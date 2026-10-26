Католичні іменини 26 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

26 жовтня католицька церква вшановує кількох святих і блаженних, серед яких мученики Лукіан і Маркіан, єпископ Фолк Павійський та свята Селіна Хлудзінська-Божечка. У календарях іменин цього дня є як чоловічі, так і жіночі імена — зокрема Люцина, Людмила, Селіна, Еварист і Люціан. Розповідаємо, що означають ці імена та як привітати близьких із Днем ангела.

Іменини — це день, пов’язаний із пам’яттю святого, ім’я якого носить людина. У католицькій традиції такі дати нагадують про людей, які стали прикладом віри, милосердя та відданості іншим.

26 жовтня в церковних календарях згадують святих Лукіана й Маркіана, святого Фолка Павійського, святого Аманда Страсбурзького, святого Рустика Нарбоннського та інших. Серед блаженних цього дня — Селіна Хлудзінська-Божечка, засновниця чернечої спільноти. У європейських календарях іменин на цю дату також можна знайти жіночі імена Люцина й Людмила та чоловічі — Еварист, Люціан і Димитрій.

Жіночі імена на 26 жовтня

Люцина — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом lux, що означає «світло». Його можна тлумачити як «світла» або «та, що несе світло». Ім’я поширене в Польщі та інших європейських країнах.

Людмила — ім’я слов’янського походження, яке складається зі слів «люди» та «мила». Його значення — «мила людям» або «та, яку люблять люди». Ім’я відоме в Україні, Чехії, Польщі та інших слов’янських країнах.

Селіна — ім’я, яке має кілька версій походження. Його пов’язують із грецьким словом selēnē — «місяць». Тому значення імені часто пояснюють як «місячна» або «та, що належить місяцю». У католицькому календарі 26 жовтня згадують блаженну Селіну Хлудзінську-Божечку, польську черницю та засновницю згромадження сестер Воскресіння Господнього.

Орса — рідкісне жіноче ім’я, пов’язане з латинським словом ursa, що означає «ведмедиця». У католицькому календарі цього дня згадують святу Орсу, діву й мученицю, яку вшановують у П’єве-Вергонте в Італії.

Аманда — ім’я латинського походження. Воно походить від слова amanda, яке можна перекласти як «та, яку варто любити» або «гідна любові». Ім’я поширене в багатьох європейських країнах і фігурує в окремих міжнародних календарях іменин на 26 жовтня.

Людмила — це ім’я особливо поширене в слов’янській традиції. Його значення пов’язане з доброзичливістю та прихильністю людей. Воно підходить для тих, хто шукає ім’я з простим і теплим змістом.

Чоловічі імена на 26 жовтня

Еварист — ім’я грецького походження, яке пов’язують зі значенням «приємний» або «той, хто приносить добро». У католицькому календарі святого Евариста, папу Римського, вшановують 27 жовтня, але в окремих календарях іменин це ім’я зазначене вже 26 жовтня.

Люціан — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом lux — «світло». Його значення можна передати як «світлий» або «той, хто належить до роду Люція». 26 жовтня католицька церква вшановує святого Лукіана, мученика, якого згадують разом зі святим Маркіаном.

Маркіан — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським ім’ям Марк і богом Марсом. Його традиційно тлумачать як «присвячений Марсу». Святого Маркіана вшановують 26 жовтня разом зі святим Лукіаном.

Димитрій — ім’я грецького походження, пов’язане з ім’ям Деметри — богині землі та родючості в давньогрецькій міфології. Його значення передають як «присвячений Деметрі». У деяких національних календарях іменин це ім’я також зазначене на 26 жовтня.

Аманд — чоловіча форма імені Аманда. Воно походить від латинського слова, яке означає «той, кого варто любити» або «гідний любові». У католицькому календарі 26 жовтня згадують святого Аманда Страсбурзького, якого вважають одним із перших єпископів Страсбурга.

Рустик — ім’я латинського походження, яке буквально означає «сільський» або «той, хто живе за містом». У давнину це слово могло позначати людину, пов’язану із сільським життям. 26 жовтня католицька церква згадує святого Рустика Нарбоннського, єпископа, який жив у V столітті.

Фолк — ім’я германського походження, пов’язане зі словом, що означає «народ» або «люди». Воно поширене в деяких європейських мовах. Цього дня в католицькому календарі згадують святого Фолка Скотті, єпископа Павії, якого пам’ятають завдяки його зусиллям для примирення міст.

Седда — рідкісне ім’я англосаксонського походження. Воно відоме завдяки святому Седді, англійському єпископу й місіонеру VII століття. Він проповідував християнство, заснував монастир у Ластінгемі та відіграв важливу роль у поширенні віри в Англії. Загальноприйнятого точного перекладу імені немає.

Еата — давнє англосаксонське ім’я, відоме завдяки святому Еаті, єпископу Гексема. Він жив у VII столітті та був пов’язаний із монастирями на півночі Англії. Точне значення імені достеменно не встановлене.

Альбін — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом albus, тобто «білий». Його також тлумачать як «світлий» або «чистий». У церковних календарях згадують святого Альбіна, єпископа, якого також називають Віттою або Віттою-Албіно.

Беано — рідкісне ім’я, відоме завдяки святому Беано, шотландському єпископу, якого вшановують 26 жовтня. Він жив у X–XI століттях і був пов’язаний із церковною громадою в Мортлаху. Точне походження та значення імені не мають загальноприйнятого пояснення.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого носить людина. У католицькій традиції святі є прикладом віри, милосердя, мужності та готовності допомагати іншим. Їхні історії нагадують про цінності, які залишаються важливими незалежно від часу й обставин.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в календарі є кілька дат, пов’язаних з одним ім’ям, людина може орієнтуватися на день пам’яті святого, на честь якого її назвали. Для вірян це нагода помолитися, відвідати храм або згадати про свого небесного покровителя.

Як святкувати іменини

День ангела не обов’язково відзначати гучним святом. Можна провести час із сім’єю, зустрітися з друзями або зателефонувати близьким. Для людини, яка дотримується церковних традицій, цей день може стати нагодою відвідати богослужіння чи помолитися.

Не менш важливі прості прояви уваги. Тепле повідомлення, невеликий подарунок або щира розмова здатні зробити день особливим. Найголовніше — щоб привітання було особистим і йшло від серця.

Як привітати з Днем ангела

Ось кілька варіантів привітань, які можна надіслати рідним, друзям або колегам:

«З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, додає сил і допомагає долати труднощі. Бажаю здоров’я, миру, любові та якомога більше щасливих моментів».

«Вітаю з іменинами! Нехай поруч завжди будуть щирі люди, у серці панує спокій, а кожен день приносить добрі новини. Бажаю здійснення мрій і впевненості в майбутньому».

«Зі святом! Бажаю тепла, добробуту, міцного здоров’я та гармонії. Нехай у домі буде затишно, близькі підтримують у важливі моменти, а приводів для радості стає дедалі більше».

26 жовтня — нагода привітати Люцин, Людмил, Селін, Аманд, Люціанів, Маркіанів та всіх, чиї імена пов’язані з цією датою в католицьких церковних календарях і календарях іменин. Навіть кілька щирих слів можуть подарувати близькій людині гарний настрій і відчуття турботи.

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