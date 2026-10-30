Католичні іменини 30 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

30 жовтня свої іменини відзначають чоловіки та жінки з різними іменами — від поширеного Альфонса до рідкісних Арільди й Євтропії. Цього дня католицька церква вшановує святих і блаженних, серед яких єпископ Герман Капуанський, чернець Альфонс Родрігес і мученики Зіновій та Зіновія. Розповідаємо, кого привітати з Днем ангела, що означають ці імена та як можна відзначити свято.

Жіночі іменини 30 жовтня

У католицьких календарях на 30 жовтня згадують кількох святих жінок. Серед імен цього дня — Арільда, Доротея, Євтропія та Зіновія. Також у деяких європейських календарях іменин можна зустріти імена Ельза та Ізабелла.

Арільда — рідкісне ім’я англійського походження. Воно пов’язане зі святою Арільдою, яку вшановують 30 жовтня. Точне значення імені достеменно не встановлене, але воно має давню історію в англійській традиції.

Доротея — ім’я грецького походження, яке означає «дар Божий». Воно утворене від двох слів: «дар» і «Бог». Ім’я відоме в різних європейських країнах, а його короткі форми — Дора та Теа.

Євтропія — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі значеннями «спритна», «гнучка» або «та, що вміє знайти вихід». У церковній традиції 30 жовтня згадують святу Євтропію, мученицю з Александрії.

Зіновія — жіноча форма імені Зіновій, яке має грецьке походження. Значення імені пов’язують із божественною силою та життям під Божим захистом. Цього дня згадують святу Зіновію, сестру священномученика Зіновія.

Ельза — ім’я германського походження, яке вважають короткою формою імені Єлизавета. Його значення пов’язують із давньоєврейським висловом «Бог — моя клятва». Ім’я поширене в країнах Північної та Центральної Європи.

Ізабелла — ім’я, яке має кілька мовних форм і пов’язане з ім’ям Єлизавета. Його традиційне значення — «Бог — моя клятва». Ім’я стало популярним у багатьох європейських країнах і має давню історію.

Чоловічі іменини 30 жовтня

Цього дня в католицьких календарях згадують Альфонса, Ангела, Германа, Максимa, Сатурніна, Серапіона та інших святих. Частина цих імен рідкісна в Україні, однак кожне має власну історію та значення.

Альфонс — ім’я давньогерманського походження. Його значення пов’язують із готовністю до боротьби та шляхетністю. 30 жовтня католицька церква вшановує Альфонса Родрігеса — ченця-єзуїта, відомого своєю скромністю та відданістю служінню.

Ангел — ім’я грецького походження, яке означає «вісник» або «посланець». Воно пов’язане з грецьким словом, від якого походить і назва небесних ангелів. Цього дня згадують блаженного Ангела з Акрі, італійського священника та проповідника.

Герман — ім’я, яке має кілька версій походження. У давньогерманській традиції його пов’язують зі значенням «воїн» або «списник». 30 жовтня католики вшановують святого Германа, єпископа Капуанського, який жив у VI столітті.

Артемас — давньогрецьке ім’я, відоме також із Нового Завіту. Його точне значення не цілком певне, однак воно може бути скороченою формою довшого грецького імені. Артемаса згадують у посланні апостола Павла до Тита.

Астерій — ім’я грецького походження, яке означає «зоряний» або «пов’язаний із зірками». Воно походить від слова «астер» — «зірка». 30 жовтня вшановують святого Астерія, єпископа Амасейського.

Герард — ім’я давньогерманського походження. Його значення пов’язують зі словами «спис» і «сильний», тому його можна тлумачити як «сильний списом». У католицькій традиції 30 жовтня згадують святого Герарда, єпископа Потенци.

Герберт — ім’я германського походження. Його складники пов’язують зі значеннями «військо» та «світлий» або «знаменитий». Ім’я поширилося в Європі завдяки давнім германським традиціям.

Максим — ім’я латинського походження, що означає «найбільший». Воно походить від слова maximus і було поширене ще в Стародавньому Римі. У католицькому календарі 30 жовтня згадують святого Максима, мученика з міста Куми.

Сатурнін — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським богом Сатурном. Воно має античне коріння та зустрічається в історії раннього християнства. Цього дня згадують святого Сатурніна, мученика з Кальярі на Сардинії.

Серапіон — ім’я давньогрецького походження, пов’язане з ім’ям єгипетського божества Серапіса. Воно відоме завдяки кільком ранньохристиянським діячам. 30 жовтня католицька церква згадує святого Серапіона, єпископа Антіохійського, відомого своєю освіченістю.

Теонест — рідкісне ім’я, яке має давню історію в європейській церковній традиції. Його носив святий Теонест, єпископ і мученик, якого згадують 30 жовтня. Точне тлумачення імені не має загальноприйнятої версії.

Зіновій — ім’я грецького походження. Його значення традиційно пов’язують із божественною силою. 30 жовтня вшановують святого Зіновія, єпископа, який, за церковним переказом, загинув за християнську віру разом зі своєю сестрою Зіновією.

Маркіян — ім’я латинського походження, пов’язане з римським родовим ім’ям Марцій. Воно має давню історію та поширене в Україні й інших країнах Європи.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем, до якого можна звертатися в молитві по підтримку та заступництво.

Іменини не завжди збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, дату Дня ангела зазвичай пов’язують із пам’яттю святого, на честь якого людину охрестили.

Як святкувати іменини та вітати близьких

День ангела можна відзначити в колі сім’ї, зустрітися з друзями або просто приділити час духовним практикам. Віруючі можуть відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю чи зробити добру справу. Для привітання не обов’язково готувати дорогий подарунок. Найважливіше — щирі слова та увага до людини.

Наприклад, можна побажати: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі та додає сил. Бажаю здоров’я, душевного спокою, любові й багато добрих подій у житті».

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