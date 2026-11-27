У п’ятницю, 27 листопада 2026 року, День ангела можуть відзначати Маргарита, Жанета, Астріда, Ода, Домінік, Франциск, Максиміліан, Валеріан та інші. У католицьких святцях цього дня згадують святу Більгільду, блаженну Маргариту Савойську та кількох святих чоловіків. Розповідаємо, які жіночі й чоловічі імена пов’язані з цією датою та що означає кожне з них.

27 листопада в католицькій традиції згадують кількох святих і блаженних. Серед них – мученик Яків Перський, святий Максим Рьєзький, святий Валеріан, святий Віргілій Зальцбурзький, а також свята Більгільда та блаженна Маргарита Савойська.

У календарях іменин на цю дату є й інші варіанти. Зокрема, польські списки називають Маргариту, Жанету, Домініка, Франциска, Максиміліана, Густава та Валеріана. Тож серед іменинників є чимало як поширених, так і рідкісних імен.

Жіночі імена 27 листопада

Маргарита – ім’я грецького походження. Воно походить від слова margarites, яке означає «перлина». Ім’я асоціюється з красою, ніжністю та цінністю. У католицькому календарі цього дня згадують блаженну Маргариту Савойську.

Більгільда – давнє германське ім’я, яке в різних джерелах пов’язують із поняттями битви та боротьби. Воно рідкісне й майже не трапляється в сучасному українському вжитку. У католицьких святцях 27 листопада згадують святу Більгільду, засновницю монастиря в Майнці.

Жанета – ім’я французького походження, яке є формою імені Жанна. Воно походить від давньоєврейського імені Йоханан і означає «Бог милостивий» або «Божа благодать». У деяких європейських календарях Жанета має іменини 27 листопада.

Густава – жіноча форма чоловічого імені Густав. Воно має давньоскандинавське коріння. Його значення трактують по-різному, зокрема як «опора готів» або «той, хто спирається на готів». Ім’я поширене в країнах Північної Європи.

Зигфріда – жіноча форма германського імені Зигфрид. Воно складається з двох частин: перша пов’язана з перемогою, друга – з миром або захистом. Тому ім’я можна тлумачити як «переможний мир» або «та, що захищає перемогу».

Астріда – ім’я скандинавського походження. Воно утворилося від давніх слів, які означають «бог» і «красива». Найчастіше його перекладають як «божественно прекрасна» або «та, що має божественну красу».

Ода – коротке жіноче ім’я германського походження. Його пов’язують зі словом, що означає «багатство», «добробут» або «достаток». У європейських календарях іменин Ода також зустрічається серед імен 27 листопада.

Віргілія – жіноча форма латинського імені Віргілій. Його точне первісне значення не встановлене. Ім’я відоме завдяки давньоримському поетові Вергілію, автору «Енеїди».

Чоловічі імена 27 листопада

Домінік – ім’я латинського походження. Воно утворилося від слова Dominicus, що означає «Господній» або «той, хто належить Богові». Ім’я поширене в католицьких країнах і пов’язане зі святим Домініком, засновником ордену домініканців.

Франциск – ім’я латинського походження, яке спочатку означало «француз» або «франк». Згодом воно набуло поширення завдяки святому Франциску Ассізькому. Це ім’я асоціюється зі скромністю, милосердям і турботою про ближніх.

Максиміліан – ім’я латинського походження. Його пов’язують із родовим ім’ям Maximinus та словом maximus, що означає «найбільший». Ім’я часто тлумачать як «величний» або «найвидатніший».

Густав – чоловіче ім’я скандинавського походження. Його значення остаточно не встановлене. Найпоширеніше тлумачення – «опора готів» або «той, хто спирається на готів». Ім’я особливо відоме у Швеції та інших країнах Північної Європи.

Зигфрид – германське ім’я, утворене зі слів, пов’язаних із перемогою та миром. Його значення можна передати як «захищений перемогою» або «той, хто приносить переможний мир». Ім’я відоме завдяки середньовічним германським легендам.

Валеріан – ім’я латинського походження. Воно походить від слова valere, яке означає «бути сильним», «мати здоров’я» або «бути міцним». У католицькому календарі 27 листопада згадують святого Валеріана.

Валерій – ім’я, споріднене з Валеріаном. Воно також має латинське коріння та означає «сильний», «здоровий», «міцний». У календарях іменин Валерій часто подається як окремий варіант імені.

Дамазій – ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом damazo, яке означає «приборкувати» або «підкорювати». У деяких календарях іменин на 27 листопада трапляється форма Дамазій.

Бернардин – ім’я германського походження. Воно складається з частин, пов’язаних зі словами «ведмідь» і «сміливий». Тому його значення передають як «сміливий, мов ведмідь». Ім’я пов’язане з католицькою традицією та святими, зокрема Бернардином Сієнським.

Йосафат – ім’я давньоєврейського походження. Воно походить від слів, які означають «Бог» і «судити». Його перекладають як «Бог судить» або «Бог розсудив». Ім’я відоме в католицькій традиції завдяки святому Йосафату Кунцевичу.

Ахацій – ім’я грецького походження. Воно пов’язане зі словом akakos, яке означає «невинний», «без злого наміру». У католицькому календарі 27 листопада згадують святого Акакія, а в польських календарях іменин трапляється форма Ахачий.

Аполлінарій – ім’я давньогрецького походження. Воно пов’язане з ім’ям бога Аполлона. Його значення можна передати як «присвячений Аполлону». У католицьких святцях 27 листопада згадують святого Аполлінарія.

Яків – ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто йде слідом» або «наступний за кимось». Цього дня католицький календар згадує святого Якова Перського, якого називають Яковом Усіченим.

Максим – ім’я латинського походження, яке означає «найбільший». Воно походить від слова maximus. У католицьких святцях 27 листопада згадують святого Максима, єпископа Рьєза.

Роман – ім’я латинського походження. Його значення – «римлянин» або «той, хто походить із Рима». У католицькому календарі цього дня згадують блаженного Романа, японського мученика.

Секундин – ім’я латинського походження. Воно походить від слова secundus, яке означає «другий». У католицьких святцях 27 листопада згадують святого Секундина.

Северин – ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом severus, яке означає «суворий», «стриманий» або «серйозний». У католицькому календарі цього дня згадують святого Северина.

Віргілій – ім’я латинського походження. Його точна етимологія невідома, хоча воно стало відомим завдяки римському поетові Вергілію. 27 листопада католицький календар згадує святого Віргілія Зальцбурзького.

Факунд – ім’я латинського походження. Воно походить від слова facundus, що означає «красномовний» або «той, хто вміє добре говорити». Цього дня церква згадує мученика Факунда.

Фергус – ім’я кельтського походження. Його пов’язують зі словами, які означають «муж» і «сила». Тому ім’я тлумачать як «сильний чоловік» або «мужній». У католицькому календарі 27 листопада згадують святого Фергуса.

Ахарій – ім’я, яке має давнє германське коріння. Його точне значення не є однозначним. У католицькому календарі цього дня згадують святого Ахарія, єпископа Нуайона і Турне.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, – це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення. У католицькій традиції святий вважається небесним покровителем людини. До нього звертаються з молитвою та просять заступництва.

Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, іменини зазвичай пов’язують із днем пам’яті того святого, на честь якого людину назвали. Тому День ангела не обов’язково збігається з днем народження.

Як святкують іменини

У католицькій традиції іменини можна відзначити молитвою, відвідуванням храму або участю в Месі. Людина може подякувати своєму небесному покровителю та попросити його про заступництво.

Також це гарна нагода побути з родиною та друзями. Не обов’язково влаштовувати велике святкування чи готувати дорогі подарунки. Часто достатньо теплої зустрічі, уваги та щирих слів.

Як привітати з Днем ангела

Іменинникам бажають здоров’я, миру, любові, радості та Божого благословення. Привітання може бути простим, але особистим і щирим.

Ось кілька варіантів: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає знаходити правильний шлях і додає сил у складні моменти. Бажаю здоров’я, душевного спокою, любові та щасливих днів».

«З іменинами! Нехай у серці завжди буде світло, поруч будуть люди, які підтримують і надихають, а кожен день приносить добрі новини. Божого благословення, миру та радості!»

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