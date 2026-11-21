У католицькій традиції 21 листопада пов’язане з особливим святом — Введенням у храм Пресвятої Діви Марії. Цього дня також згадують святих і блаженних, серед яких є жінки й чоловіки з різних країн та епох. Тому в календарях іменин на цю дату можна знайти як добре знайомі імена, так і рідкісні, які сьогодні майже не використовують.

Жіночі імена 21 листопада

Марія

Марія — одне з найвідоміших жіночих імен у християнському світі. Воно має давньоєврейське походження, але його точне значення досі тлумачать по-різному. Серед поширених версій — «кохана», «бажана», «пані» або «гірка». У католицькій традиції 21 листопада особливо вшановують Діву Марію під час свята Введення у храм.

Амальберга

Амальберга — старовинне германське ім’я, яке також зустрічається у формах Амелберга та Амальбурга. Його пов’язують із давніми германськими коренями amal і berga. Точне значення складових не має єдиного загальноприйнятого пояснення, але ім’я пов’язують із давньою традицією імен, що символізували силу та захист.

21 листопада згадують святу Амальбергу із Сустерена. Вона жила приблизно у IX столітті та була пов’язана з чернечим життям. Її ім’я збереглося в католицьких календарях і досі трапляється в європейських переліках іменин.

Кле́лія

Кле́лія — жіноче ім’я латинського походження. Його пов’язують із давньоримським родовим іменем Cloelia. Одне з можливих тлумачень — «славна» або «відома», хоча точне походження давньої форми залишається дискусійним.

Цього дня католицька церква вшановує блаженну Кле́лію Мерлоні. Вона народилася в Італії у 1861 році та заснувала Згромадження апостолок Найсвятішого Серця Ісуса. Черниці допомагали хворим, бідним і дітям, а сама Кле́лія присвятила життя служінню людям. У 2018 році Папа Франциск проголосив її блаженною.

Францішка

Францішка — жіноча форма імені Франциск, яке має латинське коріння. Його пов’язують зі словом, що означає «франк» або «француз». Ім’я стало популярним у Європі завдяки святому Франциску Ассізькому.

21 листопада згадують блаженну Марію Францішку Седліську — польську черницю та засновницю Згромадження сестер Святої Родини з Назарета. У чернецтві вона взяла ім’я Марія від Ісуса Доброго Пастиря. Її діяльність була пов’язана з вихованням дітей, підтримкою родин і духовною допомогою людям.

Рейєс

Рейєс — ім’я іспанського походження. Воно походить від слова reyes, що означає «королі». Також це слово пов’язане з назвою християнського свята Богоявлення — Дня трьох королів, яке відзначають у багатьох іспаномовних країнах.

21 листопада згадують блаженну Рейєс Ус Ернандес із Гватемали. Вона була мирянкою та активною учасницею життя своєї парафії. Її вбили у 1980 році, а у 2021-му Папа Франциск проголосив її блаженною.

Валентина

Валентина — жіноча форма латинського імені Валентин. Воно походить від слова valens, яке означає «сильний», «здоровий», «сповнений сил». Тому ім’я часто тлумачать як «міцна» або «здорова».

У деяких європейських календарях іменин Валентина також припадає на 21 листопада. Це ім’я має кількох святих покровителів і поширене в багатьох країнах.

Здравка

Здравка — слов’янське жіноче ім’я, утворене від слова «здоров’я». Його значення пов’язане з побажанням міцного здоров’я, сили та добробуту. Ім’я поширене, зокрема, у південнослов’янських країнах.

У регіональних календарях іменин Здравка зустрічається серед імен, які відзначають 21 листопада. Це приклад імені, значення якого зрозуміле без складних історичних пояснень.

Амалія

Амалія — ім’я германського походження. Його пов’язують із давнім коренем amal, який асоціюється з працею, діяльністю та старанністю. Тому ім’я часто пояснюють як «працьовита» або «старанна».

У деяких європейських календарях Амалія має іменини 21 листопада. Воно поширене в Австрії, Німеччині та інших країнах Європи.

Чоловічі імена 21 листопада

Альберт

Альберт — ім’я германського походження. Воно утворене від двох давніх частин: adal — «шляхетний» і beraht — «світлий», «відомий». Тому значення імені передають як «шляхетний і славний» або «той, хто має світлу славу».

21 листопада згадують святого Альберта Лувенського — єпископа Льєжа, який жив у XII столітті. Він виступав проти втручання світської влади в церковні справи та загинув у 1192 році.

Геласій

Геласій — ім’я грецького походження. Воно походить від слова gelasis, яке означає «сміх» або «усмішка». Тому ім’я можна перекласти як «веселий» або «той, хто усміхається».

Цього дня згадують Папу Геласія I, який очолював Католицьку церкву наприкінці V століття. Він відомий своїми богословськими працями та рішеннями, які вплинули на розвиток церковного життя.

Геліодор

Геліодор — ім’я давньогрецького походження. Воно складається зі слів helios — «сонце» та doron — «дар». Його значення — «дар сонця» або «сонячний дар».

21 листопада в католицьких переліках згадують святого Геліодора з Памфілії, ранньохристиянського мученика. За церковною традицією, він загинув під час переслідувань християн у III столітті.

Гіларій

Гіларій — ім’я латинського походження. Воно походить від слова hilaris, що означає «веселий», «радісний» або «життєрадісний». У різних мовах зустрічаються форми Гіларі та Іларій.

У календарях на 21 листопада згадують святого Гіларія з Вольтурно. Він був бенедиктинським ченцем та абатом монастиря в Італії. За переказами, він багато років керував монастирською спільнотою.

Гонорій

Гонорій — ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом honor, тобто «честь», «повага» або «шана». Тому його значення можна передати як «почесний» або «гідний поваги».

21 листопада згадують святого Гонорія, якого церковна традиція пов’язує з Остія та Асти. У різних календарях відомості про нього подаються по-різному, але саме ім’я збереглося в переліках святих цієї дати.

Маур

Маур — коротка форма латинського імені Маурус. Воно походить від слова Maurus, яким у Стародавньому Римі називали вихідців із Мавританії або людей із темною шкірою. У сучасному тлумаченні ім’я часто передають як «мавр».

21 листопада згадують кількох святих із цим іменем, зокрема Маура з Верони та Маура з Пореча. Вони належать до ранньої християнської традиції, а їхню пам’ять зберігають місцеві церковні календарі.

Руф

Руф — ім’я латинського походження. Воно походить від слова rufus, яке означає «рудий» або «русявий». У давнину так могли називати людей із рудим волоссям.

Цього дня згадують святого Руфа Римського, якого церковна традиція відносить до ранніх християн. За переказами, він жив у I столітті. Ім’я Руф також зустрічається в ранньохристиянських текстах.

Дігай

Дігай — рідкісне валлійське ім’я. Воно пов’язане з історією раннього християнства в Уельсі. Його точне значення не має надійного загальноприйнятого пояснення, тому перекладати його як конкретну рису характеру було б неправильно.

21 листопада згадують святого Дігая, якого церковна традиція називає валлійським правителем. Він належить до ранніх християнських постатей Британських островів.

Лібераліс

Лібераліс — ім’я латинського походження. Воно утворене від слова liberalis, що означає «вільний», «щедрий» або «благородний». У давньоримській культурі це слово також пов’язували з великодушністю.

Ім’я зустрічається в католицьких переліках святих на 21 листопада. Воно рідкісне й сьогодні майже не використовується як особисте ім’я.

Колумбан

Колумбан — ім’я ірландського походження. Воно пов’язане з давньоірландським словом, яке означає «голуб». У християнській символіці голуб уособлює мир, чистоту та Святого Духа.

У католицьких календарях на 21 листопада згадують Колумбу Молодшого з Інішмора. Його не слід плутати зі святим Колумбаном, пам’ять якого відзначають 23 листопада.

Клемент

Клемент — ім’я латинського походження. Воно походить від слова clemens, яке означає «милостивий», «лагідний» або «співчутливий». Це ім’я має давню християнську історію та зустрічається в різних європейських країнах.

У деяких календарях на 21 листопада згадують святого Клемента, ранньохристиянського мученика. Водночас найвідоміший святий із цим ім’ям — папа Климент I, якого вшановують 23 листопада.

Деметрій

Деметрій — ім’я грецького походження. Воно пов’язане з іменем богині Деметри, яку в античній міфології вважали покровителькою землі та врожаю. Тому значення імені часто пояснюють як «присвячений Деметрі».

У розширених календарях на 21 листопада згадують святого Деметрія з Остії. Це ім’я також має багато інших відомих святих покровителів у християнській традиції.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції вважається, що святий є небесним покровителем людини. До нього звертаються в молитвах, просячи заступництва та підтримки.

Іменини не тотожні дню народження. День народження пов’язаний із появою людини на світ, а День ангела — з пам’яттю її небесного покровителя. Якщо святих із таким самим ім’ям кілька, дату іменин зазвичай визначають за днем пам’яті того святого, якого обрали покровителем.

Як святкувати іменини

Для багатьох вірян День ангела — насамперед духовне свято. Цього дня можна відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю, подякувати за підтримку та попросити сил на майбутнє.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Можна зібратися з рідними, провести час із близькими або просто привітати людину, яка має іменини. Найважливіше — щира увага, а не подарунки чи масштаб застілля.

Як привітати з Днем ангела

Привітання з іменинами можуть бути простими, теплими та особистими. Варто побажати здоров’я, миру, любові, душевного спокою та підтримки небесного покровителя.

Ось кілька варіантів: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та додає сил. Бажаю здоров’я, щастя, миру й багато світлих моментів». «З іменинами! Нехай у житті буде більше приводів для радості, поруч завжди будуть щирі люди, а кожен день приносить тепло та приємні новини».

«Вітаю зі святом! Бажаю Божого благословення, душевної рівноваги, любові та здійснення мрій. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і допомагає знаходити правильний шлях».

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