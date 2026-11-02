Католичні іменини 2 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

2 листопада в католицькій традиції відзначають День поминання всіх померлих вірних. Цього дня також згадують святих і блаженних, чиї імена стали частиною християнської історії. Серед них — Маура, Маргарита, Євстохія, Вікторин, Юст і Маркіян. Розповідаємо, що означають ці та інші імена, кого можна привітати з іменинами й як відзначити День ангела.

У католицькому календарі 2 листопада — День поминання всіх померлих вірних, який також називають Днем усіх душ. У цей час віряни моляться за тих, хто відійшов із життя, згадують рідних і близьких та відвідують кладовища.

Серед святих і блаженних, яких згадують у цей день, — святий Вікторин Петовський, святий Юст Трієстський, святий Маркіян, святий Амік та блаженний Джон Боді. У календарях також можна знайти жіночі імена Маура, Євстохія та Маргарита. Кожне з них має власну історію та значення.

Жіночі імена та їхні значення

Маура — жіноче ім’я латинського походження. Воно пов’язане з чоловічим ім’ям Мавр і словом Maurus, яким у Стародавньому Римі називали вихідців із Мавританії. Тому первісне значення імені пов’язане з географічним походженням. У християнській традиції відомі святі з цим ім’ям, зокрема мучениця Маура.

Євстохія — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом eustochos, яке можна перекласти як «влучний», «той, хто добре влучає в ціль». У християнській історії відома свята Євстохія — донька святої Паули, яка разом із матір’ю присвятила життя молитві та служінню Богові. Ім’я має також форми Євстохіум і Єстохія.

Маргарита — ім’я грецького походження, яке означає «перлина». Воно походить від слова margarites. Ім’я поширене в багатьох європейських країнах і має різні форми: Марго, Маргарет, Маргрет. У католицькій традиції 2 листопада згадують блаженну Маргариту Лотаринзьку, яка була відома своєю побожністю та допомогою нужденним.

Чоловічі імена та їхні значення

Вікторин — ім’я латинського походження, утворене від слова victor, що означає «переможець». Його можна тлумачити як «той, хто перемагає». Найвідомішим святим із цим ім’ям є Вікторин Петовський — єпископ і ранньохристиянський письменник, який жив у III столітті. Він відомий своїми коментарями до біблійних текстів і загинув під час переслідувань християн.

Юст — ім’я латинського походження, яке означає «справедливий», «чесний» або «праведний». Воно походить від слова iustus. У католицькій традиції 2 листопада згадують святого Юста Трієстського, який, за церковним переказом, загинув за християнську віру. Ім’я має споріднені форми Юстин і Юстус.

Маркіян — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Марцій. Його також пов’язують із ім’ям Марк, яке традиційно асоціюють із римським богом Марсом. У церковних календарях 2 листопада згадують святого Маркіяна Халкідонського. Ім’я має давню історію та поширене в Україні й інших слов’янських країнах.

Амік — ім’я латинського походження, яке означає «друг» або «приятель». Воно походить від слова amicus. У католицькій традиції відомі кілька святих із таким ім’ям, зокрема Амік із Рамбоне та Амік із Фонте-Авеллана. Їх пам’ятають як ченців, які присвятили життя молитві та духовному служінню.

Джон — англійська форма давньоєврейського імені Іван, яке означає «Бог милостивий» або «Божа милість». Це одне з найпоширеніших чоловічих імен у християнському світі. 2 листопада католицький календар згадує блаженного Джона Боді — англійського мученика, який постраждав за свою віру.

Акиндин — ім’я грецького походження. Воно утворене від частки зі значенням заперечення та слова kindynos — «небезпека». Тому його тлумачать як «той, кому не загрожує небезпека» або «безпечний». У церковній традиції відомий мученик Акиндин, якого згадують разом із Пигасієм, Афонієм та іншими християнами.

Картирій — рідкісне ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом karteria, що означає «витривалість», «терпіння» або «стійкість». У християнських переліках святих згадують мученика Картирія. Ім’я майже не використовується в сучасному повсякденному житті, але збереглося в церковній традиції.

Теодот — ім’я грецького походження, яке складається з двох частин зі значеннями «Бог» і «даний». Його перекладають як «Божий дар» або «даний Богом». Це ім’я носили кілька ранньохристиянських святих. Воно має споріднені форми Теодор і Теодосій, хоча їхнє походження та значення відрізняються.

Йоранд — рідкісне ім’я, яке трапляється в переліках католицьких святих на 2 листопада. Його точне походження та значення не мають загальноприйнятого пояснення. У різних джерелах можна зустріти варіанти написання Jorandus та Jorand. Через нестачу надійних етимологічних відомостей не варто приписувати йому конкретний переклад.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, пов’язаний із вшануванням святого, ім’я якого людина носить. У католицькій традиції святі є прикладом віри, милосердя та служіння іншим. Віряни можуть звертатися до них у молитвах і просити духовної підтримки.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Дату святкування зазвичай пов’язують із днем пам’яті святого покровителя. Якщо в церковному календарі є кілька святих з одним ім’ям, конкретну дату можуть визначати за родинною або парафіяльною традицією.

Для багатьох людей День ангела — це не лише привід отримати привітання. Це можливість згадати про духовні цінності, помолитися та дізнатися більше про святого, ім’я якого вони носять. Водночас це й особисте свято, коли близькі можуть приділити людині увагу.

Як святкувати іменини

У католицькій традиції День ангела можна відзначити відвідуванням меси, молитвою або читанням історії святого покровителя. Дехто присвячує цей день добрим справам, допомагає нужденним або проводить час із родиною. Святкування не обов’язково має бути гучним. Можна зустрітися з друзями, зателефонувати рідним або просто провести день у спокійній атмосфері. Найважливіше — щира увага, а не кількість подарунків чи масштаб застілля.

Оскільки 2 листопада в католицькій традиції також є днем поминання померлих, для багатьох вірян ця дата має особливий, спокійний характер. Тому святкування іменин можна поєднати з молитвою за рідних, які відійшли з життя, та добрими спогадами про них.

Як привітати з Днем ангела

Для привітання не потрібно шукати складні слова чи довгі вірші. Достатньо побажати людині здоров’я, миру, любові, добробуту та підтримки близьких. Якщо іменинник дотримується релігійних традицій, доречно побажати Божої опіки й духовної сили.

Наприклад, можна написати так: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі та додає сил у важливі моменти. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові й щирих людей поруч. Нехай кожен день приносить добрі новини та приводи для радості».

Або обрати коротше привітання: «З іменинами! Бажаю миру в душі, тепла в серці та затишку вдома. Нехай поруч завжди будуть люди, яким можна довіряти, а в житті вистачає любові, радості й добрих подій. Божої опіки, здоров’я та добробуту!» День ангела — гарна нагода сказати близьким важливі слова та нагадати, що ви про них пам’ятаєте. А 2 листопада також можна приділити час молитві й теплим спогадам про тих, кого вже немає поруч.

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