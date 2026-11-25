25 листопада католики вшановують святу Катерину Александрійську — одну з відомих ранньохристиянських мучениць. Її ім’я стало популярним у багатьох європейських країнах і має чимало варіантів написання та вимови. Також цього дня в католицьких календарях згадують інших святих і блаженних, чиї імена можуть стати приводом для привітань. Розповідаємо, хто святкує іменини 25 листопада, що означають жіночі та чоловічі імена і як привітати близьких із Днем ангела.

Головне ім’я цього дня в католицькому календарі — Катерина. Також 25 листопада згадують святого Мойсея Римського, святого Петра Александрійського, святого Еразма Антіохійського та святого Меркурія Кесарійського.

У календарях католицьких святих на цю дату є й інші імена, зокрема Імма, Юкунда, Алнот, Месроп і Патерн. А в європейських календарях іменин можна знайти додаткові варіанти — Каріна, Жасмін, Екберт, Нільс та інші.

Жіночі імена та їхні значення

Катерина — ім’я грецького походження. Його традиційно пов’язують зі значенням «чиста», «непорочна». У різних країнах воно має форми Катаріна, Катарина, Катрін, Кетрін, Каталіна, Катаржина та Катя.

Імма — давнє германське ім’я. Його пов’язують із коренем ermen, який означає «велика», «всеосяжна» або «універсальна». Також відоме як коротка форма інших германських імен.

Юкунда — ім’я латинського походження, яке означає «приємна», «радісна», «та, що приносить задоволення». У латинській мові слово jucundus означає «приємний» або «милий».

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження. Означає «Бог — моя клятва» або «Божа обітниця». У католицьких календарях 25 листопада згадується блаженна Єлизавета Ахлер.

Беатриса — має латинське походження. Його пов’язують зі словами «та, що приносить щастя», «благословенна». У цей день згадують блаженну Беатрису д’Орнасьє.

Каріна — ім’я має кілька версій походження. За однією з них, воно пов’язане з латинським словом carus — «дорога», «кохана». Також його використовують як окреме ім’я та як форму імені Катерина в деяких країнах.

Жасмін — ім’я перського походження, пов’язане з назвою квітки жасмину. Його значення асоціюють із красою, ніжністю та ароматом квітів. У німецьких календарях іменин це ім’я також зустрічається 25 листопада.

Чоловічі імена та їхні значення

Мойсей — ім’я давньоєврейського походження. Найпоширеніше тлумачення — «врятований із води» або «витягнутий із води». 25 листопада католицька церква вшановує святого Мойсея, священника і мученика з Рима.

Петро — походить від грецького слова petros, що означає «камінь» або «скеля». Ім’я символізує міцність, стійкість і непохитність. Цього дня згадують святого Петра Александрійського, єпископа і мученика.

Еразм — ім’я грецького походження. Означає «коханий», «бажаний», «той, кого люблять». Також відоме у формах Еразмус та Еразмо. У католицькому календарі 25 листопада згадують святого Еразма Антіохійського.

Меркурій — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським богом Меркурієм. Його часто асоціюють із рухливістю, швидкістю та спритністю. Цього дня вшановують святого Меркурія Кесарійського, воїна і мученика.

Месроп — рідкісне ім’я вірменського походження. Найбільше відоме завдяки святому Месропу Маштоцу, творцю вірменської абетки. Точного загальноприйнятого перекладу цього імені немає.

Алнот — давнє англосаксонське ім’я. Його пов’язують із ранньосередньовічною традицією іменування в Англії. Надійного однозначного тлумачення його значення немає.

Патерн — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом paternus, тобто «батьківський». Також відоме у формі Патернус. У католицьких переліках святих на 25 листопада згадується святий Патерн з Оша.

Алан — ім’я кельтського походження, яке часто тлумачать як «гармонійний», «красивий» або «скеля». У календарях святих на цю дату згадується святий Алан Лаворський.

Ауденцій — ім’я латинського походження. Його пов’язують зі словом audens, що означає «сміливий», «відважний». 25 листопада згадують святого Ауденція Міланського.

Бернольд — германське ім’я, утворене зі складників, які пов’язують зі значеннями «ведмідь» і «влада» або «сила». Його можна тлумачити як «сильний, мов ведмідь».

Екберт — давнє германське ім’я. У його складі поєднуються значення, пов’язані з мечем і блиском або яскравістю. Його традиційно трактують як «світлий меч».

Конрад — германське ім’я, яке означає «сміливий порадник» або «відважний радник». Це ім’я також можна зустріти в календарях католицьких святих і блаженних.

Маркол — ім’я латинського походження, яке зустрічається у формах Маркул або Маркуло. Його пов’язують із латинським іменем Марк. У календарях святих згадується Маркул Нумідійський.

Маурино — ім’я латинського походження. Пов’язане зі словом Maurus, яке означало жителя Мавританії або людину з темною шкірою. У католицькому календарі згадується святий Маурино Аженський.

Нільс — скандинавська форма імені Микола. Походить від грецького імені Ніколаос і означає «переможець народів». У німецьких календарях іменин Нільс також зазначений 25 листопада.

Йосафат — ім’я давньоєврейського походження. Означає «Бог судить» або «Бог розсудив». У польських календарях іменин на 25 листопада можна зустріти це ім’я.

Фіннку — ірландське ім’я, яке пов’язують із давньою кельтською традицією. Його тлумачення неоднозначне, але воно відоме завдяки ірландському святому Фіннку.

Климент — ім’я латинського походження, яке означає «милосердний», «лагідний». У болгарських календарях іменин 25 листопада можна зустріти Климента та жіночу форму Климентина.

Сантаутас — рідкісне литовське ім’я. Воно належить до традиційних балтійських імен, однак його точне значення не має усталеного пояснення.

Ці імена представлені в католицьких календарях святих, європейських переліках іменин та національних традиціях.

Що означає День ангела і як його святкують

День ангела, або іменини, — це свято, пов’язане з пам’яттю святого, ім’я якого носить людина. У католицькій традиції особливе значення має небесний покровитель, якого вважають духовним заступником і прикладом для наслідування. Іменини не варто плутати з днем народження. Перше свято пов’язане з церковною пам’яттю святого, а друге — з датою появи людини на світ.

Зазвичай День ангела проводять у родинному колі. Віряни можуть відвідати храм, помолитися своєму святому покровителю, подякувати за підтримку та попросити благословення. Після цього можна зібратися з рідними й друзями за святковим столом. Не обов’язково влаштовувати гучне святкування. Найважливіше — згадати про людину, приділити їй увагу та сказати кілька щирих слів.

Як привітати з Днем ангела 25 листопада

Для привітання з іменинами підійдуть теплі побажання здоров’я, щастя, любові, добробуту та Божого захисту. Ось кілька варіантів, які можна надіслати рідним і друзям:

«Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде до щасливого майбутнього. Бажаю міцного здоров’я, любові, миру й душевного спокою!»

«З іменинами! Нехай у житті буде якомога більше світлих моментів, щирих людей і приємних несподіванок. Бажаю, щоб усі мрії здійснювалися, а ангел-охоронець завжди був поруч!»

«З Днем ангела! Бажаю Божого благословення, родинного затишку, добробуту та впевненості у власних силах. Нехай кожен день приносить радість, а в серці завжди живуть любов і надія!»

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