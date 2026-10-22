Католичні іменини 22 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

22 жовтня католицька церква вшановує пам’ять кількох святих, серед яких — Папа Іван Павло II, святий Марк Єрусалимський, а також святі Алодія й Нунілона. Із цими іменами пов’язані давні історії, а самі вони мають цікаве походження та значення. Розповідаємо, які жіночі й чоловічі імена згадують цього дня та як привітати іменинників.

У католицьких календарях на 22 жовтня згадують кількох святих жінок. Серед імен цього дня є Саломея, Алодія, Нунілона, Кордула, Єлизавета та Алікс.

Саломея — ім’я арамейського походження, яке пов’язують зі словом «мир». У різних мовах воно має форми Саломе та Саломі. У християнській традиції це ім’я відоме з євангельських історій.

Алодія — ім’я германського походження. Його точне значення остаточно не встановлене, але його пов’язують із давніми германськими іменами та словами, що означали власність або спадок.

Нунілона — рідкісне ім’я, відоме завдяки святій Нунілоні, яку вшановують разом зі святою Алодією. Його походження та значення не мають загальноприйнятого пояснення.

Кордула — ім’я германського походження. Його пов’язують із латинським словом cor — «серце», хоча це тлумачення не є беззаперечним.

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження. Його значення передають як «Бог — моя клятва» або «та, що шанує Бога». Ім’я має давню біблійну історію та поширене в багатьох країнах.

Алікс — французька форма імені Аделаїда. Воно походить від давньогерманських слів, пов’язаних зі значеннями «шляхетна» та «знатного походження».

Марія — ім’я давньоєврейського походження. Його первісне значення тлумачать по-різному: серед можливих варіантів — «кохана», «бажана» або «пані». У католицькій традиції це одне з найшанованіших жіночих імен.

Чоловічі імена 22 жовтня

Серед чоловічих імен, пов’язаних із католицькими святими цього дня, є Іван Павло, Марк, Філіп, Олександр, Донат, Бенедикт і Меллон. Деякі з цих імен мають давньогрецьке чи латинське походження, інші прийшли з давньоєврейської мови.

Іван — українська форма давньоєврейського імені Йоханан. Означає «Бог милостивий» або «Божа благодать».

Павло — походить від латинського Paulus, що означає «малий», «невеликий» або «скромний».

Марк — ім’я латинського походження, яке традиційно пов’язують із римським богом Марсом. Його також тлумачать як «присвячений Марсу».

Філіп — ім’я грецького походження, що означає «той, хто любить коней». Воно складене з двох грецьких слів: «любити» та «кінь».

Олександр — походить із грецької мови й означає «захисник людей».

Донат — ім’я латинського походження, яке перекладають як «дарований» або «подарований». Воно споріднене зі словом donum — «дар».

Бенедикт — латинське ім’я зі значенням «благословенний». Воно відоме завдяки святим і церковним діячам, зокрема святому Бенедикту Нурсійському.

Аверкій — ім’я грецького походження, яке традиційно тлумачать як «корисний» або «той, хто допомагає».

Меллон — ім’я, пов’язане з християнською традицією Франції. Його первісне значення достеменно не встановлене.

Модеран — рідкісне ім’я, яке носив святий Модеран, єпископ Ренна та абат. Загальноприйнятого пояснення його значення немає.

Вереκунд — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом verecundus, яке означає «скромний» або «стриманий».

Непотіан — рідкісне ім’я латинського походження, утворене від давньоримського родового імені. Його точне значення не встановлене.

Гераклій — ім’я грецького походження, пов’язане з іменем героя Геракла. Його традиційно тлумачать як «слава Гери».

Аберкій — ім’я грецького походження, відоме завдяки святому Аберкію, єпископу Ієраполя. Його значення часто пояснюють як «той, хто допомагає», хоча це тлумачення не є остаточно підтвердженим.

Імена святих, які особливо пов’язані з 22 жовтня

Одна з найвідоміших постатей цього дня — святий Іван Павло II, який очолював Католицьку церкву з 1978 до 2005 року. Його літургійний спомин припадає саме на 22 жовтня — дату початку його понтифікату. Він багато подорожував світом, підтримував молодь і родини та закликав людей не піддаватися страху.

Також цього дня вшановують святих Алодію та Нунілону — сестер, які жили в Іспанії у IX столітті. За християнською традицією, вони відмовилися зректися своєї віри й загинули через релігійні переслідування. Їхні імена рідко зустрічаються в сучасному повсякденному житті, проте вони збереглися в церковному календарі.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого носить людина або на честь якого її назвали. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем, а його життя — прикладом віри, мужності, милосердя чи відданості своїм переконанням.

У католицькій традиції день пам’яті святого може стати приводом для молитви, відвідування храму або доброго вчинку. Водночас іменини — це й сімейне свято, коли близькі можуть зібратися разом, згадати людину та сказати їй теплі слова.

Як святкують іменини

День ангела не обов’язково відзначати гучним застіллям. Хтось починає його з молитви, хтось відвідує богослужіння, а хтось проводить день із родиною чи друзями. Головне — приділити час тому, що має значення для самої людини.

Якщо ви вітаєте близьку людину з іменинами, можна подарувати квіти, книжку, солодощі або щось невелике, що відповідає її інтересам. Але подарунок не є обов’язковим: часто кілька щирих речень важать набагато більше.

Як привітати з Днем ангела 22 жовтня

Ось кілька варіантів привітань, які можна надіслати рідним, друзям чи колегам:

«Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і якомога більше радісних подій».

«З іменинами! Нехай кожен день приносить добрі новини, сили для важливих справ і тепло від людей, яких любиш».

«Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі та додає впевненості у важливі моменти».

«Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в серці, затишку вдома, здійснення мрій і приводів усміхатися навіть у звичайний день».

22 жовтня — нагода згадати людей із цими іменами та привітати їх із теплим особистим святом. Щира увага, добрі слова й підтримка залишаються найкращим подарунком до іменин.

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