Католичні іменини 20 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У католицькій традиції День ангела пов’язаний із вшануванням святого, ім’я якого носить людина. 20 жовтня в католицьких календарях згадують, зокрема, святу Ірину Томарську, святу Марію Бертіллу Боскардін, блаженну Аделіну та святого Яна Кантійського.

Міжнародні календарі іменин також пропонують для цієї дати імена Аделіна, Аделіна, Ірина, Аліна, Ян та інші варіанти, які поширені в різних країнах Європи. Нижче — жіночі й чоловічі імена, пов’язані з католицькими святцями та календарями іменин 20 жовтня.

Жіночі імена та їхні значення

Ірина

Ім’я має давньогрецьке походження й означає «мир» або «спокій». Воно пов’язане з грецьким словом eirēnē. 20 жовтня католицька традиція вшановує святу Ірину Томарську, португальську черницю, яка жила в VII столітті.

Аделіна

Ім’я має германське походження та пов’язане зі словом adal — «шляхетний», «благородний». 20 жовтня згадують блаженну Аделіну, першу настоятельку монастиря в Мортені у Франції. Її пам’ять пов’язують із розвитком чернечого життя та служінням громаді.

Аліна

Це ім’я має кілька можливих версій походження. Його пов’язують із германськими іменами зі значенням «шляхетна», а також розглядають як коротку форму інших імен. У деяких європейських календарях Аліна відзначає іменини 20 жовтня.

Анна

Ім’я походить із давньоєврейської мови й означає «милість», «благодать». У католицькому календарі 20 жовтня згадують святу Марію Бертіллу Боскардін, яку в миру звали Анною Франческою. Вона була черницею та медсестрою, доглядала хворих і поранених.

Марта

Ім’я має арамейське походження та означає «пані» або «господиня». У католицьких святцях 20 жовтня згадують святу Марту Кельнську, яку вшановують як мученицю.

Чоловічі імена та їхні значення

Ян

Це польська форма імені Іван, яке походить від давньоєврейського Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». 20 жовтня в католицькій традиції вшановують святого Яна Кантійського — священника й викладача Краківського університету, відомого своєю доброчинністю.

Павло

Ім’я походить від латинського слова paulus — «малий» або «невеликий». 20 жовтня католицька церква вшановує святого Павла від Хреста, італійського священника XVIII століття. Він заснував згромадження пасіоністів, присвячене роздумам про страждання Христа.

Віталій

Ім’я походить від латинського vitalis і означає «життєвий», «сповнений життя». У католицькому календарі 20 жовтня згадують святого Віталія Зальцбурзького, єпископа, який поширював християнство в регіоні.

Венделін

Ім’я має германське походження. Його пов’язують зі словами, що означали «мандрівник» або «той, хто належить до племені вандалів», хоча точне тлумачення залишається дискусійним. У низці європейських країн 20 жовтня відзначають іменини Венделіна на честь святого Венделіна, якого вважають покровителем пастухів і домашньої худоби.

Артемій

Ім’я має давньогрецьке походження й пов’язане з ім’ям Артеміда. Його також тлумачать як «неушкоджений» або «здоровий». У католицьких переліках святих 20 жовтня згадують великомученика Артемія.

Капрасій

Це рідкісне ім’я латинської традиції, відоме завдяки святому Капрасію Аженському. За церковним переказом, він жив у Франції та загинув під час переслідувань християн на початку IV століття. Точне значення імені достеменно не встановлене.

Акка

Ім’я має давнє германське коріння. Воно відоме завдяки святому Акці Гексемському — англійському єпископу VIII століття, який підтримував церковну освіту та розвиток релігійного життя. Його пам’ять також припадає на 20 жовтня.

Максим

Ім’я походить від латинського maximus — «найбільший». У католицьких переліках святих на 20 жовтня згадують святого Максима Аквілського. Ім’я стало поширеним у багатьох європейських країнах і має кілька святих покровителів.

Як святкують День ангела

У католицькій традиції іменини — це нагода згадати святого покровителя, звернутися до нього в молитві та подумати про приклад його життя. Дехто відвідує месу, дякує за підтримку й просить благословення для себе та близьких.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Можна провести день із родиною, зустрітися з друзями або просто приділити увагу людині, яка відзначає іменини.

Як привітати з іменинами

Привітання може бути простим і щирим: «Вітаю з Днем ангела! Бажаю здоров’я, миру, любові та душевного спокою. Нехай святий покровитель допомагає долати труднощі, а поруч завжди будуть люди, на яких можна покластися».

Або коротший варіант: «З іменинами! Нехай у житті буде більше світлих днів, добрих новин і щасливих моментів. Бажаю Божого благословення, тепла та радості щодня». Найголовніше в цей день — не подарунок чи святковий стіл, а увага й теплі слова. Навіть коротке повідомлення може зробити День ангела особливим для близької людини.