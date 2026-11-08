Католичні іменини 8 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

8 листопада — день, коли за католицькими церковними календарями згадують кількох святих, а в різних країнах Європи та світу відзначають іменини людей із десятками різних імен. Серед них є як звичні для нас Михайло, Гавриїл та Олександра, так і менш поширені Вендела, Нелле та Готфрід. Розповідаємо, кого вітати цього дня та що означають ці імена.

У католицькій традиції 8 листопада пов’язане з ушануванням святої Єлизавети від Пресвятої Трійці, святого Годфріда Ам’єнського, святого Віллегада та інших подвижників. Також у цей день згадують чотирьох святих мучеників — групу ранніх християн, які загинули за свою віру.

У календарях іменин різних країн на цю дату можна знайти чимало жіночих і чоловічих імен. Частина з них має біблійне або давньогерманське походження, інші прийшли з грецької, латинської та скандинавських мов.

Жіночі імена 8 листопада

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження. Його тлумачать як «Бог — моя клятва» або «та, що шанує Бога». У католицькій традиції цього дня згадують святу Єлизавету від Пресвятої Трійці — французьку монахиню, відому своєю духовною працею.

Марія — одне з найвідоміших біблійних імен. Його походження має кілька пояснень: серед можливих значень — «кохана», «бажана» та «пані». На 8 листопада в католицьких переліках святих згадують блаженну Марію Розп’яту Сателліко, італійську черницю.

Дора — ім’я грецького походження, яке пов’язують зі словом «дар». Воно також може бути короткою формою імен Доротея та Теодора. 8 листопада Дору можна зустріти в календарях іменин Франції та Канади.

Каріна — ім’я, яке має кілька версій походження. Його пов’язують із латинським словом carus — «дорога», «кохана». У деяких європейських календарях Каріна відзначає іменини саме 8 листопада.

Вендела — жіноче ім’я німецького походження. Воно утворилося від давнього імені Вендель і пов’язане з назвою народу вандалів. У Швеції 8 листопада відзначають день Вендели.

Нелле — ім’я, поширене в Естонії. Найчастіше його розглядають як коротку форму інших жіночих імен, зокрема Корнелії або Елеонори. Воно має кілька варіантів написання: Нелла та Неллі. Усі ці форми є в естонському календарі іменин на 8 листопада.

Олександра — жіноча форма давньогрецького імені Александр. Воно складається зі слів, які означають «захищати» та «людина». Тому ім’я часто перекладають як «захисниця людей». 8 листопада його можна знайти в латвійському календарі іменин.

Ангелікі — грецьке жіноче ім’я, споріднене з іменем Ангеліна. Воно походить від слова angelos, що означає «посланець» або «вісник». У грецькій традиції іменини Ангелікі припадають на 8 листопада.

Гавріела — жіноча форма біблійного імені Гавриїл. Воно має давньоєврейське коріння, а його значення передають як «Бог — моя сила» або «сила Божа». У грецькому календарі іменин Гавріела святкує 8 листопада разом із Гавриїлом.

Міхаела — жіноча форма імені Михайло. Походить із давньоєврейської мови та має форму риторичного запитання: «Хто як Бог?». У грецьких календарях Міхаела також відзначає іменини 8 листопада.

Стаматія — жіноче грецьке ім’я. Його пов’язують зі словом stamatis, яке має значення «зупиняти» або «той, хто зупиняє». У Греції це ім’я також входить до переліку іменин 8 листопада.

Чоловічі імена 8 листопада

Михайло — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Хто як Бог?». Це запитання підкреслює неперевершеність Бога. Ім’я пов’язане з архангелом Михаїлом, якого вшановують у християнській традиції.

Гавриїл — ще одне біблійне ім’я давньоєврейського походження. Його тлумачать як «Божа сила» або «Бог — моя сила». У християнстві архангел Гавриїл відомий як небесний вісник, який приніс Діві Марії звістку про народження Ісуса.

Рафаїл — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог зцілив» або «Боже зцілення». У біблійній традиції архангел Рафаїл пов’язаний із зціленням і захистом мандрівників. Це ім’я є в календарях іменин на 8 листопада.

Годфрід — ім’я давньогерманського походження. Воно складається з частин, які означають «Бог» і «мир», тому його перекладають як «мир Божий». У французькій традиції відома форма Годфруа, а в англомовній — Годфрі. 8 листопада католицька традиція згадує святого Годфріда Ам’єнського.

Віллегад — давнє германське ім’я, пов’язане зі святим Віллегадом, єпископом Бремена. Його ім’я має історичні германські корені, хоча точне значення складників тлумачать по-різному. У католицьких календарях святого Віллегада згадують 8 листопада.

Адеодат — ім’я латинського походження. Воно буквально означає «даний Богом». Таке ім’я мали кілька церковних діячів, зокрема папи Римські. 8 листопада в католицьких переліках святих згадують папу Адеодата I.

Касторій — давнє латинське ім’я, яке пов’язане з ім’ям Кастор. Його носив один із ранньохристиянських мучеників, якого згадують у католицьких списках святих на 8 листопада.

Кібі — ім’я кельтського походження, відоме завдяки святому Кібі з Уельсу. Він був християнським місіонером і засновником релігійної громади. У католицьких переліках святих його згадують 8 листопада.

Тисіліо — давнє валлійське ім’я. Воно пов’язане зі святим Тисіліо, християнським священнослужителем із Уельсу. Його ім’я також є в переліках католицьких святих на цю дату.

Ангелос — грецьке ім’я, яке походить від слова angelos — «посланець» або «вісник». Воно споріднене з іменами Ангел та Ангелікі. У Греції Ангелос святкує іменини 8 листопада.

Димитр — форма грецького імені Деметрій. Воно походить від імені давньогрецької богині Деметри, покровительки землеробства та родючості. У Польщі Димитр входить до календаря іменин на 8 листопада.

Геоффруа — французька форма давньогерманського імені, спорідненого з Годфрідом. Його значення пов’язують із поняттями Бога та миру. У французьких календарях іменин це ім’я також припадає на 8 листопада.

Клавдій — ім’я латинського походження, утворене від родового імені Claudius. Його традиційно пов’язують із латинським словом claudus — «кульгавий». Ім’я Клавдій, або Клаудіус, є в календарі іменин Данії на 8 листопада.

Северин — ім’я латинського походження, утворене від слова severus. Його значення — «суворий», «стриманий» або «серйозний». Ім’я та його форми можна знайти в календарях іменин Литви на цю дату.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день ушанування святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції святий вважається небесним покровителем людини, до якого можна звертатися з молитвою та проханням про заступництво.

У католиків особливе значення має день пам’яті святого, ім’я якого людина носить. Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, родина або сама людина може орієнтуватися на найближчу до дня народження дату чи на святого, якого обрали під час хрещення.

Як відзначають іменини

Іменини зазвичай проводять у родинному колі або серед близьких друзів. Віряни можуть розпочати день із молитви, відвідати храм, подякувати своєму небесному покровителю та попросити в нього підтримки.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Часто достатньо теплої зустрічі, спільного обіду або телефонного дзвінка від рідних. Головне — увага до людини та щирі побажання.

Як привітати з Днем ангела

У День ангела іменинникам бажають здоров’я, миру, душевної рівноваги, любові та Божого благословення. Також можна побажати, щоб небесний покровитель оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях.

Привітання може бути простим і щирим: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, додає сил у складні моменти та допомагає здійснювати мрії. Бажаю міцного здоров’я, любові, миру й тепла поруч із найдорожчими людьми!»

Читай нас у