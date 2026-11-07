Католичні іменини 7 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У суботу, 7 листопада 2026 року, католицькі календарі згадують святих Вілліброрда, Енгельберта, Ахілла, Ернеста та інших подвижників. Серед жіночих імен, пов’язаних із цією датою, — Каріна, Уранія, Гертруда та Зденка. Розповідаємо, що означають ці імена, звідки вони походять і кого можна привітати з іменинами.

7 листопада в католицькій традиції згадують кількох святих і блаженних. Серед них — святий Вілліброрд, єпископ і місіонер, який поширював християнство в Західній Європі, святий Енгельберт Кельнський, єпископ Ахілл Александрійський і блаженний Антоній Бальдінуччі.

Цього дня також згадують мучеників Меласиппа, Каріну та їхнього сина Антонія. У різних країнах до дати прив’язують і місцеві іменини, тому перелік імен може відрізнятися. Серед них є як чоловічі, так і жіночі.

Жіночі імена 7 листопада

Каріна — ім’я латинського походження. Його пов’язують зі словом carus, що означає «дорога», «кохана» або «мила». Також існує версія про зв’язок імені з латинським словом carina — «кіль». У католицькій традиції цього дня згадують святу Каріну Анкірську, яка постраждала за християнську віру разом із чоловіком Меласиппом та сином Антонієм.

Уранія — ім’я давньогрецького походження. Воно утворене від слова ouranos, тобто «небо». Уранію можна перекласти як «небесна» або «та, що належить небу». У давньогрецькій міфології так звали музу астрономії.

Гертруда — ім’я давньогерманського походження. Його утворили дві частини зі значеннями «спис» і «сила» або «захист». Тому ім’я часто тлумачать як «сильна списом» чи «захисниця». У католицьких календарях трапляється форма Гебетруда, пов’язана зі святою Гертрудою Ремірмонською.

Зденка — жіноче ім’я слов’янського походження, поширене передусім у Чехії, Хорватії та інших країнах Центральної Європи. Його пов’язують з іменами, утвореними від основи «Здень-», зокрема Здислава. Точне значення залежить від версії походження. У календарях іменин деяких європейських країн Зденка також зазначена 7 листопада.

Чоловічі імена 7 листопада

Вілліброрд — ім’я давньогерманського походження. Його складові пов’язують зі словами «воля» та «слава». Тому ім’я можна тлумачити як «той, хто прагне слави» або «славний своєю волею». Святий Вілліброрд був місіонером, єпископом Утрехта та одним із тих, хто поширював християнство серед народів Фризії.

Енгельберт — давньогерманське ім’я. Воно складається з частин, які означають «ангел» і «світлий» або «знаменитий». Його тлумачать як «світлий, як ангел». Одним із відомих носіїв імені був святий Енгельберт Кельнський, архієпископ, якого вшановують 7 листопада.

Ахілл — ім’я давньогрецького походження. Його точне значення залишається дискусійним. Найчастіше його пов’язують із героєм давньогрецьких міфів Ахіллесом, відомим своєю силою та відвагою. 7 листопада католицькі календарі згадують святого Ахілла, єпископа Александрійського.

Ернест — ім’я германського походження. Воно походить від слова, що означає «серйозний», «рішучий» або «старанний». Його також тлумачать як «той, хто не відступає від своїх переконань».

Антоній — ім’я давньоримського походження, пов’язане з родовим ім’ям Антоніїв. Його первісне значення достеменно не встановлене. У католицькій традиції 7 листопада згадують блаженного Антонія Бальдінуччі, італійського священника та проповідника. Ім’я також має форми Антон і Антоніо.

Меласипп — рідкісне ім’я грецького походження. Воно пов’язане з давньогрецькими словами, що можуть означати «чорний» і «кінь». У церковній історії відоме завдяки святому Меласиппу Анкірському, якого згадують разом зі святою Кариною та їхнім сином Антонієм.

Флорентій — ім’я латинського походження. Воно походить від слова florens, що означає «квітучий», «той, хто процвітає». Ім’я пов’язане з побажанням добробуту та успіху. 7 листопада згадують святого Флорентія Страсбурзького.

Петро — ім’я давньогрецького походження. Воно походить від слова petros, тобто «камінь» або «скеля». У християнстві ім’я має особливе значення завдяки апостолу Петру. У католицьких переліках святих 7 листопада згадують також блаженного Петра У.

Руф — ім’я латинського походження. Воно походить від слова rufus, що означає «рудий» або «русявий». У католицьких календарях цього дня згадують святого Руфа Мецького.

Ернест — ім’я германського походження, яке означає «серйозний», «рішучий» або «старанний». Його також пов’язують із силою характеру та вірністю своїм переконанням.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення. У католицькій традиції святого вважають небесним покровителем, до якого можна звертатися в молитві.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, людина може вшановувати того, на честь кого її назвали, або святого, якого обрали покровителем під час хрещення.

Як відзначають іменини

У католицькій традиції цей день можна провести в молитві, відвідати храм або взяти участь у богослужінні. Дехто присвячує час добрим справам, допомагає близьким або робить пожертви на благодійність.

Також іменини святкують у родинному колі. Це не обов’язково має бути велике застілля — іноді достатньо зустрітися з рідними, поспілкуватися та приділити увагу людині, яка святкує День ангела.

Як привітати з Днем ангела

Іменинникам 7 листопада можна побажати здоров’я, миру, любові, добробуту та Божого благословення. Також доречно згадати про небесного покровителя й побажати, щоб він допомагав у складні моменти та підтримував на життєвому шляху.

Наприклад, привітання може звучати так: «З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, додає сил і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, щирої любові, душевного спокою та багато щасливих моментів».

Читай нас у