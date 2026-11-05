Католичні іменини 5 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

5 листопада іменини відзначають люди з іменами Єлизавета, Захарія, Анжела, Бертилла, Гвідо та іншими. Ця дата пов’язана з пам’яттю святих, серед яких — батьки Івана Хрестителя, праведні Єлизавета та Захарія. Розповідаємо, які жіночі й чоловічі імена зустрічаються в католицьких календарях цього дня та що вони означають.

Жіночі імена 5 листопада

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Бог — моя клятва» або «та, що шанує Бога». У католицькій традиції 5 листопада згадують святу Єлизавету, матір Івана Хрестителя. За біблійною розповіддю, вона була родичкою Діви Марії та стала матір’ю вже в поважному віці.

Ізабель — іспанська форма імені Єлизавета. Воно має те саме давньоєврейське коріння та значення — «Бог — моя клятва». Інші поширені форми цього імені — Ізабелла, Ізабела та Елізабет.

Анжела — ім’я грецького походження, яке означає «ангел» або «вісниця». Воно пов’язане зі словом, яким називають небесних посланців. У католицьких календарях 5 листопада також згадують святу Анжелу від Хреста — іспанську черницю та засновницю релігійної спільноти.

Бертилла — ім’я германського походження. Його пов’язують зі значеннями «світла», «славетна» або «блискуча». Цього дня католицька традиція вшановує святу Бертиллу — абатису монастиря в Шелі у Франції.

Епістимія — рідкісне ім’я грецького походження. Воно означає «знання», «мудрість» або «розуміння». Епістимію згадують у християнській традиції разом із мучеником Галактіоном. Їх вважають подружжям, яке постраждало за християнську віру.

Комасія — рідкісне жіноче ім’я, яке зустрічається в окремих італійських церковних переліках святих на 5 листопада. Його точне походження та значення не мають загальноприйнятого пояснення. Цього дня згадують святу Комасію, яку вшановують як мученицю.

Трофімена — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі значенням «та, що виховує» або «годувальниця». У церковних переліках на 5 листопада згадують святу Трофімену, яку шанують як мученицю.

Чоловічі імена 5 листопада

Захарія — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог згадав» або «Господь пам’ятає». У цей день католики згадують святого Захарію — батька Івана Хрестителя. За Євангелієм, він був священником, а після звістки ангела Гавриїла став батьком сина, якого назвали Іваном.

Гвідо — ім’я германського походження. Його пов’язують зі словами «ліс» або «дерево», а в різних мовних традиціях тлумачать також як «той, хто веде». 5 листопада в католицькій церкві згадують святого Гвідо Марію Конфорті — єпископа та засновника місіонерської спільноти.

Бернард — ім’я германського походження, яке складається зі слів зі значеннями «ведмідь» і «сильний» або «сміливий». Його тлумачать як «сильний, мов ведмідь». Цього дня вшановують блаженного Бернарда Ліхтенберга — німецького священника, який виступав проти нацистських переслідувань.

Домінік — ім’я латинського походження, що означає «належний Господу» або «Божий». 5 листопада згадують святого Домініка Мау — домініканського священника та мученика.

Донніно — італійська форма імені, пов’язаного з латинським Dominus, тобто «Господь». У церковному календарі цього дня згадують святого Донніно, який загинув за християнську віру.

Фелікс — ім’я латинського походження зі значенням «щасливий», «успішний» або «той, кому щастить». У переліках святих на 5 листопада згадують мученика Фелікса, який був священником.

Євсевій — ім’я давньогрецького походження, яке означає «благочестивий» або «побожний». У церковних переказах цього дня згадують святого Євсевія, монаха, який постраждав за християнську віру.

Магнус — ім’я латинського походження, що перекладається як «великий» або «величний». 5 листопада в окремих церковних календарях згадують святого Магнуса, єпископа Міланського.

Фібіцій — рідкісне ім’я германського походження. Його точне значення достеменно не встановлене. У католицькій традиції цього дня згадують святого Фібіція — єпископа Тріра, який до цього був абатом монастиря.

Лает — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом laetus, що означає «радісний», «веселий». У церковних переліках 5 листопада згадують святого Лаета — французького священника.

Галактіон — ім’я грецького походження, пов’язане зі словом «молоко». Його традиційно тлумачать як «молочний». Разом із дружиною Епістимією Галактіон постраждав за християнську віру.

Теотим — ім’я грецького походження, яке можна перекласти як «шанований Богом» або «той, хто шанує Бога». Цього дня згадують мученика Теотима, який загинув за часів ранніх переслідувань християн.

Філотей — ім’я грецького походження, утворене зі слів зі значеннями «любов» і «Бог». Його перекладають як «той, хто любить Бога». У церковному календарі 5 листопада згадують мученика Філотея.

Сильван — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом silva — «ліс». Його значення — «лісовий» або «той, хто живе серед лісу». Цього дня вшановують мученика Сильвана.

Цезарій — ім’я латинського походження. Його пов’язують із давньоримським родовим іменем Цезар, яке згодом стало титулом. Значення імені традиційно пояснюють як «володар» або «той, хто має імператорську гідність». У деяких календарях на цю дату згадують святого Цезарія.

Що таке День ангела і як його святкувати

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, на честь якого людину назвали. У християнській традиції вважається, що цей святий є її небесним покровителем і прикладом духовного життя.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в календарі є кілька святих з одним ім’ям, людина може відзначати день пам’яті того святого, на честь якого її назвали. Тому дата свята залежить від родинної та церковної традиції.

У День ангела можна відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю або провести час із рідними. Також це гарна нагода згадати про людину, привітати її та побажати добра.

Як привітати з іменинами

У цей день іменинникам бажають здоров’я, миру, душевного спокою, любові та підтримки близьких. У привітанні можна згадати й небесного покровителя — побажати, щоб він оберігав людину та допомагав їй у складні моменти.

Не обов’язково готувати довге побажання чи влаштовувати велике святкування. Щире повідомлення, дзвінок або зустріч із близькими — уже хороший спосіб зробити День ангела приємним.

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