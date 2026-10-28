Католичні іменини 28 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

28 жовтня католицька церква вшановує апостолів Симона та Юду Тадея, які, за християнським переказом, проповідували Євангеліє та загинули за віру. З цим днем пов’язані імена Симон, Юда, Тадей, а в календарях іменин різних європейських країн згадують також Ніну, Антоніну, Добромилу та Симонетту. Розповідаємо, що означають ці імена, звідки вони походять і як привітати близьких із Днем ангела.

Жіночі імена 28 жовтня

У католицьких календарях святих на 28 жовтня згадують не лише апостолів, а й інших християн, які жили в перші століття існування церкви. Серед них — мучениці Кирила та Анастасія. У календарях іменин окремих європейських країн на цю дату також припадають жіночі імена Антоніна, Ніна, Симонетта й Добромила.

Антоніна. Ім’я походить від давньоримського родового імені Антоній. Його точне первісне значення остаточно не встановлене, тому тлумачення на кшталт «безцінна» або «та, що заслуговує на похвалу» варто сприймати як поширені версії, а не беззаперечний переклад. Ім’я Антоніна відоме в Україні, Італії, Польщі та інших країнах. Серед лагідних форм — Тоня, Тонечка й Ніна. У латвійському календарі іменин Антоніна згадується 28 жовтня.

Ніна. Це ім’я має кілька можливих джерел походження, тому його значення пояснюють по-різному. За однією з версій, воно пов’язане з грузинською традицією та може означати «дівчина» або «молода жінка». Також Ніна може бути короткою формою інших імен, зокрема Антоніни. У християнстві відома свята Ніна, просвітителька Грузії, яку шанують за поширення християнства в цій країні. Ім’я коротке, милозвучне й поширене в багатьох європейських мовах.

Симонетта. Це жіноча форма імені Симон, яка поширена, зокрема, в Італії. Ім’я Симон має давньоєврейське походження та пов’язане зі словом, що означає «почув» або «Бог почув». Тому Симонетту можна символічно пов’язати зі значенням «та, яку почули». Ім’я звучить м’яко та має виразне італійське забарвлення. У деяких європейських календарях іменин Симонетта пов’язана зі святом апостола Симона 28 жовтня.

Добромила. Це жіноче ім’я слов’янського походження. Воно складається з частин «добро» та «мила», тому його значення можна передати як «та, що любить добро», «добра й мила». Ім’я поширене переважно в Центральній Європі, зокрема в Чехії та Словаччині. Воно має традиційне звучання й належить до слов’янських імен, утворених із побажань добрих якостей людині. У словацькому календарі іменин Добромила зазначена 28 жовтня.

Кирила. Це жіноча форма імені Кирило, яке походить із грецької мови та пов’язане зі словом kyrios — «господь» або «владика». Значення імені передають як «панівна» або «та, що належить Господу». У давніх християнських переказах згадується свята Кирила, мучениця з Рима, яка постраждала за віру. Ім’я Кирила рідкісне, але має давню історію та збереглося в церковних джерелах.

Анастасія. Ім’я походить із давньогрецької мови й означає «воскресіння», «відродження» або «повернення до життя». Воно утворене від слова anastasis. У католицьких переліках святих на 28 жовтня згадується мучениця Анастасія Старша, яка, за церковним переказом, постраждала за християнську віру в Римі. В Україні ім’я Анастасія поширене й має багато лагідних форм: Настя, Настуся, Ася та Настунька.

Чоловічі імена 28 жовтня

Головні постаті католицького календаря цього дня — апостоли Симон і Юда Тадей. Водночас у переліках святих згадують Ферруція, Фіделя, Фаро, Ремігія та інших християн. Ці імена мають різне походження: одні прийшли з давньоєврейської мови, інші — з грецької або латинської.

Симон. Ім’я має давньоєврейське походження й пов’язане зі словом, яке означає «почув» або «Бог почув». У католицькій традиції 28 жовтня вшановують апостола Симона, якого називали Зилотом. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. За християнським переказом, Симон проповідував Євангеліє та загинув мученицькою смертю. Ім’я має різні форми в європейських мовах, зокрема Сімон, Симеон і Симоне.

Юда. Ім’я походить із давньоєврейської мови та означає «хвалений» або «той, кого прославляють». 28 жовтня католицька церква вшановує апостола Юду Тадея. Його важливо не плутати з Юдою Іскаріотом, який зрадив Ісуса Христа. У католицькій традиції Юду Тадея вважають покровителем людей, які опинилися у складних або безнадійних обставинах. Саме тому до нього звертаються з молитвами про допомогу у важких ситуаціях.

Тадей. Це ім’я відоме як інше ім’я апостола Юди Тадея. Його точне походження не має загальноприйнятого пояснення, хоча дослідники пов’язують його з арамейськими словами, що могли передавати значення «відважний» або «мужній». У католицькій традиції Тадей — один із дванадцяти апостолів. Його вшановують 28 жовтня разом із Симоном. Ім’я Тадей збереглося в багатьох європейських країнах, зокрема в Польщі, Німеччині та Угорщині.

Ферруцій. Ім’я має латинське походження. Воно відоме завдяки святому Ферруцію, мученику, якого вшановують 28 жовтня. За церковним переказом, він залишив військову службу, щоб вільніше присвятити себе християнській вірі, та загинув мученицькою смертю. Ім’я рідкісне й майже не трапляється в сучасній Україні, однак воно збереглося в католицьких календарях.

Фідель. Ім’я походить від латинського слова fidelis, що означає «вірний», «відданий» або «надійний». Воно пов’язане з християнським уявленням про вірність Богові та своїм переконанням. У католицьких переліках святих 28 жовтня згадують Фіделя з Комо, ранньохристиянського мученика. Ім’я Фідель відоме в іспаномовних країнах, але в Україні залишається рідкісним.

Фаро. Це ім’я відоме завдяки святому Фаро, єпископу Мо, який жив у Франкському королівстві в VII столітті. Його також називають Фароном. Святий відомий церковним служінням і допомогою християнській громаді. Походження та точне значення імені не мають однозначного пояснення. Нині воно рідкісне, проте збереглося в католицькій традиції.

Ремігій. Ім’я має латинське походження та пов’язане зі словом remigium, яке означає «весло» або «веслування». Його також пояснюють через латинське слово remigis — «весляр». Найвідомішим святим із цим ім’ям є Ремігій, єпископ Реймса, який охрестив франкського короля Хлодвіга. У католицькому календарі його пам’ять відзначають 1 жовтня, але інші святі з цим ім’ям згадуються й в інші дні. Ремігій — традиційне ім’я для Франції та деяких інших європейських країн.

Гонорат. Ім’я походить від латинського слова honoratus, яке означає «шанований», «почесний» або «той, хто має честь». У католицькій традиції відомий святий Гонорат, єпископ Верчеллі, якого згадують 28 жовтня. Він жив у IV столітті й був пов’язаний із раннім розвитком християнства в Італії. Ім’я Гонорат нині рідкісне, проте має давню церковну історію.

Авраам. Це ім’я має давньоєврейське походження. Його традиційно тлумачать як «батько багатьох» або «батько багатьох народів». Авраам — одна з головних постатей біблійної історії, яку шанують у юдаїзмі, християнстві та ісламі. У католицьких переліках святих на 28 жовтня згадують святого Авраама Ефеського. Ім’я залишається відомим у багатьох країнах і має різні форми, зокрема Абрагам і Аврам.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, коли вшановують святого, ім’я якого людина носить або на честь якого її назвали під час хрещення. У католицькій традиції святі є прикладами віри та духовного життя. Тому іменини можуть бути не лише приводом для привітань, а й нагодою згадати історію святого-покровителя.

День народження та іменини мають різне значення. День народження пов’язаний із появою людини на світ, а День ангела — з пам’яттю святого. Якщо в календарі є кілька святих з одним ім’ям, дата іменин може залежати від того, на честь кого людину назвали.

Як відзначають іменини

Для католиків цей день може починатися з молитви або відвідування храму. Дехто читає житіє святого-покровителя чи просить його про заступництво для себе та близьких. Водночас іменини можна провести й у родинному колі: зустрітися з друзями, разом пообідати або просто приділити час тим, хто дорогий.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Іноді достатньо теплого дзвінка, невеликого подарунка чи щирих слів. Головне — виявити увагу до людини та нагадати їй, що про неї пам’ятають.

Як привітати з Днем ангела

З іменинами зазвичай бажають здоров’я, миру, любові, радості та добробуту. Також можна побажати, щоб святий-покровитель допомагав долати труднощі, додавав сил і підтримував у важливі моменти.

Симону, Юді, Тадею, Ферруцію та Фіделю можна побажати впевненості, витримки й підтримки близьких. Антоніні, Ніні, Симонетті, Добромилі, Кирилі та Анастасії — міцного здоров’я, душевного тепла, щасливих подій і людей поруч, на яких завжди можна покластися. Нехай День ангела стане приводом сказати близьким важливі слова, подякувати за їхню присутність у житті та побажати їм більше світлих і радісних днів.

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