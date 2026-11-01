Католицькі іменини 1 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

1 листопада Католицька церква відзначає День усіх святих — свято на честь усіх святих, відомих і тих, чиї імена залишилися невідомими. У церковних календарях на цю дату також згадують окремих святих і блаженних, чиї імена використовують у різних країнах. Розповідаємо, які жіночі й чоловічі імена пов’язані з цим днем, що вони означають і як привітати близьких з іменинами.

У католицькій традиції 1 листопада — урочистість Усіх святих. Це день, коли віряни вшановують усіх, хто, за християнським віровченням, досяг святості. Свято має давню історію та нагадує, що прикладом для наслідування можуть бути не лише відомі святі, а й люди, які за життя робили добро, допомагали іншим і залишалися вірними своїм переконанням.

У переліках святих, яких згадують цього дня, є чоловіки й жінки з різних країн та історичних періодів. Серед них — Валентин, Беніньйо, Северин, Юліана, Кіренія та Дебора. Кожне ім’я має своє походження, а деякі з них існують у різних мовах у кількох формах.

Жіночі імена та їхні значення

Юліана — ім’я латинського походження, жіноча форма імені Юліан. Воно утворилося від давньоримського родового імені Юліїв. Точне первісне значення цього родового імені не встановлене. Юліана має давню християнську історію: серед святих є мучениці та подвижниці з таким ім’ям. В інших країнах можна зустріти форми Джуліана, Жюліанна та Юліанна.

Кіренія — ім’я грецького походження, пов’язане з назвою давнього міста Кірена в Північній Африці. Його точне значення як особистого імені не має загальноприйнятого пояснення. У християнських переліках святих згадують святу Кіренію, яку вшановують разом зі святою Юліаною. Це рідкісне ім’я, яке майже не трапляється в сучасній Україні.

Дебора — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «бджола». Воно відоме завдяки біблійній пророчиці Деборі, про яку розповідається у Старому Завіті. Вона була суддею Ізраїлю та, за біблійною оповіддю, допомагала своєму народові в складний період. Ім’я поширене в різних країнах і має варіанти Дебра та Девора.

Рахель — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «вівця». У Біблії Рахель — дружина Якова та мати Йосипа й Веніямина. Це ім’я має особливе значення в юдейській і християнській традиціях. В інших мовах воно відоме у формах Рахіль, Рейчел і Рашель.

Марія — одне з найвідоміших жіночих імен у християнському світі. Воно має давньоєврейське походження, однак його первісне значення остаточно не встановлене. Серед можливих тлумачень називають «кохана», «бажана» та інші значення. Особливе місце ім’я посідає в католицькій традиції завдяки вшануванню Діви Марії, матері Ісуса Христа.

Чоловічі імена та їхні значення

Валентин — ім’я латинського походження, утворене від слова valens, що означає «сильний», «здоровий» або «сповнений сил». Воно поширилося в багатьох європейських країнах завдяки християнським святим із цим ім’ям. Один із них — Валентин Берріо-Очоа, єпископ і місіонер, який служив у В’єтнамі та загинув за віру в XIX столітті.

Беніньйо — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом benignus. Воно означає «доброзичливий», «милосердний» або «лагідний». У різних мовах ім’я має форми Беніньо, Бенінгус і Беніньйо. Серед католицьких святих є святий Бенінгус із Діжона, якого вшановують 1 листопада.

Аустремоній — ім’я, пов’язане з ранньою історією християнства у Франції. Святий Аустремоній, за церковною традицією, був одним із перших проповідників християнства в регіоні Овернь. Точне походження та значення його імені не мають загальноприйнятого пояснення. В українській мові це ім’я майже не використовують, але воно збереглося в церковних джерелах.

Северин — ім’я латинського походження, яке пов’язане зі словом severus. Його значення передають як «суворий», «стриманий» або «серйозний». Ім’я поширене в Центральній та Східній Європі. У католицьких календарях 1 листопада згадують кількох святих із цим ім’ям.

Кадфан — давнє ім’я валлійського походження, відоме завдяки святому Кадфану, християнському подвижнику, якого вшановують у традиції Уельсу. Він пов’язаний із ранніми монастирськими громадами Британських островів. Точне значення імені не встановлене однозначно. Воно залишається рідкісним за межами Уельсу.

Кесарій — ім’я латинського походження, пов’язане з римським родовим іменем Цезар. Його точна первісна етимологія дискусійна, тому не варто приписувати йому одне беззаперечне значення. Ім’я носили різні церковні діячі та святі. У деяких календарях 1 листопада згадують Кесарія та його сподвижників.

Флориберт — ім’я давньогерманського походження. Його пов’язують із давніми елементами, які могли означати «слава» та «яскравий» або «блискучий». Святий Флориберт відомий як церковний діяч, якого вшановують у католицькій традиції. Ім’я рідкісне й переважно трапляється в історичних та релігійних джерелах.

Єронім — ім’я грецького походження, яке означає «священне ім’я». Воно утворене від грецьких слів зі значеннями «священний» і «ім’я». У різних мовах поширені форми Єронім, Ієронім і Джером. Одним із найвідоміших носіїв цього імені був святий Єронім, перекладач Біблії латинською мовою.

Матюрен — ім’я французького походження, пов’язане з латинським іменем Матурін. Його часто пояснюють через латинське слово maturus, що означає «зрілий» або «той, хто досяг зрілості». Святий Матюрен був християнським священником, якого особливо шанували у Франції. Його ім’я збереглося в місцевих церковних традиціях.

Вігор — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом vigor, що означає «сила», «енергія» або «життєва міць». Воно відоме завдяки святому Вігору, єпископу Байо у Франції. За церковними переказами, він присвятив життя поширенню християнства та служінню людям. Сьогодні це ім’я трапляється нечасто.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, пов’язаний із вшануванням святого, ім’я якого людина носить. У католицькій традиції святі є прикладом віри, милосердя та служіння іншим. Віряни можуть звертатися до них у молитвах і просити духовної підтримки.

Іменини не завжди збігаються з днем народження. Дату святкування часто визначають за днем пам’яті святого покровителя. Якщо в церковному календарі є кілька святих з одним ім’ям, конкретна дата може залежати від того, якого саме святого вшановує родина або парафія.

Для багатьох католиків День ангела — це не лише привід отримати привітання. Це можливість помолитися, згадати історію святого покровителя та замислитися над його прикладом. Водночас іменини залишаються теплим особистим святом, коли близькі можуть приділити людині увагу.

Як святкувати іменини

Відзначити День ангела можна по-різному. Віряни можуть відвідати месу, помолитися або прочитати історію святого, на честь якого їх назвали. Дехто присвячує цей день допомозі іншим, відвідує родичів або підтримує тих, хто опинився у складних обставинах. Святкування не обов’язково має бути гучним. Можна зібратися з родиною, зустрітися з друзями або просто зателефонувати близькій людині. Важливі не масштаб святкування та вартість подарунка, а щирість і увага.

Якщо серед ваших рідних, друзів або колег є люди, чиї імена пов’язані зі святими, яких згадують 1 листопада, привітайте їх. Кілька теплих слів можуть подарувати гарний настрій і зробити день особливішим.

Як привітати з Днем ангела

Для привітання не обов’язково шукати довгі вірші. Найкраще побажати людині здоров’я, миру, любові, добробуту та підтримки близьких. Якщо іменинник дотримується релігійних традицій, можна також побажати Божої опіки й духовної сили.

Наприклад, можна написати так: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі та додає сил у важливі моменти. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові й щирих людей поруч. Нехай у житті буде більше радісних подій, а мрії поступово стають реальністю».

Або обрати коротше привітання: «З іменинами! Бажаю миру в душі, тепла в серці та затишку вдома. Нехай поруч завжди будуть люди, яким можна довіряти, а кожен день приносить добрі новини. Божої опіки, щастя, здоров’я та добробуту!» 1 листопада — це нагода згадати про людей, які надихають своїм прикладом, і привітати тих, хто святкує іменини. Щире слово, увага та турбота часто важать більше за будь-який подарунок.

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