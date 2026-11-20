20 листопада в католицьких календарях згадують святих і блаженних, чиї імена стали основою для традиції іменин. Серед них є мученики, єпископи, ченці та люди, які присвятили життя допомозі іншим. У списках іменин на цю дату можна знайти як поширені імена, так і незвичні варіанти, які сьогодні зустрічаються нечасто.

Жіночі імена 20 листопада

Йосафата

Ім’я Йосафата пов’язане з біблійним іменем Йосафат. Його походження виводять із давньоєврейської мови, а значення передають як «Господь судить» або «Бог є суддею». Це ім’я має особливе місце в українській католицькій традиції.

20 листопада згадують блаженну Йосафату Гордашевську — українську черницю, співзасновницю Згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії. Вона народилася у Львові 20 листопада 1869 року під ім’ям Михайлина. Своє чернече ім’я обрала на честь святого Йосафата Кунцевича. Сестри під її керівництвом опікувалися дітьми, навчали молодь, допомагали хворим і підтримували людей, які потребували допомоги. У 2001 році Папа Іван Павло II проголосив її блаженною.

Максенція

Максенція — рідкісне жіноче ім’я латинського походження. Його пов’язують із давньоримським родовим іменем Maxentius. Точне значення імені не має загальноприйнятого тлумачення, тому його не варто перекладати якесь одне слово без застережень.

Цього дня згадують святу Максенцію з Бове, яку церковна традиція вшановує як мученицю. За переказами, вона жила в V столітті, походила з Британських островів і оселилася у Франції. Її історія пов’язана з відмовою від шлюбу, якого вона не бажала, та рішенням присвятити своє життя Богові. У церковних календарях її пам’ять припадає на 20 листопада.

Чоловічі імена 20 листопада

Едмунд

Едмунд — ім’я давньоанглійського походження. Воно складається з двох частин: перша пов’язана з багатством і добробутом, друга означає «захист» або «захисник». Тому значення імені передають як «захисник добробуту» або «той, хто оберігає багатство».

20 листопада згадують святого Едмунда, короля Східної Англії, який загинув у IX столітті. За церковним переказом, він відмовився зректися християнської віри під час нападу данців. Також у цей день згадують святого Едмунда Річа — архієпископа Кентерберійського, відомого своїм благочестям і працею для церкви.

Фелікс

Фелікс походить із латинської мови. Його значення — «щасливий», «удачливий», «успішний». У Стародавньому Римі це слово використовували як побажання добробуту й щасливої долі. Згодом ім’я стало популярним серед християн, адже його носили багато святих.

20 листопада вшановують святого Фелікса Валуа. За церковною традицією, він був співзасновником ордену тринітаріїв, члени якого допомагали визволяти християн, захоплених у полон. Його ім’я асоціюється з милосердям і служінням людям.

Бернвард

Бернвард — давнє германське ім’я. Його першу частину пов’язують зі словом «ведмідь», а другу — із захистом або охороною. Тому ім’я часто тлумачать як «сильний захисник» або «той, хто захищає, наче ведмідь».

20 листопада згадують святого Бернварда Гільдесгаймського — єпископа, який жив у X–XI століттях. Він був відомий не лише церковною діяльністю, а й підтримкою мистецтва та освіти. За його сприяння розвивалися ремесла, архітектура та церковне оздоблення.

Бенінгн

Бенінгн — ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом benignus, яке означає «добрий», «лагідний», «прихильний». Ім’я можна тлумачити як побажання доброти та доброзичливості.

У католицьких переліках святих на 20 листопада згадують святого Бенінгна. Це ім’я має давню церковну історію, хоча відомості про окремих святих із таким іменем у різних календарях можуть відрізнятися.

Агапій

Агапій походить із грецької мови. Його пов’язують зі словом «агапе» — любов’ю, зокрема жертовною та духовною. Тому ім’я можна перекласти як «люблений» або пов’язати зі значенням «той, хто сповнений любові».

У церковних календарях згадують святого Агапія, який постраждав за християнську віру під час переслідувань. Це ім’я нагадує про відданість переконанням і духовну стійкість.

Ампел

Ампел — рідкісне ім’я грецького походження. Воно пов’язане зі словом ampelos, яке означає «виноградна лоза». Через це ім’я іноді тлумачать як «виноградна лоза» або пов’язують із символікою родючості й достатку.

У переліках католицьких святих на 20 листопада згадується святий Ампел. Докладних біографічних відомостей про нього збереглося небагато.

Автобод

Автобод — старовинне ім’я германського походження. Його точне значення не має однозначного підтвердження в сучасних довідниках імен, тому достовірно перекласти його одним словом складно.

Ім’я зустрічається в католицьких календарях святих на 20 листопада. Воно належить до рідкісних історичних імен, які майже не використовують у сучасному повсякденному житті.

Дасій

Дасій — ім’я давньогрецького походження. Його пов’язують зі словом, яке може означати «волохатий» або «кудлатий». Сьогодні це ім’я майже не зустрічається, але воно збереглося в церковних календарях.

20 листопада згадують святого Дасія, мученика з Доростола. За переказами, він жив у III–IV століттях і загинув через відмову зректися християнства.

Евдо

Евдо — давнє ім’я, яке має кілька можливих варіантів походження. Його пов’язують із германськими іменами, що містять елемент aud, який означає «багатство» або «добробут». Тому можливе тлумачення — «заможний» або «той, хто має достаток».

Це ім’я також трапляється серед святих, яких згадують 20 листопада. У різних джерелах його написання може відрізнятися.

Евал

Евал — рідкісне ім’я, яке зустрічається в західних церковних календарях. Його точне походження та значення не мають достатньо надійного й одностайного пояснення. Тому краще не приписувати йому конкретного перекладу.

У переліках святих на 20 листопада згадується святий Евал. Ім’я належить до тих, що збереглися переважно в історичних церковних записах.

Лев

Лев — ім’я грецького походження, яке означає «лев». Ця тварина здавна символізувала силу, мужність і відвагу. Ім’я поширене в багатьох країнах і має кілька мовних форм.

20 листопада в католицьких календарях згадують святого Лева з Нонантоли. Він був пов’язаний із чернечим життям і церковною історією Італії.

Октавій

Октавій походить із латинської мови. Його основа — слово octavus, що означає «восьмий». У Стародавньому Римі подібні імена могли давати дітям за порядком народження в родині.

У календарях на 20 листопада згадують святого Октавія, якого вшановують разом зі святими Солутором і Адвентором. За переказами, вони були ранньохристиянськими мучениками.

Солутор

Солутор — рідкісне ім’я латинського походження. Його пов’язують зі словом solutor, яке можна перекласти як «той, хто звільняє» або «визволитель».

Святий Солутор згадується 20 листопада разом з Октавієм та Адвентором. Ці мученики особливо шануються в церковній традиції Турина.

Адвентор

Адвентор — ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом adventor, яке можна перекласти як «той, хто прибуває», «прибулець» або «гість».

У церковних переказах святий Адвентор згадується разом із Солутором та Октавієм. Їх вшановують як мучеників, які постраждали за християнську віру.

Нерсес

Нерсес — ім’я перського походження. Воно має давню історію та було поширене на територіях Близького Сходу. Точне значення імені в різних джерелах пояснюють по-різному, тому однозначний переклад не є загальноприйнятим.

У католицьких календарях 20 листопада згадують святого Нерсеса. Це ім’я також відоме завдяки християнським діячам і святим, які жили на території Персії та Вірменії.

Прокл

Прокл має давньогрецьке походження. Його пов’язують зі значенням «далекий» або «той, хто перебуває далеко». Це ім’я відоме з античної історії та ранньої християнської традиції.

20 листопада згадують святого Прокла, архієпископа Константинопольського. Він жив у V столітті, був учнем святого Іоана Золотоустого та відомий своїми проповідями й богословськими працями.

Франциск Ксаверій Кан

Це подвійне ім’я поєднує два різні елементи. Франциск має латинське коріння та пов’язаний зі значенням «француз» або «людина з франків». Ксаверій походить від баскської назви місцевості й зазвичай тлумачиться як «новий дім» або «новий замок».

У календарях на 20 листопада згадується святий Франциск Ксаверій Кан — мученик, пов’язаний із християнською місією у В’єтнамі. Його ім’я нагадує про поширення християнства в Азії та людей, які загинули через свою віру.

Басс

Басс — ім’я латинського походження. Його пов’язують зі словом bassus, яке означає «низький» або «невисокий». У церковних переліках воно трапляється у згадці про святого Басса та його сподвижників.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем людини. Віряни звертаються до нього в молитвах і просять заступництва.

Іменини не варто плутати з днем народження. День народження пов’язаний із датою появи людини на світ, а День ангела — з церковною пам’яттю святого. Якщо людина має кількох святих покровителів з однаковим ім’ям, дату іменин зазвичай пов’язують із днем пам’яті того святого, якого обрали під час хрещення або якого вшановують у родинній традиції.

Як святкувати іменини

День ангела не обов’язково перетворювати на гучне святкування. Для багатьох вірян це передусім нагода помолитися, відвідати храм, подякувати за життя та згадати свого небесного покровителя.

Можна провести цей день із рідними, запросити близьких на вечерю або просто приділити час людям, які дорогі. Головне — не кількість подарунків чи масштаб свята, а увага та щирі слова.

Як привітати з Днем ангела

Привітання з іменинами може бути коротким і теплим. Не обов’язково використовувати урочисті фрази — достатньо побажати здоров’я, спокою, любові та підтримки близьких.

Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі та додає сил. Бажаю здоров’я, миру, любові й багато щасливих моментів».

«З іменинами! Нехай у житті буде більше добрих людей, щирих усмішок і приводів для радості. Бажаю душевного спокою, здійснення мрій та Божого благословення». «Вітаю зі святом! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю тепла, затишку та щастя».

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