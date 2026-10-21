Католичні іменини 21 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

Іменини пов’язані з пам’яттю святого, на честь якого людина отримала ім’я. У католицькій традиції 21 жовтня згадують, зокрема, святу Урсулу та її сподвижниць, святу Селіну з Мо та святого Гіларіона. У різних європейських країнах із цією датою також пов’язують інші імена.

Жіночі імена 21 жовтня

Урсула — ім’я латинського походження, яке означає «маленька ведмедиця». Воно пов’язане зі святою Урсулою, яку вшановують 21 жовтня. У деяких країнах це одне з найвідоміших іменинних імен цієї дати.

Селіна — ім’я, яке часто пов’язують із грецьким словом selēnē, тобто «місяць». Воно має м’яке звучання та асоціюється з нічним небом. У католицькому календарі цього дня згадують святу Селіну з Мо — християнку, яку вшановують за її релігійне життя.

Лаура — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом laurus — «лавр». У давнину лавровий вінок був символом перемоги та пошани. 21 жовтня в католицькому календарі згадують святу Лауру від святої Катерини Сієнської.

Клементіна — жіноча форма імені Клементин, що походить від латинського слова clemens — «милосердний», «лагідний». Ім’я асоціюється з доброзичливістю та спокоєм. У польському календарі іменин Клементіна також фігурує 21 жовтня.

Урсула та її варіанти — Уршула, Орсула, Уршу́ле — поширені в різних європейських мовах. Вони мають спільне походження, але звучать по-різному залежно від країни. У Німеччині, Іспанії, Італії, Польщі та Словаччині це ім’я або його місцеві форми пов’язують із 21 жовтня.

Чоловічі імена 21 жовтня

Гіларіон — ім’я грецького походження, яке означає «радісний» або «веселий». 21 жовтня згадують святого Гіларіона, відомого в християнській традиції як подвижника та засновника чернечого життя в Палестині.

Гіларій — ім’я латинського походження, споріднене з Гіларіоном. Воно також пов’язане зі значенням «веселий», «радісний». У польському календарі іменин 21 жовтня можна зустріти саме цю форму.

Гаспар — один із варіантів імені Каспар. Його традиційно пов’язують із перським походженням і тлумачать як «скарбник» або «той, хто зберігає скарби». 21 жовтня католицький календар згадує святого Гаспара дель Буфало — священника та засновника місіонерської спільноти.

Віатор — ім’я латинського походження, яке можна перекласти як «мандрівник» або «подорожній». У католицькому календарі 21 жовтня вшановують святого Віатора Ліонського, який служив у церкві та супроводжував єпископа Юста.

Венделін — ім’я германського походження. Його пов’язують зі святим Венделіном, якого вшановують у католицькій традиції 21 жовтня. У деяких європейських країнах це ім’я збереглося донині, хоча в Україні воно трапляється нечасто.

Бертольд — ім’я давньогерманського походження. Його складники традиційно пов’язують зі значеннями «яскравий» і «відомий». Цього дня католицькі джерела згадують святого Бертольда Пармського.

Мальх — ім’я, пов’язане з ранньохристиянським подвижником Мальхом Сирійським, якого згадують 21 жовтня. Його історія відома завдяки розповіді святого Єроніма про життя монаха. Це рідкісне ім’я, яке переважно зустрічається в історичних і релігійних текстах.

Вендолін — варіант імені Венделін, поширений у деяких європейських традиціях. Його пов’язують із германськими мовами та вшануванням святого Венделіна. У сучасній Україні це ім’я майже не використовують.

Бернард — ім’я германського походження, яке утворилося зі слів зі значеннями «ведмідь» і «сильний», «сміливий». Його зазвичай тлумачать як «сильний, мов ведмідь». Бернард належить до традиційних європейських християнських імен.

Ян — коротка форма імені Іван, поширена в Польщі, Чехії, Словаччині та інших країнах Європи. Воно має давньоєврейське походження та означає «Бог милостивий». У деяких календарях іменин Ян також зазначений серед імен, пов’язаних із 21 жовтня.

Клемент — чоловіче ім’я латинського походження, яке означає «милосердний» або «лагідний». Воно споріднене з жіночим ім’ям Клементіна. Ім’я має давню християнську історію та зустрічається в календарях різних європейських країн.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, ім’я якого носить людина. Для християн це нагода згадати свого небесного покровителя, помолитися та подякувати за підтримку й захист. Водночас іменини можуть стати чудовим приводом зібратися з рідними, поспілкуватися з друзями та почути теплі слова.

Святкувати цей день можна по-різному. Хтось відвідує храм, хтось проводить час із сім’єю або влаштовує невелику зустріч із близькими. Не обов’язково готувати велике застілля чи купувати дорогий подарунок. Часто достатньо щирого привітання, уваги та турботи.

Як привітати з іменинами 21 жовтня

Привітання на День ангела може бути коротким, але особистим. Головне — побажати людині того, що справді має для неї значення: здоров’я, миру, любові, внутрішнього спокою та сил долати труднощі.

Ось кілька варіантів привітань:

Для близької людини: «Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щирої любові, душевного спокою та якомога більше щасливих моментів. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують і цінують тебе».

Для друга або колеги: «З іменинами! Нехай у житті буде більше добрих новин, приємних зустрічей і приводів для радості. Бажаю успіхів у справах, гармонії та здійснення задуманого».

Для рідних: «Вітаю з Днем ангела! Нехай у серці завжди буде тепло, у домі — затишок, а кожен новий день приносить надію та хороші зміни. Бажаю миру, здоров’я і Божого благословення».

21 жовтня — привід згадати про людей, які святкують іменини, та приділити їм трохи більше уваги. Навіть просте повідомлення чи телефонний дзвінок можуть зробити цей день приємнішим.