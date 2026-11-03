Католичні іменини 3 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У вівторок, 3 листопада, католицька церква вшановує святого Мартіна де Порреса, а також згадує інших святих, чиї імена увійшли до католицьких календарів. Серед іменинників цього дня — чоловіки на ім’я Мартін, Губерт, Малакій, Пірмін і Руперт, а також жінки Сільвія, Іда та Вініфреда. Розповідаємо про походження цих імен, їхні значення та традиції святкування Дня ангела.

3 листопада в католицькому календарі присвячене пам’яті кількох святих. Головна постать цього дня — святий Мартін де Поррес, домініканський монах із Перу, який присвятив життя допомозі бідним і хворим. Також церква згадує святу Сільвію Римську, святу Вініфреду та інших християнських подвижників.

У календарях католицьких іменин на цю дату є як поширені, так і рідкісні імена. Деякі з них мають латинське чи грецьке коріння, інші походять із давніх германських і кельтських мов.

Жіночі імена 3 листопада

Сільвія — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом silva, що означає «ліс». Його можна перекласти як «лісова» або «та, що живе серед лісу». Ім’я асоціюється з природою, спокоєм і життєвою силою. 3 листопада католицька церква згадує святу Сільвію Римську — матір папи Григорія Великого.

Іда — ім’я давньогерманського походження. Його пов’язують зі словом, яке означає «праця» або «діяльність». У деяких тлумаченнях воно також має значення «працьовита» чи «старанна». Ім’я коротке, але має давню європейську історію.

Вініфреда — ім’я валлійського походження, яке також відоме у формі Гвенфреві. Його складові пов’язують зі значеннями «свята» та «мир», тому ім’я часто тлумачать як «благословенна миром». Воно пов’язане зі святою Вініфредою з Уельсу, яку шанують як мученицю.

Одрада — рідкісне ім’я, яке пов’язують із бельгійською святою Одрадою з Балена. Його точне походження та значення не мають однозначного пояснення. Ім’я збереглося переважно в місцевій християнській традиції.

Чоловічі імена 3 листопада

Мартін — ім’я латинського походження, утворене від імені Марс — римського бога війни. Його значення пов’язують із поняттям «присвячений Марсу» або «той, хто належить Марсу». 3 листопада католики вшановують святого Мартіна де Порреса, який відомий своєю скромністю та турботою про людей, що потребували допомоги.

Губерт — ім’я давньогерманського походження. Воно складається з частин, які означають «розум» або «дух» і «яскравий», «славетний». Тому його часто перекладають як «славетний розумом» або «той, хто має світлий розум». Ім’я пов’язане зі святим Губертом, єпископом Льєжа.

Малакій — ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «мій посланець» або «посланець Бога». Так звали одного з біблійних пророків. Ім’я також пов’язане зі святим Малахією, єпископом Арми, якого згадують у католицькій традиції 3 листопада.

Пірмін — ім’я давньогерманського походження. Його точне значення залишається дискусійним, але воно відоме завдяки святому Пірміну — місіонеру та єпископу, який поширював християнство в Центральній Європі. Ім’я й сьогодні трапляється переважно в німецькомовних регіонах.

Руперт — ім’я давньогерманського походження. Воно утворене від частин, які означають «слава» та «яскравий». Його значення можна передати як «славетний» або «той, чия слава сяє». Одним із відомих носіїв імені був блаженний Руперт Маєр — німецький єзуїтський священник, який виступав проти нацизму.

Фірмін — ім’я латинського походження, яке пов’язують зі словом firmus — «міцний», «стійкий», «надійний». Воно символізує силу характеру та витримку. У католицьких календарях цього дня згадують святого Фірміна, єпископа й мученика.

Вікторин — ім’я латинського походження, споріднене зі словом victor, тобто «переможець». Його значення — «переможний» або «той, хто здобуває перемогу». Ім’я пов’язане зі святим Вікторином Петауським, ранньохристиянським єпископом і тлумачем Святого Письма.

Маріан — ім’я латинського походження, пов’язане з родовим ім’ям Marianus. Його часто тлумачать як «той, хто належить до роду Марія» або пов’язують із давньоримським ім’ям Марій. У різних країнах воно має кілька форм і залишається поширеним у Центральній та Східній Європі.

Ерменгол — рідкісне ім’я германського походження, яке поширилося в Каталонії. Його пов’язують із давніми словами, що передають значення «великий» і «захист». Ім’я носив святий Ерменгол, єпископ Уржеля.

Ліберті́н — ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом libertinus, яке означало «вільновідпущеник», тобто людину, яка отримала свободу після рабства. У католицькому календарі 3 листопада згадують святого Лібертіна, єпископа Агрідженто.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У католицькій традиції святого вважають небесним покровителем людини та прикладом християнського життя.

Іменини не обов’язково припадають на день народження. Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, родина або сама людина може орієнтуватися на того святого, на честь якого її назвали. У різних країнах також існують власні традиції визначення іменин.

Як святкують іменини католики

У католицькій традиції День ангела часто починають із молитви. Віряни можуть відвідати месу, подякувати Богові за життя та попросити свого небесного покровителя про заступництво. Після богослужіння іменини зазвичай відзначають у родинному колі або з друзями. Це може бути спільна вечеря, невелике святкування чи просто тепла зустріч із близькими. У деяких країнах іменини відзначають навіть активніше, ніж день народження.

Головне в цей день — згадати святого покровителя та приділити увагу людині, яка носить його ім’я. Не обов’язково готувати дорогий подарунок: щире привітання й добрі побажання також мають велике значення.

Як привітати з Днем ангела

Привітання з іменинами може бути простим і щирим. Головне — побажати людині того, що справді важливо: здоров’я, миру, любові та підтримки близьких. «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає знаходити правильний шлях і додає сил у складні моменти. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові та багато щасливих днів».

«З іменинами! Нехай у житті буде більше світла, добрих людей і приємних подій. Бажаю, щоб усі мрії знаходили шлях до здійснення, а поруч завжди були ті, хто підтримує та надихає».

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