Католичні іменини 9 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

9 листопада католики відзначають посвяту Латеранської базиліки в Римі — одного з найважливіших храмів західного християнства. Цього дня в церковних календарях також згадують святих Теодора, Урсина, Вітона, Агрипіна та інших подвижників. А в європейських календарях іменин на цю дату є чимало жіночих і чоловічих імен — від звичних Івана й Олександра до Геновефи та Альмудени.

У католицькій традиції 9 листопада присвячене пам’яті про освячення Латеранської базиліки. Її збудували в Римі за часів імператора Костянтина, а освятив храм папа Сильвестр I. Базиліку називають матір’ю і головою всіх церков Рима та світу. Саме тому цей день має особливе значення для Католицької церкви.

У церковних календарях на 9 листопада також згадують святих і блаженних, чиї імена згодом поширилися в різних країнах. Крім того, цього дня іменини відзначають у Польщі, Франції, Іспанії, Швеції, Литві, Норвегії та інших європейських державах.

Жіночі імена 9 листопада

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Бог — моя клятва» або «та, що шанує Бога». Однією з відомих носійок імені була свята Єлизавета від Пресвятої Трійці — французька черниця, яку Католицька церква згадує в листопаді.

Геновефа — ім’я германського походження. Його пов’язують із давніми словами, які можуть означати «жінка роду» або «та, що належить до свого народу». У Польщі Геновефа відзначає іменини 9 листопада.

Альмудена — іспанське жіноче ім’я арабського походження. Його пов’язують зі словом al-mudayna, яке означає «маленьке місто» або «фортеця». Ім’я особливо відоме в Іспанії завдяки образу Діви Марії Альмуденської — покровительки Мадрида. У місцевому календарі 9 листопада є днем Альмудени.

Естела — ім’я латинського походження, яке означає «зірка». Воно споріднене з іменами Естель та Естрелла. Естела входить до литовського календаря іменин на 9 листопада.

Скіртауте — литовське жіноче ім’я. Воно має балтійське походження, а його складники пов’язують із давніми словами, що стосуються сили та стійкості. Ім’я можна знайти в литовському календарі іменин на цю дату.

Тордіс — жіноче ім’я скандинавського походження. Воно утворене від давньоскандинавських елементів, пов’язаних із богом Тором і поняттям «богиня». У Норвегії Тордіс відзначає іменини 9 листопада.

Теодора — жіноча форма грецького імені Теодор. Воно складається зі слів theos — «Бог» і doron — «дар». Тому значення імені — «Божий дар». У шведському календарі Теодора має іменини 9 листопада.

Еустолія — рідкісне жіноче ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словами, що передають значення «добре споряджена» або «належно підготовлена». У церковних переліках на 9 листопада згадують святу Еустолію — римську діву, яка жила в Константинополі.

Сопатра — ім’я грецького походження. Воно складається з частин, які можна перекласти як «рятівник» і «батько», тому його значення передають як «та, що рятує батька» або «захисниця роду». Святу Сопатру згадують у католицькому мартирологічному переліку на 9 листопада.

Жанна — французька форма імені Іоанна, яке походить від давньоєврейського Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». У календарях іменин на 9 листопада це ім’я пов’язане, зокрема, з блаженною Жанною із Сіньї.

Чоловічі імена 9 листопада

Теодор — ім’я грецького походження, яке складається зі слів «Бог» і «дар». Його значення — «Божий дар». У різних країнах ім’я має форми Теодоро, Теодорос, Теодор і Тео. У католицьких календарях 9 листопада згадують святого Теодора Амасійського.

Роланд — ім’я давньогерманського походження. Його пов’язують зі словами, що означають «слава» та «земля», тому одне з поширених тлумачень — «славний у своїй землі». Роланд святкує іменини 9 листопада в Австрії.

Герфрід — ім’я германського походження. Його складники пов’язують зі словами «військо» та «мир», тому значення можна передати як «той, хто приносить мир війську». Ім’я є в австрійському календарі іменин на 9 листопада.

Богдан — слов’янське ім’я, яке складається зі слів «Бог» і «даний». Його значення — «даний Богом» або «Божий дар». У Чехії Богдан відзначає іменини 9 листопада.

Божо — південнослов’янське чоловіче ім’я, поширене в Хорватії. Воно походить від слова «Бог» і має значення «Божий» або «той, хто належить Богові». У хорватському календарі це ім’я припадає на 9 листопада.

Іван — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог милостивий» або «Божа благодать». Воно має багато форм у різних мовах: Йоан, Джон, Жан, Ян та інші. У хорватському календарі Іван також є серед іменинників 9 листопада.

Урсин — ім’я латинського походження, утворене від слова ursus — «ведмідь». Його можна перекласти як «ведмежий». У католицькій традиції цього дня згадують святого Урсина — першого єпископа французького міста Бурж.

Вітон — ім’я, пов’язане з латинською формою Вітонус. Його точне первісне значення не має однозначного пояснення. У католицькому календарі 9 листопада згадують святого Вітона Верденського, єпископа, якого шанують у Франції.

Беніньйо — ім’я латинського походження, від слова benignus, що означає «добрий», «милосердний», «привітний». У церковних переліках на 9 листопада згадують святого Беніньйо з Арми — ірландського церковного діяча.

Агрипін — ім’я латинського походження, яке пов’язують із давньоримським родовим ім’ям Agrippinus. Його точне значення залишається дискусійним. У католицькому календарі цього дня згадують святого Агрипіна, єпископа Неаполя, якого шанували за його духовну діяльність і перекази про чудеса.

Оре́ст — ім’я грецького походження, утворене від слова oros — «гора». Його значення — «той, хто живе в горах» або «гірський». В Італії 9 листопада відзначають іменини Ореста.

Нестор — ім’я давньогрецького походження. Його пов’язують із дієсловом, що означає «повертатися додому», а також із образом мудрого й досвідченого чоловіка. У Польщі Нестор входить до календаря іменин на 9 листопада.

Богудар — слов’янське ім’я, утворене зі слів «Бог» і «дар». Його значення — «Божий дар» або «подарований Богом». У польському календарі іменин Богудар згадується 9 листопада.

Димитр — форма грецького імені Деметрій. Воно походить від імені давньогрецької богині Деметри, яку вважали покровителькою землеробства та родючості. У Хорватії ім’я Димитр та його близькі форми можна зустріти в календарях іменин.

Тео — коротка форма імен Теодор, Теодорос або Теофіл. Воно має грецьке коріння та пов’язане зі значенням «Божий дар» або «той, хто любить Бога» — залежно від повної форми імені. У Фінляндії та Естонії Тео відзначає іменини 9 листопада.

Теуво — фінське чоловіче ім’я. Його вважають традиційною фінською формою, пов’язаною з іменем Теодор. Тому його значення також передають як «Божий дар». У Фінляндії день Теуво припадає на 9 листопада.

Нектарій — ім’я грецького походження, пов’язане зі словом nektar — «нектар», напоєм богів у давньогрецькій міфології. Його часто тлумачать як «солодкий» або «той, хто має божественну насолоду». У Греції та Румунії Нектарій відзначає іменини 9 листопада.

Тивадар — угорська форма імені Теодор. Воно має грецьке коріння та означає «Божий дар». В Угорщині Тивадар є серед іменинників 9 листопада.

Дартінтас — литовське чоловіче ім’я. Воно належить до традиційних балтійських імен, утворених від місцевих мовних коренів. У литовському календарі його можна знайти серед іменинників 9 листопада.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції вважається, що святий є небесним покровителем людини та може заступатися за неї перед Богом.

У католиків особливу увагу приділяють святому, ім’я якого людина отримала під час хрещення. Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, родина може обрати покровителя відповідно до дати хрещення або іншої важливої для неї традиції.

Як відзначають іменини

День ангела зазвичай проводять у родинному колі або серед близьких друзів. Віряни можуть розпочати його з молитви, відвідати храм і подякувати своєму небесному покровителю за підтримку.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Можна зібратися за спільним столом, провести час із рідними або просто зателефонувати людині, яку хочеться привітати. Найважливіше — увага та щирі слова.

Як привітати з Днем ангела

У День ангела іменинникам бажають здоров’я, миру, любові, душевного спокою та Божого благословення. Також доречно побажати, щоб небесний покровитель допомагав долати труднощі, додавав сил і оберігав від негараздів.

Наприклад, можна сказати: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від усього лихого та допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, щирої любові, душевного тепла, радості й миру. Нехай у житті буде якомога більше світлих днів, добрих людей і приводів для усмішки!»

Читай нас у