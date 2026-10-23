Католичні іменини 23 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У католицькій традиції день пам’яті святого може бути пов’язаний з іменем, яке батьки обирають для дитини або яке людина отримує під час хрещення. 23 жовтня в церковних календарях згадують святого Івана Капістранського, блаженного Северина Боеція та інших християнських діячів. У переліках святих цього дня також є жінки, зокрема свята Ода й Етельфледа.

Іменини — це нагода згадати святого, на честь якого назвали людину, а також привітати рідних і друзів. Нижче — значення імен, пов’язаних зі святими та календарями іменин на 23 жовтня.

Жіночі імена

Ода — ім’я давньогерманського походження. Його пов’язують зі словами, що означали «багатство» або «достаток». У католицькій традиції згадують святу Оду, яку вшановують 23 жовтня. Це коротке ім’я має давнє звучання й трапляється в різних європейських країнах.

Етельфледа — рідкісне давньоанглійське ім’я. Його перша частина пов’язана зі значенням «шляхетна», а друга — з поняттям краси або вигляду. У церковних календарях згадують святу Етельфледу, яку також називають Ельфледою. Ім’я має давню історію та пов’язане з англійською християнською традицією.

Марія — одне з найпоширеніших жіночих імен у християнському світі. Його походження пов’язують із давньоєврейським ім’ям Мір’ям, однак точне первісне значення залишається предметом дискусій. Серед можливих тлумачень — «кохана», «бажана» або «пані». У католицькій традиції ім’я має особливе значення через шанування Діви Марії. Воно також трапляється в іменах багатьох святих і блаженних.

Естер — ім’я перського походження, яке часто тлумачать як «зірка». Воно відоме завдяки біблійній цариці Естер, яка стала символом мужності та готовності захищати свій народ. У списках католицьких святих на 23 жовтня згадують блаженну Естер Паніагуа Алонсо. Ім’я звучить лаконічно й має давню біблійну історію.

Чоловічі імена

Іван — ім’я давньоєврейського походження. Його значення зазвичай передають як «Бог милостивий» або «Бог виявив прихильність». У різних мовах є свої форми цього імені: Джон, Жан, Хуан, Джованні та інші. 23 жовтня католицька церква вшановує святого Івана Капістранського — францисканського монаха й проповідника, який жив у XV столітті.

Северин — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом severus, яке означає «суворий», «серйозний» або «стриманий». У католицькому календарі 23 жовтня згадують, зокрема, блаженного Северина Боеція — римського філософа й мученика. Це ім’я має давню європейську історію та поширене в різних формах у кількох країнах.

Бенедикт — ім’я латинського походження, яке означає «благословенний». Воно поширилося в християнських країнах завдяки святим і церковним діячам, зокрема святому Бенедикту Нурсійському, засновнику західного чернецтва. У переліках католицьких святих на 23 жовтня згадують також Бенедикта із Себасте. Ім’я традиційно асоціюється з благословенням і духовною відданістю.

Роман — ім’я латинського походження. Його пов’язують зі словом Romanus, тобто «римлянин» або «той, хто походить із Рима». 23 жовтня в католицьких переліках згадують святого Романа, єпископа Руана. Ім’я поширене в Україні та інших європейських країнах, а його форма майже не змінюється в багатьох мовах.

Павло — ім’я латинського походження, яке означає «малий» або «скромний». Одним із найвідоміших носіїв цього імені в християнстві є апостол Павло, який поширював християнське вчення серед різних народів. У календарях святих на 23 жовтня згадують Павла Тонг Буонга, в’єтнамського мученика. Ім’я має давню християнську традицію й залишається популярним в Україні.

Томас — форма імені Фома, що походить від арамейського слова зі значенням «близнюк». У різних країнах ім’я має форми Томас, Том, Томмазо та Томаш. У католицьких списках на 23 жовтня згадують блаженного Томаса Твінга, англійського священника. В українській традиції відповідником цього імені є Фома.

Романус — латинська форма імені Роман, яка означає «римлянин». У давніх церковних текстах і календарях це ім’я трапляється саме в такому вигляді. 23 жовтня згадують святого Романа, єпископа Руана. В українській мові найзвичніша форма цього імені — Роман.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, коли вшановують святого, на честь якого людина отримала ім’я. У християнській традиції святий вважається небесним покровителем людини. Тому іменини мають передусім духовне значення й не обов’язково збігаються з днем народження.

У католицькій традиції календар пам’яті святих допомагає дізнатися, кого згадують у певний день. Для людини, яка знає свого святого покровителя, іменини можуть стати нагодою помолитися, відвідати храм або просто згадати його приклад. Водночас у різних країнах звичаї святкування відрізняються.

Як відзначають іменини

Зазвичай цей день проводять у колі близьких людей. Хтось іде до церкви, хтось збирає за столом родину, а хтось обмежується теплим дзвінком або повідомленням. Великого святкування не потрібно: головне — увага та щирі слова.

Якщо людина дотримується католицьких традицій, вона може присвятити цей день молитві або добрій справі. Наприклад, допомогти тому, хто цього потребує, підтримати близьку людину чи провести час із родиною. Так іменини стають не лише приводом для привітань, а й можливістю згадати про цінності, які уособлює святий покровитель.

Як привітати з Днем ангела

Для привітання не обов’язково шукати довгий вірш. Достатньо побажати здоров’я, спокою, любові, сил і людей поруч, на яких можна покластися. Можна також побажати, щоб святий покровитель допомагав долати труднощі та знаходити правильний шлях.

Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде більше радості, добрих людей і приводів усміхатися. Бажаю здоров’я, душевного спокою та впевненості в кожному рішенні». 23 жовтня — нагода привітати близьких, чиї імена пов’язані з пам’яттю католицьких святих цього дня. Найважливіше в такому привітанні — не подарунок чи гучне святкування, а щирість і турбота.