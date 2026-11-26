26 листопада католицька традиція згадує кількох святих і блаженних, чиї імена можна знайти в календарях іменин. Серед них є чоловічі та жіночі імена: Конрад, Леонард, Сильвестр, Делфіна й Гаетана. Розповідаємо, кого можна привітати цього дня та яке значення мають ці імена.

Жіночі імена 26 листопада

У католицьких святцях на цю дату є імена жінок, яких церква вшановує як святих і блаженних. Зокрема, 26 листопада згадують блаженну Делфіну де Сабран і блаженну Гаетану Стерні. Жіночі варіанти імен також трапляються в європейських календарях іменин.

Делфіна — ім’я латинського походження, яке пов’язують із назвою давньогрецького міста Дельфи. Французька форма — Делфін. Ім’я відоме завдяки блаженній Делфіні де Сабран, яка жила у XIV столітті та присвятила себе молитві й допомозі бідним.

Гаетана — жіноче ім’я італійського походження. Воно утворилося від назви міста Гаета в Італії та означає «та, що походить із Гаети». Ім’я носила блаженна Гаетана Стерні, яка заснувала згромадження сестер Божої Волі та присвятила життя допомозі бідним і хворим.

Конрада — жіноча форма імені Конрад. Воно має давньогерманське походження та складається зі слів зі значеннями «сміливий» і «порада». Тому ім’я тлумачать як «відважна порадниця».

Лехослава — жіноча форма слов’янського імені Лехослав. Воно поєднує ім’я Лех і слово «слава». Його значення можна передати як «славна» або «та, що прославляє свій народ».

Сильвестра — жіноча форма латинського імені Сильвестр. Воно походить від слова silvestris, що означає «лісовий» або «той, хто живе серед лісів».

Чоловічі імена 26 листопада

Цього дня католицькі календарі згадують святих Конрада Констанцького, Леонарда Порт-Моріського, Сильвестра Гуццоліні, Аліпія Стовпника, Нікона та інших подвижників. У європейських календарях іменин до цього списку додають також кілька поширених імен.

Конрад — ім’я давньогерманського походження. Воно складається з двох частин, які означають «сміливий» і «порада». Тому його перекладають як «відважний радник» або «мудрий порадник». 26 листопада згадують святого Конрада, єпископа Констанца.

Леонард — ім’я давньогерманського походження. Воно утворене від слів зі значеннями «лев» і «сильний». Його тлумачать як «сильний, мов лев». Цього дня вшановують святого Леонарда Порт-Моріського — францисканського священника та проповідника.

Сильвестр — ім’я латинського походження. Воно походить від слова silvestris і означає «лісовий», «той, хто живе серед лісів». 26 листопада згадують святого Сильвестра Гуццоліні, засновника чернечого згромадження сильвестринців.

Ян — ім’я єврейського походження, яке є короткою формою імені Іван. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать».

Петро — ім’я грецького походження, яке означає «скеля» або «камінь». Воно пов’язане з грецьким словом petros. У християнстві це ім’я має особливе значення завдяки апостолу Петру.

Аліпій — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом alypios, яке означає «без смутку» або «той, хто не знає печалі». Цього дня згадують святого Аліпія Стовпника, який багато років провів у молитві на стовпі.

Аматор — ім’я латинського походження. Воно походить від слова amator, що означає «той, хто любить» або «шанувальник». 26 листопада вшановують святого Аматора, єпископа Отена у Франції.

Фауст — ім’я латинського походження, яке означає «щасливий», «сприятливий» або «той, кому щастить». У католицьких святцях на цю дату згадують святого Фауста.

Нікон — ім’я грецького походження, пов’язане зі словом nike — «перемога». Його значення — «переможець». Цього дня згадують святого Нікона, монаха та проповідника, відомого як Нікон Покаянний.

Домінік — ім’я латинського походження. Воно походить від слова Dominicus і означає «той, хто належить Господу» або «Господній». У католицькому календарі 26 листопада згадують в’єтнамського мученика Домініка Нгуєна Ван Сюєна.

Філеас — ім’я грецького походження, яке пов’язують зі словом philos — «друг» або «той, хто любить». Його можна тлумачити як «дружній» або «люблячий».

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька дат пам’яті святих з однаковим ім’ям, зазвичай обирають найближчу після дня народження. Також важливо враховувати, на честь якого саме святого людину назвали під час хрещення.

Як святкувати іменини

День ангела можна провести в родинному колі, зустрітися з друзями або присвятити час молитві. Віряни можуть відвідати храм, подякувати за прожитий рік і звернутися до свого небесного покровителя.

Для такого свята не обов’язково влаштовувати гучне застілля чи купувати дорогі подарунки. Найважливіше — увага до людини, тепла зустріч і щирі побажання.

Як привітати з Днем ангела

На іменини зазвичай бажають здоров’я, миру, любові, душевного спокою та підтримки близьких. Також можна побажати, щоб небесний покровитель оберігав від негараздів і допомагав долати життєві труднощі.

Ось приклад привітання: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від усього недоброго та допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, щирої любові, родинного затишку, миру й багато приводів для радості!»

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