в інших мовних традиціях його можуть використовувати інакше. Воно має давнє коріння та залишається впізнаваним у франкомовних країнах.

Фердинанд — ім’я давньогерманського походження. Його пов’язують зі значеннями «сміливий захисник» або «відважний мандрівник», хоча точне тлумачення залежить від мовної традиції. Ім’я було поширене серед європейських монархів і збереглося в багатьох країнах. Польський календар іменин відносить Фердинанда до 19 жовтня.

Торе — скандинавське чоловіче ім’я, пов’язане з ім’ям давньоскандинавського бога Тора. Його традиційно тлумачать як «той, хто належить Тору» або «захищений Тором». Ім’я поширене в Норвегії та Швеції. У скандинавських календарях іменин Торе згадується 19 жовтня.

Крістіан — ім’я латинського походження, яке означає «християнин» або «послідовник Христа». Воно поширене в багатьох країнах Європи, зокрема у Словаччині, Німеччині та скандинавських державах. У словацькому календарі іменин Крістіан відзначає День ангела 19 жовтня.

Жіночі імена 19 жовтня

Лаура — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом laurus, що означає «лавр». У давнину лавровий вінок був символом перемоги та пошани, тому ім’я часто асоціюють з успіхом. Лаура поширена в Італії, Іспанії та інших європейських країнах. У католицьких переліках святих на 19 жовтня згадується свята Лаура.

Клеопатра — ім’я давньогрецького походження, яке означає «слава батька» або «та, що прославляє батька». Найвідомішою його носійкою була цариця Стародавнього Єгипту. Водночас ім’я зустрічається і в християнській традиції: у католицьких переліках святих на 19 жовтня згадується свята Клеопатра. У Литві та Греції це ім’я також фігурує в календарях іменин.

Пелагія — ім’я грецького походження, яке означає «морська» або «та, що належить морю». Воно походить від грецького слова pelagos — «море». Ім’я має давню християнську історію та зустрічається в церковних календарях. У польському календарі іменин Пелагія згадується 19 жовтня.

Агнеса — ім’я грецького походження, яке пов’язують зі значенням «чиста» або «невинна». Воно стало відомим завдяки святим, яких шанують у християнстві. Серед них — блаженна Агнеса від Ісуса Галанд, яку згадують у католицькому переліку святих на 19 жовтня. Ім’я має багато форм у різних мовах, зокрема Агнес, Агнешка та Інес.

Стелла — ім’я латинського походження, яке означає «зірка». Воно асоціюється зі світлом, небом і яскравістю. Стелла поширена в багатьох європейських країнах, а в Естонії 19 жовтня відзначають її іменини.

Фріда — ім’я германського походження, яке пов’язують зі словами «мир» і «спокій». Воно може бути самостійним ім’ям або короткою формою інших імен, зокрема Фредеріки. Фріда поширена в Німеччині та скандинавських країнах. У німецькому й польському календарях іменин це ім’я згадується 19 жовтня.

Міхаела — жіноча форма імені Михаїл, яке походить із давньоєврейської мови. Його значення передають як «хто як Бог?». Ім’я поширене в Чехії, Словаччині та інших країнах Центральної Європи. У чеському календарі іменин Міхаела відзначає День ангела 19 жовтня.

Клео — коротка форма грецьких імен, зокрема Клеопатра та Клеоніка. Її пов’язують із грецьким коренем, що означає «слава». Клео використовують як самостійне ім’я в деяких країнах Європи. У французькому календарі іменин Клео згадується 19 жовтня.

Еліна — ім’я, яке часто пов’язують із грецьким іменем Гелена. Його значення традиційно пояснюють як «світла» або «сяюча», хоча походження і тлумачення можуть відрізнятися залежно від мовної традиції. Еліна поширена в країнах Балтії та Скандинавії. У латвійському календарі іменин це ім’я припадає на 19 жовтня.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, пов’язаний із пам’яттю святого, ім’я якого носить людина. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем іменинника. Для багатьох людей іменини — ще один привід зібратися з рідними, почути теплі слова та провести час із близькими. Це свято не обов’язково має бути гучним. Іноді достатньо телефонного дзвінка, повідомлення або спільної вечері.

Ті, хто дотримується релігійних традицій, можуть у цей день помолитися своєму небесному покровителю або відвідати храм.

Як святкувати День ангела

Особливих правил святкування немає. Можна запросити друзів на вечерю, провести день із родиною, сходити в кафе або просто присвятити час собі. Подарунок також не обов’язково має бути дорогим. Квіти, книга, солодощі чи невелика річ, про яку людина давно мріяла, можуть стати приємним сюрпризом. Найважливіше — увага та щире бажання порадувати іменинника.

Якщо людина дотримується католицьких традицій, День ангела може стати нагодою для молитви та згадки про святого, з ім’ям якого пов’язане її життя.

Як привітати з Днем ангела

Для привітання не потрібні складні слова. Достатньо побажати людині здоров’я, миру, любові, добробуту та людей, які завжди підтримають.

Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та веде до добрих змін. Бажаю міцного здоров’я, любові, душевного спокою й багато щасливих моментів».

Або коротше: «З Днем ангела! Нехай у житті буде більше радості, приємних новин і щирих людей поруч. Бажаю здійснення мрій, добробуту та тепла в серці». Для близької людини можна додати щось особисте — згадати її мрію, важливу подію або просто сказати, за що ви її цінуєте. Саме такі слова часто запам’ятовуються найкраще.

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