Католичні іменини 9 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

9 жовтня свої іменини відзначають люди з різними чоловічими та жіночими іменами. Серед них — Діонісій, Йоан, Арнольд, Людовик, Абрахам, а в окремих католицьких календарях також Сара та Атаназія. Цього дня Католицька церква згадує кількох відомих святих, зокрема Діонісія Паризького, Йоана Леонарді та Йоана Генрі Ньюмена.

9 жовтня у Католицькій церкві припадає на 27-й тиждень звичайного періоду. Цього дня в літургійному календарі є спогад святих Діонісія, єпископа, та його товаришів-мучеників, а також святого Йоана Леонарді. В окремих країнах цього дня також особливо згадують святого Йоана Генрі Ньюмена.

Імена, пов’язані з цією датою, відрізняються залежно від країни та конкретного календаря іменин. Наприклад, польські календарі на 9 жовтня називають Арнольда, Діонісія, Йоана та Сару, а інші списки додають Людовика, Абрахама та рідкісні форми імен.

Жіночі імена 9 жовтня

Сара — ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «пані», «княжна» або «принцеса». Це біблійне ім’я дружини Авраама, яке стало одним із найвідоміших жіночих імен у християнській традиції. У деяких католицьких календарях іменин Сару вказують серед іменинниць 9 жовтня.

Атаназія — жіноча форма імені Атанасій, що походить із грецької мови. Ім’я пов’язане зі словом «безсмертя» і традиційно тлумачиться як «безсмертна». Це рідкісне ім’я зустрічається в польських календарях іменин на 9 жовтня.

Чоловічі імена 9 жовтня

Діонісій — ім’я давньогрецького походження. Воно пов’язане з ім’ям античного бога Діоніса, тому його точне первісне значення не має однозначного тлумачення. У християнській традиції ім’я відоме завдяки святому Діонісію Паризькому — першому єпископу Парижа та одному з покровителів Франції.

Йоан — форма біблійного імені, яке походить від давньоєврейського Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Бог виявив милість». 9 жовтня Католицька церква згадує святого Йоана Леонарді, італійського священника та засновника ордену регулярних кліриків Божої Матері.

Арнольд — давньогерманське ім’я. Воно утворене зі слів, пов’язаних зі значеннями «орел» і «сила», тому його зазвичай тлумачать як «сила орла» або «сильний, як орел». У календарях іменин Польщі Арнольд зазначений серед іменинників 9 жовтня.

Людовик — ім’я германського походження. Його пов’язують зі словами «слава» та «відомий», тому значення передають як «славний воїн» або «уславлений у бою». Ім’я зустрічається серед іменин 9 жовтня в окремих європейських календарях.

Абрахам — біблійне ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно перекладають як «батько багатьох» або «батько безлічі народів». У католицькому календарі святих 9 жовтня також згадується Авраам, патріарх.

Вінцент — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом vincens — «той, хто перемагає», «переможець». У польському католицькому календарі на 9 жовтня серед іменин також зазначений Вінцент, хоча в популярних списках це ім’я трапляється не завжди.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, коли християнська традиція згадує святого, чиє ім’я носить людина. Для католиків це насамперед привід згадати свого святого покровителя та звернутися до нього з молитвою. Цього дня можна піти до храму на Месу, помолитися, поставити свічку або просто провести час із близькими. Не обов’язково влаштовувати велике святкування — головне, щоб цей день був приємним і мав особливе значення для іменинника.

Вітати людину можна простими словами. Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає у складні моменти та веде до добра. Бажаю здоров’я, любові, радості й миру». Також на іменини можна побажати людині сил, добрих людей поруч, сімейного тепла та здійснення важливих мрій. Найкраще привітання — щире, без зайвої урочистості.

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