Католичні іменини 31 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

31 жовтня в католицькій традиції вшановують кількох святих, чиї імена стали популярними в різних країнах Європи. Серед них — Вольфганг, Квентін, Антонін, Люцилла, Бега та Нотбурга. Розповідаємо, що означають ці та інші імена, кого можна привітати з іменинами й чому День ангела має особливе значення для вірян.

У католицьких календарях на 31 жовтня припадає вшанування святого Вольфганга Регенсбурзького, святого Квентіна, святого Антоніна Міланського, святої Беги та святої Нотбурги. Також цього дня згадують святого Альфонса Родрігеса, святого Фойллана й інших християн, які стали відомими завдяки своїй вірі та служінню людям.

З цими святими пов’язані чоловічі й жіночі імена, які мають різне походження. Одні прийшли з латини, інші — з давніх германських мов. Частина імен і сьогодні поширена в Європі, а деякі трапляються значно рідше.

Жіночі імена та їхні значення

Люцилла — ім’я латинського походження, яке пов’язують зі словом lux, тобто «світло». Його також розглядають як зменшену форму імені Люція. Тому значення Люцилли часто передають як «світла», «сяйлива» або «маленьке світло». У католицькій традиції 31 жовтня згадують святу Люциллу Римську, яку вшановують як мученицю.

Бега — давнє ім’я, пов’язане з ірландською християнською традицією. Його точне походження та значення залишаються дискусійними, тому не варто приписувати йому одне беззаперечне тлумачення. Свята Бега, яку також називають Бі, за переказами, відмовилася від шлюбу за домовленістю та присвятила своє життя молитві. Її ім’я збереглося в назвах церков і місцевостей у Великій Британії.

Нотбурга — ім’я давньогерманського походження. Його значення пов’язують із захистом у скруті або допомогою в біді. У християнській традиції відомі кілька святих із цим ім’ям. Зокрема, свята Нотбурга Кельнська була черницею, яку шанували за побожність. Її історія нагадує про важливість віри, доброти та відданості своїм переконанням.

Ірина — ім’я грецького походження, яке означає «мир» або «спокій». Воно пов’язане з давньогрецьким словом eirēnē — «мир». Ім’я поширене в багатьох країнах і має різні форми, зокрема Ірена та Ірен. У католицьких календарях 31 жовтня також згадують блаженну Ірену Стефані — місіонерку, яка допомагала хворим і нужденним в Африці.

Модеста — жіноче ім’я латинського походження, утворене від слова modestus. Воно означає «скромна», «стримана» або «поміркована». Це ім’я пов’язане з чеснотою скромності, яку в християнській традиції вважають важливою рисою характеру. У переліках католицьких святих на 31 жовтня згадують блаженну Модесту Моро Бріз.

Марія Ізабель — подвійне ім’я, у якому поєдналися дві давні традиції. Марія має біблійне походження, а його точне первісне значення залишається предметом дискусій. Ізабель — форма імені Єлизавета, яке походить із давньоєврейської мови та зазвичай тлумачиться як «Бог — моя клятва» або «Божа обітниця». У католицьких переліках святих і блаженних на 31 жовтня згадують Марію Ізабель Сальват Ромеро.

Чоловічі імена та їхні значення

Вольфганг — ім’я давньогерманського походження. Воно складається з частин, пов’язаних зі словами «вовк» і «шлях» або «рух». Точне тлумачення імені залежить від його історичного походження, але воно належить до давніх германських імен. Найвідоміший святий із цим ім’ям — Вольфганг Регенсбурзький, єпископ і місіонер, який жив у X столітті. Він дбав про освіту, церковні реформи та допомогу бідним.

Квентін — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом quintus, що означає «п’ятий». У давньому Римі подібні імена могли вказувати на порядок народження дитини в родині. Святий Квентін був християнським місіонером, який проповідував у Галлії та загинув за віру. Його ім’я особливо відоме у Франції, де на його честь названо місто Сен-Кантен.

Антонін — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Антоніїв. Його точне первісне значення невідоме, хоча в різних джерелах трапляються традиційні тлумачення. У католицькій традиції 31 жовтня згадують святого Антоніна Міланського, який був єпископом у VII столітті. Його пам’ятають за церковне служіння та сприяння поширенню християнства.

Арнульф — ім’я давньогерманського походження. Воно складається з елементів, які означають «орел» і «вовк». Такі поєднання були характерними для давніх германських імен, адже назви тварин символізували силу та відвагу. Ім’я носили кілька історичних постатей, зокрема святі та церковні діячі.

Ерт — давнє ім’я, пов’язане з християнською традицією Британських островів. Воно відоме завдяки святому Ерту, якого вшановують у деяких католицьких календарях 31 жовтня. Його походження та значення не мають загальноприйнятого пояснення, тому ім’я не варто пов’язувати з конкретним перекладом без додаткових доказів.

Вінсент — ім’я латинського походження, утворене від слова vincere, що означає «перемагати». Тому його тлумачать як «переможець» або «той, хто перемагає». Ім’я поширене в багатьох європейських країнах, а в українській мові йому відповідає форма Вінцент або Вінсент. У християнській традиції є чимало святих із цим ім’ям.

Альфонс — ім’я германського походження. Його пов’язують зі словами, які означають «шляхетний» і «готовий» або «відважний». В іспанській традиції поширена форма Альфонсо. 31 жовтня католицька церква згадує святого Альфонса Родрігеса — єзуїта, який багато років служив у монастирі та був відомий своєю скромністю й відданістю щоденній праці.

Фойллан — ім’я кельтського походження, відоме завдяки святому Фойллану, місіонеру та монаху VII століття. Він служив у монастирях на території сучасної Великої Британії та континентальної Європи. Точне значення імені не має загальноприйнятого пояснення. Воно залишається рідкісним, але зберігає зв’язок із ранньою християнською історією Європи.

Абаїдас — рідкісне ім’я, яке трапляється в переліках ранньохристиянських святих. У деяких джерелах його також передають як Абадіас. Походження та точне значення імені не встановлені однозначно. У католицьких календарях на 31 жовтня згадують святого Абаїдаса, однак докладних історичних відомостей про нього збереглося небагато.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, ім’я якого людина носить і з яким пов’язує свій духовний шлях. У католицькій традиції святі є прикладами віри та служіння іншим. Віряни можуть звертатися до них у молитвах і просити заступництва. Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Дату святкування часто пов’язують із днем пам’яті святого покровителя. Якщо людина має кількох святих із таким самим ім’ям, конкретна дата може залежати від родинної чи місцевої традиції.

Для вірян День ангела — це нагода згадати про духовні цінності, подякувати за підтримку та помолитися. Водночас це й тепле особисте свято, коли близькі можуть привітати людину та побажати їй добра.

Як святкувати іменини

У католицькій традиції цього дня можна відвідати месу, помолитися або прочитати історію святого, на честь якого людину назвали. Дехто присвячує час добрим справам, допомагає тим, хто цього потребує, або проводить день із родиною. Святкування не обов’язково має бути гучним. Іноді достатньо спокійної зустрічі з близькими, телефонного дзвінка чи невеликого подарунка. Головне — пам’ятати про іменинника й приділити йому увагу.

Якщо серед ваших друзів, колег або родичів є люди з іменами, пов’язаними зі святими 31 жовтня, привітайте їх із Днем ангела. Навіть кілька щирих слів можуть зробити цей день особливим.

Як привітати з Днем ангела

Для привітання не потрібно підбирати складні фрази. Найкраще побажати людині здоров’я, любові, спокою, добробуту та підтримки близьких. Якщо іменинник дотримується релігійних традицій, можна додати побажання Божої опіки.

Наприклад, можна написати так: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, додає сил і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові та щирих людей поруч. Нехай кожен день приносить добрі новини й нові приводи для радості».

Або обрати коротше привітання: «З іменинами! Бажаю миру, тепла, радості та добробуту. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають, а в серці не бракує віри й надії. Божої опіки та щасливих днів!» День ангела — це гарна нагода нагадати близьким, що вони важливі для вас. Щире привітання, сказане вчасно, іноді цінніше за будь-який подарунок.

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