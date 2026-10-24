Католичні іменини 24 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

24 жовтня католицька церква вшановує святого Антонія Марію Кларета, єпископа й засновника чернечої спільноти кларетинців. Цього дня в католицьких календарях і календарях іменин також згадують імена Алоїз, Антон, Ніна, Рафаела, Філіп та інші. Розповідаємо, що означають ці імена та як привітати близьких із Днем ангела.

Іменини — це день, пов’язаний із пам’яттю святого, ім’я якого носить людина. У католицькій традиції такі дати допомагають згадати про людей, які стали прикладом віри, милосердя та відданості іншим.

24 жовтня в католицькому календарі згадують святого Антонія Марію Кларета, святого Луїджі Гуанеллу, святого Прокла та інших християнських подвижників. У календарях іменин цієї дати є як чоловічі, так і жіночі імена. Нижче — їхні значення та короткі пояснення походження.

Жіночі імена на 24 жовтня

Алоїзія — жіноча форма імені Алоїз. Воно має давнє германське коріння, але його точне походження остаточно не встановлене. Ім’я пов’язують із традицією європейських католицьких іменин.

Армелла — ім’я кельтського походження. Його пов’язують із чоловічим ім’ям Армель, яке традиційно тлумачать як «ведмідь» і «князь» або «вождь».

Ніна — коротке ім’я, яке має кілька можливих версій походження. У різних традиціях його пов’язують із давніми мовами Близького Сходу та Європи. Через поширеність у багатьох країнах точне значення залежить від обраної версії.

Рафаела — жіноча форма імені Рафаель, яке походить із давньоєврейської мови. Його значення — «Бог зцілив» або «Бог зцілює».

Гортензія — ім’я латинського походження, пов’язане з родовим ім’ям Hortensius. Його також асоціюють із латинським словом hortus — «сад», хоча таке пояснення не є єдиною версією походження.

Понція — жіноче ім’я латинського походження, пов’язане з родовим ім’ям Pontius. Його точне первісне значення достеменно не встановлене. У католицькій традиції це ім’я зустрічається в календарях святих і блаженних.

Арета — ім’я грецького походження, яке пов’язують зі словом aretē — «чеснота», «доброчесність». У церковних календарях згадують святу Арету та інших мучеників із Наджрана.

Бенігна — ім’я латинського походження. Воно походить від слова benignus, що означає «доброзичливий», «лагідний» або «милосердний». У католицькому календарі 24 жовтня згадують блаженну Бенігну Кардозу да Сілву.

Марія — ім’я давньоєврейського походження. Його значення пояснюють по-різному: серед версій — «кохана», «бажана» та інші тлумачення. Це одне з найпоширеніших жіночих імен у християнському світі. 24 жовтня в католицьких списках святих і блаженних згадується блаженна Марія Туці.

Рума — рідкісне жіноче ім’я, яке згадується в католицьких переліках святих цього дня. Його пов’язують зі святою Румою з Наджрана, яку вшановують разом зі святим Аретою та іншими мучениками. Надійного загальноприйнятого тлумачення походження імені немає.

Чоловічі імена на 24 жовтня

Алоїз — ім’я, поширене в німецькомовних країнах. Його походження пов’язують із давніми германськими іменами, але точне значення залишається дискусійним. У католицькому календарі цього дня згадують святого Луїджі Гуанеллу, відомого також під італійською формою імені Луїджі.

Антон — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Antonius. Його точне значення невідоме. Ім’я має багато форм у різних мовах: Антоніо, Антоній, Антуан. 24 жовтня католицька церква вшановує святого Антонія Марію Кларета — іспанського єпископа, проповідника та засновника кларетинців.

Прокл — ім’я давньогрецького походження. Його традиційно пов’язують зі значенням «славний» або «той, хто має славу». У церковному календарі 24 жовтня згадують святого Прокла, архієпископа Константинопольського.

Флорентин — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом florens, тобто «квітучий», «той, хто процвітає». Воно поширене в деяких європейських країнах і трапляється в календарях іменин на цю дату.

Саломон — форма біблійного імені Соломон. Воно походить із давньоєврейської мови та пов’язане зі словом shalom — «мир». Тому ім’я часто тлумачать як «мирний» або «спокійний».

Філіп — ім’я давньогрецького походження. Воно складається зі слів зі значеннями «кінь» і «любити», тому його традиційно перекладають як «той, хто любить коней».

Марцин — польська форма імені Мартин. Воно походить від латинського імені Martinus, пов’язаного з Марсом — богом війни в давньоримській міфології. Значення імені передають як «присвячений Марсу».

Рафаель — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог зцілює». У біблійній та католицькій традиції архангел Рафаїл пов’язаний із захистом і зціленням. Жіноча форма цього імені — Рафаела.

Луїджі — італійська форма імені Людвіг, яке має германське походження. Його традиційне значення — «славетний воїн». 24 жовтня католицька церква вшановує святого Луїджі Гуанеллу, священника, який присвятив життя допомозі бідним, хворим і людям, які потребували підтримки.

Мартин — ім’я латинського походження, пов’язане з ім’ям Марса. Його традиційно тлумачать як «присвячений Марсу». У католицьких календарях 24 жовтня згадують святого Мартина з Верту, який жив у VI столітті та був відомий своїм чернечим життям.

Сенох — рідкісне ім’я кельтського походження. Воно відоме завдяки святому Сеноху, французькому священнику, якого вшановують 24 жовтня. Загальноприйнятого точного перекладу цього імені немає.

Арета — у католицькій традиції це ім’я пов’язане зі святим Аретою з Наджрана, якого вшановують разом із його дружиною Румою та іншими мучениками. Ім’я має грецьке коріння й пов’язане з поняттям чесноти та доброчесності.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого носить людина. У християнській традиції святий є прикладом віри, доброти, мужності та відданості своїм переконанням. Віряни можуть згадувати його життєвий шлях, молитися та дякувати за духовну підтримку.

Іменини не завжди збігаються з днем народження. Якщо в календарі є кілька дат, пов’язаних з одним ім’ям, людина може орієнтуватися на день пам’яті святого, на честь якого її назвали. У католицькій традиції особливе значення мають календарі святих і блаженних, пам’ять яких церква вшановує протягом року.

Як святкувати іменини

День ангела не обов’язково перетворювати на велике свято. Його можна провести в колі сім’ї, зустрітися з друзями або просто зателефонувати близьким. Для тих, хто дотримується церковних традицій, цей день може стати нагодою відвідати храм, помолитися або приділити час роздумам.

Головне — щира увага до людини. Навіть невеликий подарунок, тепле повідомлення чи спільна вечеря можуть зробити свято особливим. А якщо людина живе далеко, достатньо знайти кілька хвилин, щоб привітати її особисто.

Як привітати з Днем ангела

Ось кілька варіантів привітань, які можна надіслати рідним, друзям або колегам:

«З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, додає сил і допомагає долати труднощі. Бажаю міцного здоров’я, миру, любові та щасливих подій».

«Вітаю з іменинами! Нехай у житті буде більше приводів для радості, поруч завжди залишаються щирі люди, а кожен новий день приносить добрі новини».

«Зі святом! Бажаю душевного спокою, тепла, добробуту та здійснення мрій. Нехай у домі панують затишок і злагода, а серце завжди знаходить причини для усмішки».

24 жовтня — нагода привітати всіх, чиї імена пов’язані з цією датою в католицьких календарях та європейських традиціях іменин. Найважливіше в такому привітанні — не пишні слова, а щире побажання добра й уваги до людини.

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