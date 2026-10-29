Католичні іменини 29 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

29 жовтня День ангела можуть відзначати власники і власниці імен Ермелінда, Еусебія, Анна, Наркис, Зенобій і Теодор. У католицькій традиції цього дня згадують кількох святих, серед яких є єпископ Наркис Єрусалимський, свята Ермелінда та мучениця Еусебія. Розповідаємо, що означають ці імена та кого варто привітати з іменинами.

Жіночі імена 29 жовтня

Ермелінда — ім’я давньогерманського походження. Його пов’язують зі словами, що означають «велика» або «могутня» та «ніжна», «м’яка». Тому значення імені можна передати як «ніжна сила». У католицькій традиції 29 жовтня згадують святу Ермелінду, яка жила в VI столітті на території сучасної Бельгії. За переказами, вона відмовилася від шлюбу, роздала частину спадку бідним і присвятила життя молитві.

Еусебія — жіноча форма давньогрецького імені Еусебій. Його значення пов’язане з благочестям, пошаною та повагою. Ім’я можна тлумачити як «побожна» або «та, що шанує». У католицьких переліках святих на 29 жовтня згадують святу Еусебію, яку вшановують як мученицю.

Анна — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «милість», «благодать» або «прихильність». Воно має давню біблійну історію та поширене в багатьох країнах. У католицьких календарях 29 жовтня також згадують святу Анну, пов’язану з чернечим життям.

Іда — коротке ім’я германського походження. Його пов’язують із давніми словами, що означали працю, дію або діяльність. Ім’я поширене в кількох європейських країнах і трапляється в календарях іменин на 29 жовтня.

Лонгіна — жіноча форма імені Лонгін, що походить від латинського Longinus. Його зазвичай пов’язують із латинським словом longus — «довгий» або «високий». Це рідкісне ім’я можна зустріти в польських календарях іменин на цю дату.

Віолетта — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом viola — «фіалка». Воно асоціюється з ніжною квіткою фіолетового кольору. Ім’я Віолетта є в календарях іменин деяких європейських країн на 29 жовтня.

Сільвія — ім’я латинського походження, утворене від слова silva, що означає «ліс». Його можна перекласти як «лісова» або «та, що пов’язана з лісом». Варіант Сільвія відзначають у чеських календарях іменин 29 жовтня.

Клара — ім’я латинського походження, яке означає «світла», «ясна» або «відома». Воно поширилося в Європі завдяки християнській традиції, зокрема через шанування святої Клари Ассізької. У словацьких календарях ім’я Клара зазначене серед іменин цього дня.

Зінаїда — ім’я грецького походження. Його пов’язують з ім’ям Зевса, а також тлумачать як «належна Зевсу» або «божественна». Зінаїда трапляється в календарях іменин на 29 жовтня, зокрема в російському календарі.

Мелінда — ім’я, яке в деяких традиціях розглядають як варіант або споріднену форму Ермелінди. Його точне походження пояснюють по-різному, тому єдиного загальноприйнятого значення немає. В Австрії Мелінда також зазначена серед іменин 29 жовтня.

Чоловічі імена 29 жовтня

Наркис — ім’я грецького походження, відоме також у формі Наркисій або Наркіс. Його пов’язують із давньогрецьким словом, що означало «заціпеніння» або «сон». Водночас у християнській традиції ім’я відоме завдяки святому Наркису, єпископу Єрусалимському, якого згадують 29 жовтня. У різних мовах ім’я має форми Наркис, Наркисій і Нарсіс.

Зенобій — ім’я давньогрецького походження. Його пов’язують із компонентами, що стосуються Зевса та життя, тому одне з можливих тлумачень — «життя, дароване Зевсом». У католицькому календарі 29 жовтня згадують святого Зенобія, священника й мученика, який жив у період переслідувань християн.

Теодор — ім’я грецького походження, яке означає «дар Божий». Воно утворене зі слів theos — «Бог» і doron — «дар». Ім’я має багато форм у різних мовах: Теодор, Тодор, Федір, Тео. У польських календарях іменин Теодор зазначений серед імен 29 жовтня.

Франциск — ім’я, яке походить від латинського Franciscus і спочатку означало «франк» або «француз». Воно стало особливо відомим завдяки святому Франциску Ассізькому — засновнику францисканського ордену. У польському календарі іменин Франциск також зазначений на 29 жовтня.

Альфред — ім’я давньоанглійського походження. Його складники пов’язують зі словами «ельф» і «порада», тож значення можна передати як «порада ельфів». Ім’я є в календарях іменин Естонії та Фінляндії на 29 жовтня.

Урмас — естонське чоловіче ім’я, яке трапляється у фінських та естонських календарях іменин. Його походження та точне значення пояснюють неоднозначно, тому не варто приписувати йому одне усталене тлумачення. У Фінляндії та Естонії це ім’я пов’язане з датою 29 жовтня.

Лонгін — ім’я латинського походження, споріднене з Лонгіною. Його пов’язують зі словом longus — «довгий» або «високий». Лонгін згадується серед іменин у польському календарі на 29 жовтня.

Часлав — слов’янське ім’я, утворене зі складників, пов’язаних із поняттями «честь» і «слава». Його значення можна передати як «той, хто здобуває славу» або «славний честю». Ім’я Часлав зазначене в хорватському календарі іменин на 29 жовтня.

Гонорій — ім’я латинського походження, утворене від слова honor, тобто «честь». Його значення пов’язують із пошаною та гідністю. У деяких календарях іменин на цю дату є форми Гонорій або Онорій.

Франко — ім’я, поширене в Італії та інших європейських країнах. Воно може бути короткою формою імен Франциск або Франческо. Його історичне значення пов’язане з назвою германського племені франків. У німецьких календарях іменин Франко також зазначають на 29 жовтня.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, ім’я якого носить людина. У християнській традиції святий вважається небесним покровителем, а дата його пам’яті стає особливим днем для тих, хто має відповідне ім’я.

Іменини не завжди збігаються з днем народження. Їхня дата залежить від церковної традиції та календаря, за яким людина відзначає свято. У католицькій традиції іменини часто пов’язують із днем пам’яті святого, на честь якого людину назвали.

Як відзначають іменини

День ангела зазвичай проводять у родинному колі або серед близьких друзів. Дехто починає день із молитви чи відвідування храму, інші влаштовують невелику зустріч із рідними. Головне — не масштаб святкування, а увага до людини та теплі слова на її адресу.

Якщо іменинник дотримується релігійних традицій, можна привітати його побажанням Божої опіки, здоров’я та миру. А якщо людина не надає святу релігійного значення, доречними будуть прості побажання радості, добробуту й підтримки близьких.

Як привітати з Днем ангела

Для привітання не обов’язково шукати довгий вірш або складні слова. Часто найкраще звучать щирі побажання, сказані від себе. Можна побажати імениннику здоров’я, внутрішнього спокою, добрих людей поруч і сил для здійснення задуманого.

Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, а поруч завжди будуть люди, з якими тепло й спокійно. Бажаю здоров’я, радості, любові та якомога більше приводів усміхатися». Ще один варіант: «З іменинами! Нехай у житті буде більше світлих днів, добрих новин і приємних зустрічей. Бажаю миру, душевної рівноваги та здійснення найважливіших мрій».

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