Католичні іменини 4 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

4 листопада католицька церква вшановує святого Карла Борромео — архієпископа Міланського, який присвятив життя церковним реформам і допомозі людям. Цього дня згадують також інших святих і блаженних, а в європейських календарях іменин є чимало жіночих та чоловічих імен. Розповідаємо, кого можна привітати цього дня та що означають ці імена.

У католицькому літургійному календарі 4 листопада присвячене святому Карлу Борромео. Також цього дня в церковних переліках згадують святих Віталія й Агріколи, Модесту, Перпетую, Нікандра, Гермаса та інших. Окремі європейські календарі іменин додають до списку імена, які традиційно святкують у певних країнах.

Серед жіночих імен є Модеста, Карла, Гелена, Перпетуя, Герта та інші. Чоловіча частина списку охоплює різні форми імені Карл, а також Отто, Емерик, Віталій, Амандій та інші.

Жіночі імена 4 листопада

Модеста — ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом modestus, що означає «скромна», «стримана», «поміркована». У католицькому календарі цього дня згадують святу Модесту.

Карла — жіноча форма імені Карл. Воно має давньогерманське коріння та пов’язане зі значенням «вільна людина» або «людина». Ім’я поширене в європейських країнах, зокрема в Австрії.

Гелена — ім’я грецького походження. Його традиційно тлумачать як «світла», «сяйна» або «смолоскип». У переліках святих на 4 листопада згадується блаженна Гелена Енсельміні.

Перпетуя — ім’я латинського походження, яке означає «вічна», «постійна». Воно пов’язане зі святою Перпетуєю — ранньохристиянською мученицею, яку згадують у церковних календарях.

Герта — ім’я германського походження. Його пов’язують із давньогерманським ім’ям богині землі Нертус, яку в деяких традиціях називали Гертою. У календарях іменин це ім’я зустрічається, зокрема, в Естонії та Фінляндії.

Гертта — фінська форма імені Герта. Вона має те саме походження та пов’язана з давньогерманською традицією.

Ерла — ім’я, поширене в країнах Північної Європи. Його пов’язують зі скандинавськими мовами, де воно може мати значення «шляхетна жінка» або «знатна». Точне походження і тлумачення імені в різних джерелах відрізняються.

Ерле — естонська форма імені, яку також включають до місцевих календарів іменин на 4 листопада. Її значення не має єдиного загальноприйнятого пояснення.

Вайдміна — литовське жіноче ім’я. Воно утворене з балтійських мовних елементів, але його точне значення залежить від тлумачення складових. Ім’я є в литовських календарях іменин на цю дату.

Кассандра — ім’я давньогрецького походження. Його найчастіше пов’язують із міфологічною пророчицею Кассандрою, донькою троянського царя Пріама. Точне первісне значення імені залишається дискусійним.

Чоловічі імена 4 листопада

Карл — ім’я давньогерманського походження. Найпоширеніше тлумачення — «вільна людина» або «чоловік». Саме це ім’я носив святий Карл Борромео, якого католицька церква вшановує 4 листопада.

Карло — італійська форма імені Карл. Воно має те саме значення — «вільна людина». Ім’я поширене в Італії, де 4 листопада також відзначають день святого Карла Борромео.

Карол — форма імені Карл, яку використовують у Польщі, Словаччині та інших країнах Центральної Європи. Значення залишається незмінним — «вільна людина».

Карел — чеська форма імені Карл. Воно також має германське коріння та пов’язане зі значенням «вільний чоловік».

Карой — угорська форма імені Карл. Його традиційне значення — «вільна людина».

Отто — ім’я давньогерманського походження. Воно походить від елементів, пов’язаних із багатством і достатком, тому його тлумачать як «заможний», «багатий».

Емерик — ім’я германського походження. Його пов’язують зі словами, що означають «праця», «влада» або «правитель». Одним із відомих носіїв цього імені був святий Емерик Угорський.

Віталій — ім’я латинського походження, утворене від слова vitalis, тобто «життєвий», «той, хто дає життя». У церковних переліках на 4 листопада згадують святого Віталія.

Агрікола — ім’я латинського походження, яке буквально означає «землероб», «той, хто обробляє землю». Святий Агрікола, якого згадують цього дня разом зі святим Віталієм, був ранньохристиянським мучеником.

Нікандр — ім’я давньогрецького походження. Воно утворене зі слів, пов’язаних зі значеннями «перемога» та «чоловік», тому його можна тлумачити як «переможець». У католицьких переліках на 4 листопада згадують святого Нікандра.

Гермас — ім’я грецького походження, яке пов’язують з іменем Гермес. У давньогрецькій міфології Гермес був вісником богів і покровителем мандрівників та торгівлі. У церковному календарі цього дня згадують святого Гермаса.

Амандій — ім’я латинського походження, утворене від слова amandus, тобто «той, кого варто любити» або «гідний любові». Воно зустрічається в окремих європейських календарях іменин.

Аймерик — ім’я германського походження. Його пов’язують зі значеннями «правитель» і «могутній», хоча точне тлумачення залежить від походження конкретної форми. Ім’я є у французьких календарях іменин на 4 листопада.

Жессе — французька форма біблійного імені Єсей. Воно має давньоєврейське походження, а його значення часто передають як «дар» або «багатство». У Франції це ім’я також зазначають серед іменин 4 листопада.

Атіс — латвійське чоловіче ім’я. Його походження та значення не мають однозначного пояснення, однак воно входить до офіційного латвійського календаря іменин на цю дату.

Отомар — ім’я германського походження. Воно складається з елементів, пов’язаних із багатством і славою, тому його тлумачать як «заможний і знаменитий».

Олґерд — ім’я балтійського походження, поширене, зокрема, в Литві та Польщі. Його складові пов’язують зі значеннями «слава» та «спис», хоча тлумачення може відрізнятися в різних джерелах.

Драго — ім’я слов’янського походження, яке пов’язують зі словом «дорогий». Воно може означати «любий», «цінний». Ім’я зустрічається в хорватських календарях іменин.

Драгутин — південнослов’янське ім’я, утворене від кореня зі значенням «дорогий», «любий». Його також можна знайти в хорватських переліках на 4 листопада.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У католицькій традиції цей день пов’язаний із вшануванням небесного покровителя, приклад якого може надихати людину в повсякденному житті.

Якщо в календарі є кілька святих з одним іменем, дату іменин зазвичай пов’язують із днем пам’яті того святого, на честь якого людину назвали. Тому в різних країнах і родинах дата святкування може відрізнятися.

Як відзначають іменини

День ангела зазвичай проводять у родинному колі або з близькими друзями. У католицьких родинах цього дня можуть відвідати месу, помолитися своєму святому покровителю або подякувати за його заступництво.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Достатньо теплої зустрічі, спільної вечері, невеликого подарунка чи телефонного дзвінка. Головне — увага до людини та щирі побажання.

Як привітати з Днем ангела

У привітаннях іменинникам бажають здоров’я, миру, любові, сил і підтримки близьких. Також можна побажати, щоб небесний покровитель оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях.

Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, додає сил і допомагає долати труднощі. Бажаю здоров’я, душевного спокою, любові та багато щасливих моментів».

«З іменинами! Нехай у житті буде більше приводів для радості, поруч завжди будуть рідні люди, а кожен новий день приносить добрі новини, тепло й натхнення».

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