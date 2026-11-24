24 листопада День ангела можуть святкувати люди з різними іменами — від звичних Андрія й Олександра до рідкісних Флори, Фірміни та Еанфледи. Цього дня Католицька церква вшановує святого Андрія Зунг-Лака та його сподвижників, а церковні й іменинні календарі згадують також інших святих і блаженних. Розповідаємо, які жіночі та чоловічі імена пов’язані з цією датою і що кожне з них означає.

24 листопада в католицькому календарі згадують святого Андрія Зунг-Лака та його сподвижників — мучеників, які загинули за християнську віру у В’єтнамі. Також цього дня вшановують святого Хризогона, святу Флору, святу Марію та інших подвижників. Їхні імена можна знайти в католицьких календарях святих, а частина з них є і в європейських календарях іменин.

Жіночі імена 24 листопада

Флора — ім’я латинського походження. Воно утворилося від слова flos, що означає «квітка». У давньоримській міфології Флора була богинею квітів і весни. Ім’я асоціюється з красою, ніжністю та оновленням.

Марія — одне з найвідоміших жіночих імен у християнській традиції. Воно має давньоєврейське коріння, але його точне значення досі залишається предметом дискусій. Серед поширених тлумачень — «кохана», «бажана» або «пані». У католицькому календарі 24 листопада згадують святу Марію з Кордови, яка загинула за свою віру разом зі святою Флорою.

Фірміна — рідкісне ім’я латинського походження. Воно пов’язане з чоловічим ім’ям Фірмін і словом firmus, яке перекладають як «міцний», «стійкий» або «непохитний». Таке значення символізує силу характеру та витримку. Цього дня згадують святу Фірміну з італійського міста Амелія.

Еанфледа — давнє англосаксонське жіноче ім’я. Воно відоме завдяки святій Еанфледі з Вітбі, яка жила у VII столітті та згодом стала черницею. Точне значення імені не має загальноприйнятого тлумачення, адже воно походить із давньої мовної традиції. В українській мові це ім’я майже не зустрічається.

Емма — коротке ім’я германського походження. Найчастіше його пов’язують із давньогерманським елементом ermen, що означає «цілий», «великий» або «всеосяжний». Тому ім’я Емма іноді тлумачать як «всеохопна» або «сильна». Воно фігурує в окремих європейських календарях іменин на 24 листопада.

Марія-Анна — подвійне ім’я, утворене з двох давніх біблійних імен. Марія має давньоєврейське походження, а Анна походить від слова, яке означає «милість» або «благодать». Разом ці імена поєднують кілька традиційних значень. У католицькому календарі цього дня згадують блаженну Марію Анну Салу — італійську черницю та педагогиню.

Чоловічі імена 24 листопада

Андрій — ім’я грецького походження, утворене від слова андрейос, тобто «мужній», «хоробрий». Воно символізує сміливість і силу духу. 24 листопада Католицька церква вшановує святого Андрія Зунг-Лака — в’єтнамського священника, який загинув за християнську віру. Разом із ним згадують його сподвижників.

Олександр — ім’я давньогрецького походження. Воно складається з частин, які означають «захищати» та «людина». Тому його найпоширеніше тлумачення — «захисник людей». У календарях святих на 24 листопада згадують кількох християн із цим іменем, зокрема мученика Олександра Коринфського.

Антоній — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Antonius. Його точне первісне значення невідоме, хоча в популярних тлумаченнях можна зустріти варіанти «гідний похвали» або «безцінний». 24 листопада вшановують святого Антонія Нам-Квіня — одного з в’єтнамських мучеників.

Хризогон — незвичне ім’я грецького походження. Воно утворене від слів, пов’язаних із поняттями «золото» та «народження». Його можна перекласти як «народжений золотом» або «золотонароджений». Цього дня згадують святого Хризогона — ранньохристиянського мученика, якого особливо шанують у католицькій традиції.

Колман — ім’я кельтського, зокрема ірландського, походження. Його пов’язують із давньоірландським словом, що означає «голуб». У християнській традиції це ім’я носив святий Колман із Клойна — єпископ, якого вшановують 24 листопада.

Йоаким — ім’я давньоєврейського походження. Воно походить від форми Єгояким і означає «Бог утверджує» або «Бог підносить». Це ім’я має давню біблійну традицію. У католицьких календарях на 24 листопада згадують святого Йоакима Хо, одного з мучеників В’єтнаму.

Кенан — давнє ірландське ім’я, яке також зустрічається у формах Кіанан і Кіан. Його пов’язують із кельтською мовною традицією, а точне значення має кілька тлумачень. Одне з них — «давній» або «старий». 24 листопада вшановують святого Кенана — ірландського церковного діяча.

Марин — ім’я латинського походження, утворене від слова marinus, тобто «морський» або «той, що належить морю». Воно має спільне коріння зі словом «марина». Цього дня згадують святого Марина з Маврієнна, який жив у Франції та був ченцем і відлюдником.

Роман — ім’я латинського походження. Воно походить від слова Romanus, що означає «римлянин» або «той, хто походить із Рима». У католицькому календарі 24 листопада згадують святого Романа з Ле-Мана — священника, який проповідував християнство в Галлії.

Бернард — ім’я давньогерманського походження. Воно утворене з двох частин: bern — «ведмідь» і hard — «сильний», «сміливий». Тому його традиційно тлумачать як «сильний, як ведмідь». Бернард Дуе також згадується серед в’єтнамських мучеників, яких вшановують цього дня.

Вінсент — ім’я латинського походження, від слова vincens, що означає «той, хто перемагає». Його значення пов’язують із перемогою, наполегливістю та силою волі. У переліках мучеників В’єтнаму, яких згадують 24 листопада, є й святі з цим ім’ям.

Феліссімус — рідкісне ім’я латинського походження. Воно утворене від слова felix — «щасливий», «успішний», а форма імені передає найвищий ступінь цього значення. Тобто його можна перекласти як «найщасливіший». 24 листопада згадують святого Феліссімуса з Перуджі.

Що означає День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, на честь якого людина отримала ім’я. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем людини. Тому іменини — це не просто привід для привітань, а й нагода згадати про духовні цінності, помолитися та подякувати за підтримку.

У католицькій традиції іменини часто пов’язують із днем пам’яті святого, чиє ім’я носить людина. Якщо в календарі є кілька святих з однаковим іменем, родина або сама людина може орієнтуватися на дату, яку вважає своєю.

Як святкувати іменини

День ангела зазвичай проводять у теплому родинному колі. Дехто починає його з молитви або відвідування храму, інші збираються з близькими за святковим столом. Не обов’язково влаштовувати велике застілля — головне, щоб цей день був наповнений увагою та добрими словами.

Імениннику можна подарувати квіти, листівку, книжку або невеликий подарунок, який відповідає його інтересам. Також доречно просто зателефонувати чи написати повідомлення, особливо якщо немає можливості зустрітися особисто.

Як привітати з Днем ангела

Привітання з іменинами не обов’язково має бути довгим або урочистим. Найкраще побажати людині здоров’я, миру, любові, внутрішньої сили та підтримки близьких. Можна згадати й про її небесного покровителя — побажати, щоб він оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях.

Наприклад, привітання може звучати так: «Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і радості в кожному дні. Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі та надихає на добрі справи. Миру, любові й здійснення найзаповітніших мрій!»

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