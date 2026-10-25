Католичні іменини 25 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

25 жовтня в католицькій традиції вшановують святих Криспіна й Криспініана, а також мучеників Хрисанта та Дарію. Цього дня іменини відзначають носії різних жіночих і чоловічих імен — серед них Дарія, Беата, Б’янка, Криспін, Бернард і Маур. Розповідаємо, що означають ці імена та як привітати близьких із Днем ангела.

У католицькій традиції іменини пов’язані з днем пам’яті святого, на честь якого назвали людину. Такі дати нагадують про людей, які стали прикладом віри, милосердя, мужності та відданості іншим.

25 жовтня в церковних календарях згадують святих Криспіна й Криспініана, мучеників Хрисанта та Дарію, святого Гауденція й інших християнських подвижників. У календарях іменин цієї дати є також жіночі імена Беата, Б’янка, Бланка, Інга та Вільгельміна. Нижче розповідаємо про їхнє походження й значення.

Жіночі імена на 25 жовтня

Дарія — ім’я перського походження, яке пов’язують із давнім іменем Дарій. Його значення часто передають як «та, що володіє добром» або «та, що зберігає добро». У католицькій традиції 25 жовтня вшановують святу Дарію, мученицю з Рима, яку згадують разом зі святим Хрисантом.

Беата — ім’я латинського походження. Воно походить від слова beatus, що означає «щаслива», «благословенна». Ім’я поширене в кількох європейських країнах і трапляється в календарях іменин на 25 жовтня.

Б’янка — італійське ім’я германського походження, яке прийшло через старофранцузьку мову. Його значення — «біла», «світла», «чиста». Ім’я також має форму Бланка, поширену в іспаномовних та інших європейських країнах.

Бланка — жіноче ім’я, споріднене з Б’янкою. Воно походить від германського слова, що означало «білий» або «світлий». Ім’я стало популярним у різних країнах Європи завдяки королівським родинам і святцям.

Інга — ім’я скандинавського походження. Його пов’язують з ім’ям давньогерманського божества Інгві, яке було поширене в північних народів. Тому ім’я часто тлумачать як «та, що перебуває під захистом Інгві».

Вільгельміна — жіноча форма імені Вільгельм, яке має германське походження. Воно складається з частин зі значеннями «воля» та «захист». Тому ім’я зазвичай перекладають як «рішуча захисниця» або «та, що захищає за власною волею».

Хрисантія — жіноча форма імені Хрисант. Воно має грецьке походження та пов’язане зі словами, які означають «золото» й «квітка». Ім’я можна тлумачити як «золота квітка». У грецьких календарях іменин цього дня згадують Хрисантію разом з іншими формами цього імені.

Табіта — ім’я арамейського походження, яке означає «газель». У Новому Завіті Табіта, яку також називали Доркас, жила в Яффі та допомагала нужденним. Її історія пов’язана з апостолом Петром, який, за біблійною розповіддю, повернув її до життя. У католицьких календарях святу Табіту згадують 25 жовтня.

Катарина — форма імені Катерина, яке походить із грецької традиції. Його часто пов’язують зі значенням «чиста», хоча точне походження імені залишається предметом дискусій. У деяких європейських календарях 25 жовтня згадують також Катарину Котроманич.

Чоловічі імена на 25 жовтня

Криспін — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом crispus, тобто «кучерявий». 25 жовтня католицька церква вшановує святого Криспіна, якого разом зі святим Криспініаном вважають покровителем шевців та інших майстрів, що працюють зі шкірою.

Криспініан — ім’я латинського походження, споріднене з ім’ям Криспін. Воно пов’язане з давньоримським родовим іменем. Святих Криспіна й Криспініана згадують разом: за церковною традицією, вони проповідували християнство та займалися ремеслом.

Хрисант — ім’я грецького походження, яке складається з частин зі значеннями «золото» й «квітка». Його тлумачать як «золота квітка». У католицькій традиції святого Хрисанта вшановують 25 жовтня разом зі святою Дарією.

Бернард — ім’я германського походження. Воно складається з частин, що означають «ведмідь» і «сміливий» або «сильний». Тому його часто перекладають як «сміливий, мов ведмідь». Бернард також є ім’ям кількох католицьких святих.

Боніфацій — ім’я латинського походження. Воно утворене від слів зі значеннями «добрий» і «діло», тому його тлумачать як «той, хто чинить добро». Це ім’я носили кілька святих і церковних діячів, а в польських календарях іменин воно зустрічається 25 жовтня.

Маур — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом Maurus. У давнину так могли називати людину з Мавританії або людину з темною шкірою. Ім’я зустрічається в католицьких календарях іменин на 25 жовтня.

Гауденцій — ім’я латинського походження, яке означає «той, хто радіє» або «радісний». 25 жовтня згадують святого Гауденція Брешійського — єпископа, відомого своєю проповідницькою діяльністю та працею для християнської громади.

Фрутос — ім’я іспанського походження, пов’язане з латинським словом fructus — «плід». В іспанській традиції 25 жовтня вшановують святого Фрутоса із Сеговії, який жив як відлюдник і присвятив себе духовному життю.

Мініато — рідкісне ім’я, відоме завдяки святому Мініато Флорентійському, якого вшановують у католицькій традиції 25 жовтня. Його історія пов’язана з раннім християнством у Флоренції. Надійного загальноприйнятого тлумачення походження імені немає.

Бонавентура — ім’я латинського походження, яке можна перекласти як «щаслива доля» або «добра подія». Воно пов’язане з християнською традицією та відоме завдяки святому Бонавентурі, францисканському богослову. Це ім’я зустрічається в європейських календарях іменин, хоча його дата може відрізнятися залежно від країни.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого носить людина. У католицькій традиції святі є прикладом віри, милосердя, мужності та готовності допомагати іншим. Їхні історії нагадують про цінності, які залишаються важливими незалежно від часу й обставин.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в календарі є кілька дат, пов’язаних з одним ім’ям, людина може орієнтуватися на день пам’яті святого, на честь якого її назвали. Для вірян це нагода помолитися, відвідати храм або просто згадати про свого небесного покровителя.

Як святкувати іменини

День ангела не обов’язково відзначати гучним святом. Можна провести час із сім’єю, зустрітися з друзями або зателефонувати тим, кого давно не бачили. Для людини, яка дотримується церковних традицій, цей день може стати нагодою відвідати богослужіння чи помолитися.

Не менш важливі прості прояви уваги. Тепле повідомлення, невеликий подарунок або щира розмова здатні зробити день особливим. Найголовніше — щоб привітання було особистим і йшло від серця.

Як привітати з Днем ангела

Ось кілька варіантів привітань, які можна надіслати рідним, друзям або колегам:

«З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, додає сил і допомагає долати труднощі. Бажаю здоров’я, миру, любові та якомога більше щасливих моментів».

«Вітаю з іменинами! Нехай поруч завжди будуть щирі люди, у серці панує спокій, а кожен день приносить добрі новини. Бажаю здійснення мрій і впевненості в майбутньому».

«Зі святом! Бажаю тепла, добробуту, міцного здоров’я та гармонії. Нехай у домі буде затишно, близькі підтримують у важливі моменти, а приводів для радості стає дедалі більше».

25 жовтня — нагода привітати Дарій, Беат, Б’янок, Бланок, Інґ, Вільгельмін, Криспінів, Бернардів та всіх, чиї імена пов’язані з цією датою в католицьких церковних календарях і календарях іменин. Навіть кілька щирих слів можуть подарувати близькій людині гарний настрій і відчуття турботи.

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