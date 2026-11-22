22 листопада іменини відзначають люди з іменами Цецилія, Філімон, Валерія, Марк та іншими. Цього дня Католицька церква вшановує святу Цецилію — покровительку музикантів і співаків, а також святого Філімона та його дружину Апфію. Розповідаємо, які ще імена пов’язані з цією датою та що вони означають.

У католицькому календарі 22 листопада — день пам’яті святої Цецилії, яка загинула за християнську віру в Римі. Її вважають покровителькою музикантів, співаків і композиторів. Також цього дня згадують святого Філімона та його дружину Апфію, мучеників Аніанія й Беніньйо та інших християнських подвижників.

У різних країнах перелік іменин трохи відрізняється. Наприклад, у Франції та Італії цього дня вітають Цецилій, у Польщі — Цецилій і Марків, а в Греції — Філімона та Валеріоса.

Жіночі імена 22 листопада

Цецилія — ім’я латинського походження. Воно утворилося від давньоримського родового імені Caecilius. Його пов’язують із латинським словом caecus, що означає «сліпий». Водночас сьогодні ім’я насамперед асоціюється зі святою Цецилією — покровителькою музики. У різних країнах воно має форми Сесіль, Сесілія, Сесілі, Сесілія та Сесілі.

Апфія — рідкісне біблійне ім’я давнього походження. Воно згадується в Посланні апостола Павла до Филимона. Точне значення імені невідоме, але його іноді пов’язують із поняттям «плідність». Апфія була дружиною Філімона. Разом із ним вона допомагала християнській громаді та загинула за віру.

Валерія — жіноча форма латинського імені Валерій. Воно походить від слова valere, яке означає «бути сильною», «мати силу» або «бути здоровою». Тому ім’я часто тлумачать як «сильна» та «міцна». Валерія є в окремих європейських календарях іменин на 22 листопада.

Лукреція — ім’я давньоримського походження, пов’язане з родовим ім’ям Lucretius. Його точне значення не встановлене. Іноді його пов’язують із латинським словом lucrum — «прибуток» або «вигода», однак це лише одна з версій. Ім’я Лукреція зустрічається в католицьких списках святих на 22 листопада.

Тигридія — рідкісне жіноче ім’я, яке пов’язують із латинським словом tigris — «тигр». Воно може асоціюватися із силою та сміливістю. Ім’я згадується серед святих і подвижниць, пам’ять яких пов’язують із цією датою.

Сесіль — французька форма імені Цецилія. Вона має те саме латинське коріння та пов’язана з давньоримським родовим ім’ям Caecilius. Ім’я стало поширеним у Франції завдяки шануванню святої Цецилії. У французькому календарі іменин 22 листопада — день Сесіль.

Сілья — ім’я, яке в скандинавських країнах використовують як окрему форму або варіант імені Цецилія. Воно має те саме походження та пов’язане з латинським Caecilia. Таке ім’я можна зустріти у Фінляндії, Швеції та Естонії.

Чоловічі імена 22 листопада

Філімон — ім’я давньогрецького походження. Воно утворилося від слова phileō, яке означає «любити» або «бути прихильним». Тому його значення передають як «люблячий» або «той, хто любить». Святий Філімон був одним із ранніх християн, якому апостол Павло присвятив окреме послання.

Валеріан — ім’я латинського походження, споріднене з іменем Валерій. Воно походить від слова valere — «бути сильним», «бути здоровим». У християнській традиції відомий святий Валеріан, чоловік святої Цецилії, який прийняв християнство та загинув за віру.

Тивуртій — давньоримське ім’я, пов’язане з назвою міста Тібур, сучасного Тіволі в Італії. Його можна тлумачити як «той, хто походить із Тібура». Святий Тивуртій був братом Валеріана та також загинув за християнську віру.

Максим — ім’я латинського походження, утворене від слова maximus. Воно означає «найбільший», «найвеличніший» або «найвищий». Ім’я було поширене ще в Стародавньому Римі, а згодом стало популярним у християнських країнах.

Архип — ім’я давньогрецького походження. Воно складається зі слів archos — «головний», «старший» і hippos — «кінь». Тому його часто перекладають як «головний серед вершників» або «начальник кінноти». Архип згадується в Новому Завіті як один із перших християнських служителів.

Ананій — ім’я давньоєврейського походження. Воно пов’язане з ім’ям Хананія та означає «Бог милостивий» або «Господь змилувався». 22 листопада Католицька церква згадує святого Ананія з Арбели, який загинув під час переслідування християн у Персії.

Беніньйо — ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом benignus, що означає «доброзичливий», «милосердний» або «лагідний». Так звали святого Беніньйо, архієпископа Міланського, якого згадують у католицькому календарі 22 листопада.

Сальватор — ім’я латинського походження. Воно походить від слова salvator і означає «рятівник» або «спаситель». Ім’я поширене в Італії та інших країнах із романськими мовами. Цього дня згадують блаженного Сальваторе Ліллі — францисканського священника, який загинув за віру.

Педро — іспанська форма імені Петро. Воно походить від грецького слова petros, що означає «камінь» або «скеля». Ім’я символізує твердість, надійність і стійкість. 22 листопада в католицькому календарі згадують святого Педро Ескеду Раміреса — мексиканського священника і мученика.

Марк — ім’я латинського походження, яке пов’язують із давньоримським богом війни Марсом. Тому його іноді тлумачать як «присвячений Марсу» або «войовничий». У католицькому календарі цього дня згадують святого Марка Антіохійського, який загинув за християнську віру.

Стефан — ім’я давньогрецького походження. Воно походить від слова stephanos, що означає «вінець» або «корона». У християнстві це ім’я пов’язане з образом мученика, який отримує вінець за вірність своїй вірі. Святі Марк і Стефан згадуються серед мучеників Антіохії.

Мавр — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом Maurus. У Стародавньому Римі так називали людей, які походили з Мавританії або Північної Африки. Згодом ім’я стало відомим у християнській традиції. 22 листопада згадують святого Мавра — мученика з Північної Африки.

Руф — ім’я латинського походження. Воно походить від слова rufus, що означає «рудий» або «червонуватий». Таке ім’я було поширене в Римській імперії. Воно також зустрічається в Новому Завіті, а в європейських календарях іменин його можна знайти серед імен листопада.

Що означає День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем. Тому це свято має не лише особисте, а й духовне значення.

У католицькій традиції іменини зазвичай пов’язують із днем пам’яті святого, ім’я якого носить людина. Якщо святих із таким самим іменем кілька, можна обрати дату, яка має особливе значення для людини або її родини.

Як святкувати іменини

День ангела можна провести спокійно та по-сімейному. Дехто починає його з молитви або відвідування храму, інші збираються за святковим столом із рідними та друзями. Головне — не масштаб святкування, а увага до людини та тепла атмосфера.

Імениннику можна подарувати квіти, книжку, листівку або невелику річ, яка відповідає його інтересам. Якщо немає можливості зустрітися особисто, достатньо зателефонувати чи написати кілька щирих слів.

Як привітати з Днем ангела

У цей день зазвичай бажають здоров’я, миру, любові, душевного спокою та добробуту. Також можна побажати, щоб небесний покровитель допомагав долати труднощі, оберігав від негараздів і підтримував у важливих рішеннях.

Наприклад, привітання може бути таким: «Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щирої любові, душевного спокою та багато світлих моментів. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають, а небесний покровитель оберігає від усього недоброго. Нехай у житті буде більше радості, тепла, добра та здійснених мрій!»

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