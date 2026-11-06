Католичні іменини 6 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

6 листопада іменини відзначають люди з іменами Леонард, Фелікс, Габріела, Даніела, Кристина, Анита та іншими. У католицькій традиції цього дня вшановують святого Леонарда Ноблацького, а в календарях іменин можна знайти й інші жіночі та чоловічі імена. Розповідаємо, що вони означають і звідки походять.

Жіночі імена 6 листопада

Габріела — жіноча форма імені Гавриїл, яке має давньоєврейське походження. Його значення — «Бог — моя сила» або «сила Божа». Ім’я пов’язане з архангелом Гавриїлом, який у біблійній традиції приносить важливі звістки.

Даніела — жіноча форма імені Данило. Воно походить із давньоєврейської мови та означає «Бог — мій суддя». Ім’я має біблійне коріння й відоме завдяки пророку Даниїлу.

Кристина — ім’я грецького походження, яке означає «християнка» або «послідовниця Христа». Воно утворилося від слова Christianos — так називали людей, які сповідували християнство. Ім’я має багато варіантів у різних мовах, зокрема Христина, Крістіна та Крістіанна.

Анита — ім’я, яке вважають короткою формою імені Анна. Воно має давньоєврейське походження та означає «милість», «благодать» або «прихильність». Ім’я поширене в Іспанії, Італії та країнах Центральної Європи.

Леонарда — жіноча форма імені Леонард. Воно має германське походження та складається з частин зі значеннями «лев» і «сильний». Тому ім’я тлумачать як «сильна, мов левиця».

Леонарде — ще один жіночий варіант імені Леонард, який зустрічається в європейських календарях. Його значення також пов’язане із силою лева, сміливістю та стійкістю.

Стефанія — жіноча форма імені Стефан, яке походить із грецької мови. Воно означає «вінок» або «корона». У переносному значенні ім’я пов’язують із пошаною та перемогою.

Стефані — форма імені Стефанія, поширена в англомовних і франкомовних країнах. Значення залишається таким самим — «корона» або «вінок». Це ім’я має давню християнську традицію.

Етьєннетта — жіноча форма французького імені Етьєн, відповідника українського Степан. Походить від грецького слова, що означає «вінок» або «корона». Ім’я трапляється в європейських переліках іменин на 6 листопада.

Вінні — коротка форма кількох англійських імен, зокрема Вінніфред і Вінфред. Залежно від повного імені його походження та значення можуть відрізнятися. Вінніфред має валлійське коріння, а його значення традиційно пов’язують із миром і благословенням.

Чоловічі імена 6 листопада

Леонард — ім’я германського походження. Воно утворилося від двох частин зі значеннями «лев» і «сильний», тому його перекладають як «сильний, мов лев». 6 листопада католицька церква вшановує святого Леонарда Ноблацького — відлюдника, який жив у Франції та допомагав полоненим.

Фелікс — ім’я латинського походження, яке означає «щасливий», «успішний» або «той, кому щастить». У Стародавньому Римі це слово використовували як побажання добробуту та вдалого життя. Ім’я поширене в багатьох європейських країнах.

Теобальд — ім’я германського походження. Воно складається з частин зі значеннями «народ» і «сміливий», «відважний». Тому його часто перекладають як «сміливий серед народу» або «відважний правитель».

Тржебовіт — рідкісне слов’янське ім’я, яке зустрічається в польських календарях іменин. Його пов’язують із давніми слов’янськими іменними основами, однак точне значення не має загальноприйнятого пояснення.

Етьєн — французька форма імені Степан. Воно походить від грецького слова Stephanos, що означає «вінок» або «корона». У християнстві ім’я пов’язане зі святим Стефаном — першим мучеником.

Стефано — італійська форма імені Степан. Його значення таке саме — «вінок», «корона». Ім’я поширене в Італії та має давню церковну історію.

Стефан — ім’я грецького походження, яке означає «увінчаний» або «той, хто носить корону». Воно відоме завдяки святому Стефану, якого вважають першим християнським мучеником.

Стівен — англійська форма імені Стефан. Воно також походить від грецького слова зі значенням «вінок» або «корона». Серед відомих варіантів цього імені — Стів, Стіві та Стівен.

Віннок — ім’я кельтського походження, яке пов’язують зі святим Вінноком, ченцем із Британських островів. Його точне значення має кілька версій, але ім’я збереглося в церковній традиції окремих європейських регіонів.

Вінні — може бути чоловічою короткою формою імен Вінсент або Вінфред. Якщо йдеться про Вінсента, ім’я походить із латини та означає «той, хто перемагає». У різних країнах ця форма використовується і як самостійне ім’я.

Що таке День ангела і як його святкувати

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем. До нього звертаються з молитвами та просять захисту й підтримки.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька святих з одним ім’ям, зазвичай орієнтуються на день пам’яті того святого, на честь якого назвали людину. У різних країнах і родинах можуть бути свої звичаї святкування. У цей день можна відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю або провести час із близькими. Не обов’язково влаштовувати велике святкування — головне, згадати про духовний зміст цієї дати.

Як привітати з іменинами

З Днем ангела зазвичай бажають здоров’я, миру, любові, добробуту та душевного спокою. Також можна побажати, щоб небесний покровитель оберігав людину, допомагав долати труднощі й додавав сил у важливі моменти життя.

Привітання не обов’язково має бути довгим. Кілька щирих слів, тепле повідомлення або дзвінок можуть зробити цей день особливим. Головне — показати людині, що ви пам’ятаєте про її свято.

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