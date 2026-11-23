23 листопада іменини відзначають носії імен Клеменс, Колумбан, Феліцита, Лукреція, Олександра та інших. У католицькому календарі цього дня вшановують папу Климента I, святого Колумбана та мученицю Феліциту. А європейські календарі іменин доповнюють перелік жіночими й чоловічими іменами, які мають цікаве походження та значення.

У католицькому церковному календарі 23 листопада згадують одразу кількох святих і блаженних. Серед них — папа Климент I, ірландський чернець Колумбан, мучениця Феліцита та свята Лукреція. У календарях іменин різних європейських країн до цього переліку додають також Клеменса, Колумбана, Олександра, Олександру, Аделу, Клементину та інші імена.

Жіночі імена 23 листопада

Феліцита — ім’я латинського походження. Воно утворилося від слова felicitas, яке означає «щастя», «удача» або «добробут». Ім’я пов’язане з уявленням про радість і щасливу долю. 23 листопада вшановують святу Феліциту — ранньохристиянську мученицю з Рима.

Лукреція — давньоримське ім’я, яке походить від родового імені Lucretius. Його точне первісне значення достеменно не встановлене. Іноді його пов’язують із латинським словом lucrum — «прибуток» або «вигода», але це тлумачення не є беззаперечним. Цього дня згадують святу Лукрецію з іспанського міста Меріда.

Адела — ім’я германського походження. Воно пов’язане зі словом adal, яке означає «шляхетний» або «знатний». Тому ім’я можна перекласти як «шляхетна». У церковних календарях 23 листопада згадують блаженну Аделу, матір святого Трудона.

Клементина — жіноча форма імені Клементин, яке походить від латинського clemens. Воно означає «милосердна», «лагідна» або «добра». Ім’я споріднене з Клементом, якого вшановують цього дня. Клементина також фігурує в календарях іменин деяких європейських країн.

Маргарита — ім’я давньогрецького походження. Воно утворилося від слова margarites, що означає «перлина». Ім’я асоціюється з чимось цінним і красивим. 23 листопада згадують блаженну Маргариту Савойську — представницю італійської знаті, яка присвятила життя релігії.

Енрікетта — жіноча форма імені Енріке, що є іспанським варіантом імені Генріх. Воно має германське коріння та складається з частин зі значеннями «дім» і «володар». Тому ім’я зазвичай тлумачать як «господиня дому» або «та, що керує домом». Цього дня згадують блаженну Енрікетту Альф’єрі — італійську черницю.

Цецилія — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Caecilius. Його традиційно пояснюють через латинське слово caecus — «сліпий», хоча це не єдине можливе тлумачення. У церковних списках на 23 листопада є свята Цецилія Ю Со-са — корейська мучениця.

Мустиола — рідкісне жіноче ім’я латинської традиції. Його точне походження та значення не мають переконливого загальноприйнятого пояснення. Відоме воно завдяки святій Мустиолі, яку вшановують у цей день. Вона була ранньохристиянською мученицею з італійського міста Кьюзі.

Чоловічі імена 23 листопада

Клемент — ім’я латинського походження. Воно походить від слова clemens, яке означає «милосердний», «лагідний» або «доброзичливий». Одним із найвідоміших носіїв цього імені був Климент I — один із перших єпископів Рима, якого Католицька церква вшановує 23 листопада.

Колумбан — ім’я кельтського походження, яке пов’язують із латинським словом columba — «голуб». У християнській традиції голуб символізує мир і Святого Духа. 23 листопада згадують святого Колумбана — ірландського ченця та місіонера, який заснував кілька монастирів у Європі.

Мігель — іспанська форма давньоєврейського імені Михаїл. Його значення передають запитанням «Хто як Бог?». Це ім’я нагадує про біблійну традицію та архангела Михаїла. Цього дня вшановують блаженного Мігеля Агустіна Про — мексиканського священника, який загинув за віру.

Олександр — ім’я давньогрецького походження. Воно складається з частин, які означають «захищати» та «людина». Тому найпоширеніше тлумачення — «захисник людей». 23 листопада в окремих церковних календарях згадують святого Олександра Невського.

Амфілохій — рідкісне ім’я грецького походження. Його пов’язують із давньою назвою місцевості Амфілохія, тому точне значення імені не має однозначного пояснення. Цього дня згадують святого Амфілохія Іконійського — єпископа та богослова IV століття.

Григорій — ім’я грецького походження, яке походить від слова грегорео — «не спати», «бути пильним». Його значення зазвичай передають як «уважний» або «той, хто не спить». 23 листопада згадують святого Григорія з Агрідженто, єпископа й церковного діяча.

Детлев — давнє германське ім’я. Його пов’язують із елементами, які означають «народ» і «спадщина» або «нащадок». Ім’я поширене переважно в німецькомовних країнах. У церковних календарях на цю дату згадують блаженного Детлева Ратцебурзького.

Северин — ім’я латинського походження, утворене від слова severus. Воно означає «суворий», «серйозний» або «стриманий». 23 листопада вшановують святого Северина Паризького, який жив як відлюдник.

Трудон — рідкісне ім’я, пов’язане з давньою франкською та германською традиціями. Його точне значення не має загальноприйнятого пояснення. Відоме воно завдяки святому Трудону — священнику, який жив у VII столітті та заснував монастир на території сучасної Бельгії.

Адальберт — ім’я германського походження. Воно складається з двох частин: adal — «шляхетний» і beraht — «яскравий», «славний». Тому його можна перекласти як «шляхетний і славний». 23 листопада згадують святого Адальберта з Казаврії — ченця, який заснував монастир.

Патерніан — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом pater, тобто «батько». Його можна трактувати як ім’я, утворене від цього кореня, однак точне значення конкретної форми не цілком ясне. Цього дня вшановують святого Патерніана — єпископа італійського міста Фано.

Паулін — ім’я латинського походження, яке є формою імені Паулінус. Воно пов’язане з ім’ям Павло та латинським словом paulus — «малий» або «скромний». 23 листопада згадують святого Пауліна з Вітленда, якого також називають Пауліном Уельським.

Сісіній — давньоримське ім’я, походження якого пов’язують із родовим ім’ям Sisinnius. Його точне значення залишається невідомим. У церковному календарі на 23 листопада згадують святого Сісінія — мученика з Кізика.

Що означає День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, на честь якого людина отримала ім’я. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем. Тому іменини мають не лише святкове, а й духовне значення.

У католицькій традиції День ангела зазвичай пов’язують із днем пам’яті святого, ім’я якого носить людина. Якщо святих із таким самим ім’ям кілька, можна орієнтуватися на дату, яку людина або її родина обрали як день іменин.

Як святкувати іменини

День ангела можна провести по-різному. Для когось це привід відвідати храм, помолитися та згадати свого небесного покровителя. Інші воліють зібратися з рідними й друзями, влаштувати невелике святкування або просто провести час із близькими.

Не обов’язково готувати великий стіл чи купувати дорогі подарунки. Достатньо уваги, щирої розмови та приємного сюрпризу. Імениннику можна подарувати квіти, книжку, листівку або річ, про яку він давно мріяв.

Як привітати з Днем ангела

У привітанні з іменинами зазвичай бажають здоров’я, миру, любові, добробуту та підтримки близьких. Також доречно побажати, щоб небесний покровитель оберігав людину й допомагав їй у складні моменти.

Наприклад, можна сказати так: «Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щирої любові, душевного спокою та радості в кожному дні. Нехай поруч завжди будуть люди, на яких можна покластися, а небесний покровитель оберігає від негараздів і допомагає здійснювати мрії. Щастя, миру та світлих подій!»

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