У суботу, 28 листопада 2026 року, католики вшановують пам’ять святої Катерини Лабуре, а також інших святих і блаженних. Серед жіночих імен, пов’язаних із цією датою, є Катерина, Теодора та Квієта. Чоловіки з іменами Яків, Андрій, Даниїл, Євсевій, Руф та іншими також можуть відзначати День ангела.

Католицький календар на 28 листопада містить кілька імен, пов’язаних зі святими, яких згадують цього дня. Однією з найвідоміших постатей є свята Катерина Лабуре – французька черниця, з якою пов’язують історію появи Чудотворного медальйона. Також у церковних переліках є імена святих Якова Маркського, Андрія Чонг та інших християнських подвижників.

Ось які жіночі та чоловічі імена можна знайти в католицьких календарях на цю дату та що вони означають.

Жіночі імена 28 листопада

Катерина – ім’я грецького походження. Його традиційно тлумачать як «чиста», «непорочна» або «світла». Однією з відомих святих із цим ім’ям є Катерина Лабуре. Вона народилася у Франції 1806 року, вступила до згромадження Дочок Милосердя святого Вінсента де Поля та присвятила життя служінню людям. За католицькою традицією, у 1830 році їй являлася Діва Марія. Ці події пов’язують із появою Чудотворного медальйона. Катерину Лабуре канонізували у 1947 році.

Теодора – ім’я грецького походження, яке означає «Божий дар» або «дарована Богом». Воно складається з двох частин: theos – «Бог» і doron – «дар». 28 листопада в окремих католицьких календарях згадують блаженну Теодору з Россано. Вона жила в Італії та була відома як настоятелька монастиря. Її також називають Теодорою Россанською.

Квієта – рідкісне жіноче ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом quietus, що означає «спокійний», «тихий», «умиротворений». У католицьких переліках святих 28 листопада згадують святу Квієту з Діжона. Її ім’я нечасто зустрічається в сучасному вжитку, однак воно є в церковних календарях цієї дати.

Чоловічі імена 28 листопада

Яків – ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно перекладають як «той, хто йде слідом» або «наступний за кимось». Цього дня католицька церква згадує святого Якова Маркського – італійського священника та проповідника з ордену францисканців. Він жив у XV столітті, багато подорожував і проповідував християнство.

Андрій – ім’я давньогрецького походження, яке означає «мужній», «хоробрий» або «відважний». 28 листопада згадують святого Андрія Чонга – в’єтнамського мученика, який загинув за християнську віру в XIX столітті. Його канонізували у 1988 році.

Даниїл – ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «Бог – мій суддя» або «Бог є моїм суддею». Ім’я відоме завдяки біблійному пророку Даниїлу. У католицьких календарях 28 листопада також згадують святого з цим ім’ям.

Євсевій – ім’я грецького походження, яке означає «побожний», «благочестивий» або «той, хто шанує Бога». Воно утворилося від слова eusebes, пов’язаного з релігійною пошаною. Євсевій – одне з імен, зазначених у переліках святих на 28 листопада.

Євстахій – ім’я грецького походження. Його пов’язують зі значенням «плідний», «родючий» або «той, хто добре росте». Воно походить від грецьких слів, що передають побажання доброго розвитку та достатку. Святого Євстахія згадують серед мучеників, пам’ять яких припадає на цю дату.

Фіоннху – давнє ірландське чоловіче ім’я. Його пов’язують із кельтською мовною традицією; точне значення не має однозначного тлумачення. 28 листопада вшановують святого Фіоннху з Бангору, ірландського церковного діяча.

Іполит – ім’я давньогрецького походження. Воно складається зі слів hippos – «кінь» і lyein – «відпускати», тому його традиційно перекладають як «той, хто розпрягає коней». У католицьких календарях цього дня згадують святого Іполита із Сен-Клода.

Никифор – ім’я грецького походження, яке означає «той, хто приносить перемогу» або «переможний». Воно утворилося від слів nike – «перемога» та phero – «нести». У церковному переліку на 28 листопада згадується священник Никифор із Тіберіополя.

Руф – ім’я латинського походження. Воно походить від слова rufus, що означає «рудий» або «червонуватий». 28 листопада згадують святого Руфа та його сподвижників, які загинули під час переслідувань християн.

Сократ – ім’я давньогрецького походження. Його пов’язують зі словами, що означають «сила» та «цілісність», а також тлумачать як «той, хто має міцну владу». У деяких календарях іменин Сократ зазначений серед імен цього дня. У католицьких переліках також є святий Сократ.

Урбан – ім’я латинського походження. Воно походить від слова urbanus, що означає «міський житель», «той, хто належить до міста». Це ім’я зустрічається в переліку святих, яких згадують 28 листопада.

Валеріан – ім’я латинського походження, пов’язане зі словом valere – «бути сильним», «мати здоров’я», «бути міцним». Його значення можна передати як «сильний» або «здоровий». У католицькому календарі цього дня згадують святого Валеріана.

Папініан – рідкісне ім’я латинського походження, відоме з давньоримської традиції. Його точне значення не встановлене. 28 листопада католицька церква згадує мученика Папініана, єпископа, який постраждав за християнську віру.

Флорентій – ім’я латинського походження. Воно походить від слова florens, що означає «квітучий», «той, хто розквітає». У церковних переліках на 28 листопада згадується святий Флорентій.

Кресцент – ім’я латинського походження, утворене від слова crescere – «зростати», «збільшуватися». Його можна перекласти як «той, хто зростає». Це ім’я також є серед святих, яких згадують 28 листопада.

Гіпполіт – ще одна форма імені Іполит, яка трапляється в різних мовних традиціях. Воно має грецьке коріння та пов’язане зі словами «кінь» і «відпускати». У календарях на цю дату ім’я може подаватися саме в такому написанні.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, – це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення. У католицькій традиції святий вважається небесним покровителем людини. Віряни можуть звертатися до нього в молитвах і просити заступництва.

Якщо в календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, особисті іменини зазвичай пов’язують із днем пам’яті того святого, на честь якого людину охрестили. Тому День ангела не обов’язково збігається з днем народження.

Як святкують іменини

Католики можуть провести цей день у молитві, відвідати храм або взяти участь у Святій Месі. Також заведено згадувати святого покровителя, читати про його життя та брати приклад із його вчинків.

Іменини можна відзначити й у родинному колі. Для цього не потрібне велике святкування: достатньо провести час із близькими, поспілкуватися або привітати людину теплими словами.

Як привітати з Днем ангела

У День ангела іменинникам бажають здоров’я, миру, любові, добробуту та Божої опіки. Привітання може бути простим і щирим.

Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та додає сил. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові й тепла від близьких».

Або так: «З іменинами! Нехай у житті буде більше світлих моментів, поруч залишаються щирі люди, а кожен новий день приносить радість і добрі новини. Божого благословення, миру та щастя!»

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