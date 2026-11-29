29 листопада за католицькими календарями іменини пов’язані з кількома незвичними іменами. Серед них — Ілюміната, Ютта та Марія Магдалина, а серед чоловічих — Брендан, Діонісій, Радбод і Сатурнін. Деякі з цих імен мають давнє латинське чи кельтське коріння, а їхні значення пов’язані зі світлом, силою та вірою.

Цього дня католицька церква вшановує святого Сатурніна, єпископа Тулузи, а також згадує інших святих і мучеників. Серед них є чоловіки й жінки, чиї імена згодом увійшли до європейських календарів іменин. Тож 29 листопада привітати можна не лише Сатурнінів, а й власників рідкісних імен.

Жіночі імена 29 листопада

Ілюміната — ім’я латинського походження. Воно означає «осяяна», «освітлена» або «наповнена світлом». Ім’я пов’язане зі святою Ілюмінатою з італійського міста Тоді, яку вшановують 29 листопада.

Ютта — ім’я германського походження. Його пов’язують із давніми формами імені Юдита, яке має єврейське коріння та означає «жінка з Юдеї». У католицьких переліках святих цього дня згадують блаженну Ютту з Гайлігенталя.

Марія Магдалина — подвійне ім’я, перша частина якого має давньоєврейське походження. Марія може означати «кохана», «пані» або «гірка» — точне тлумачення залишається предметом дискусій. Магдалина означає «родом із Магдали». У календарях цього дня згадують Катерину Сордіні, яка взяла чернече ім’я Марія Магдалина від Втілення.

Сатурніна — жіноча форма латинського імені Сатурнін. Воно походить від імені давньоримського бога Сатурна. У французьких календарях іменин 29 листопада згадують це ім’я поряд із чоловічими формами — Сатурнін і Сорлен.

Чоловічі імена 29 листопада

Сатурнін — ім’я давньоримського походження, утворене від імені бога Сатурна. Його носив святий Сатурнін, єпископ Тулузи, якого вшановують 29 листопада.

Брендан — ім’я ірландського походження. Його точне значення остаточно не встановлене, але його пов’язують із давніми кельтськими іменами. Цього дня згадують святого Брендана з Бірра — ірландського монаха й одного з ранніх християнських діячів країни.

Діонісій — ім’я грецького походження. Воно означає «присвячений Діонісу» — божеству виноградарства та вина в давньогрецькій міфології. У католицьких календарях 29 листопада згадують блаженного Діонісія.

Франциск Антоній — подвійне ім’я, складене з двох латинських імен. Франциск пов’язують зі значенням «француз» або «вільний», а Антоній має давньоримське походження, але його точне значення достеменно не встановлене. 29 листопада вшановують святого Франциска Антонія Фазані — італійського священника та проповідника.

Герард — ім’я германського походження. Воно утворене зі слів, які означають «спис» і «сильний», тому його тлумачать як «сильний списом» або «мужній воїн». У календарях цього дня згадують святого Герарда.

Жиральдо — ім’я германського походження. Його складники пов’язують зі словами «спис» і «влада» або «правитель». Цього дня вшановують Жиральдо, абата, якого також називають Геральдом.

Яків — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто йде слідом» або «той, хто тримається за п’яту». 29 листопада згадують святого Якова Серузького — сирійського єпископа та богослова.

Парамон — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі значенням «стійкий», «витривалий» або «надійний». Цього дня вшановують мученика Парамона та його сподвижників.

Філомен — ім’я грецького походження. Воно утворене від слів, які означають «любити» та «друг», тому його перекладають як «той, хто любить друзів» або «дружелюбний». У католицькому календарі 29 листопада згадують мученика Філомена з Анкіри.

Пітирим — ім’я грецького походження, яке пов’язують із давньою чернечою традицією. Його точне значення не має загальноприйнятого пояснення. Цього дня згадують преподобного Пітирима — єгипетського монаха, учня святого Антонія Великого.

Радбод — ім’я германського походження. Його складники пов’язують зі словами «порада» та «посланець» або «вісник». Ім’я носив святий Радбод, єпископ Утрехта.

Садвен — ім’я валлійського походження. Воно пов’язане з давньою кельтською традицією, однак його точне значення не встановлене. У календарях 29 листопада згадують святого Садвена — монаха з Уельсу.

Сисиній — ім’я грецького походження. Його етимологія не має однозначного пояснення. 29 листопада вшановують мучеників Сатурніна та Сисинія, які загинули за християнську віру.

Бернард — ім’я германського походження. Воно утворене зі слів, що означають «ведмідь» і «сміливий», тому його тлумачать як «хоробрий, як ведмідь». У календарях цього дня згадують Бернарда з Назарета.

Блез — ім’я латинського походження. Його пов’язують зі словом blaesus, яке означає «той, хто заїкається» або «той, хто має ваду мовлення». 29 листопада згадують святого Блеза з Веролі.

Деметрій — ім’я грецького походження, яке означає «присвячений Деметрі» — богині землеробства та родючості в давньогрецькій міфології. Цього дня згадують мученика Деметрія з Веролі.

Філіп — ім’я грецького походження. Воно складається зі слів «любов» і «кінь», тому означає «той, хто любить коней». У списках іменин 29 листопада згадують святого Філіпа, єпископа.

Ратбод — ім’я германського походження. Його пов’язують із давніми словами, що означають «порада» та «посланець» або «вісник». Це один із варіантів написання імені Радбод, яке носив єпископ Утрехта.

Гульстан — рідкісне ім’я, яке зустрічається в європейських церковних календарях. Його походження та точне значення не мають надійного загальноприйнятого пояснення. 29 листопада згадують святого Гульстана.

Гардойн — ім’я германського походження, яке трапляється в старих французьких церковних календарях. Його точне значення достеменно не встановлене. Цього дня згадують святого Гардойна з Бретані.

Егелвін — давнє англосаксонське ім’я. Воно складається з елементів, які пов’язують зі словами «меч» і «друг», тому його можна тлумачити як «друг меча». У католицьких переліках цього дня згадують святого Егелвіна.

Що таке День ангела і як його святкувати

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, на честь якого людина отримала ім’я. У християнській традиції святий вважається небесним покровителем людини, а дата його пам’яті стає особливим приводом для привітань.

Зазвичай іменинники починають цей день із молитви або відвідування храму. Також можна зібратися з рідними, провести час із друзями чи просто присвятити день відпочинку. Найважливіше — згадати про людину, побажати їй добра та підтримати теплими словами.

Як привітати з іменинами 29 листопада

Привітання з Днем ангела не обов’язково мають бути довгими. Достатньо побажати людині здоров’я, душевного спокою, любові та підтримки близьких.

Ось кілька варіантів:

З Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та знаходити правильні рішення. Бажаю здоров’я, миру й багато щасливих моментів!

Вітаю з іменинами! Нехай у серці завжди буде тепло, у домі — затишок, а поруч — люди, які люблять і підтримують. Бажаю здійснення мрій і добрих новин!

З Днем ангела! Бажаю сил, натхнення та впевненості у власних силах. Нехай кожен день приносить радість, а ангел-охоронець завжди буде поруч!

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