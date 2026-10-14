КДБ намагався завадити відзначенню Дня створення УПА за кордоном, — розслідування

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Радянський КДБ намагався перешкодити відзначенню Дня створення Української повстанської армії не лише в СРСР, а й за кордоном. Про це свідчать розсекречені документи з архіву Служби зовнішньої розвідки України, які розкривають методи стеження за українською діаспорою та протидії її пам’ятним заходам.

День створення УПА, відповідно до постанови Української Головної Визвольної Ради, зазвичай відзначали 14 жовтня, на свято Покрови.

Радянські спецслужби використовували агентурно-оперативні та ідеологічні методи, щоб витіснити цю дату з історичної пам’яті українців.

В архівних матеріалах, зокрема, йдеться про те, як органи КДБ відстежували заходи української діаспори з нагоди 25-річчя створення УПА у 1967 році.

У березні 1967 року КДБ УРСР надіслав до ЦК Компартії України спеціальне повідомлення. У ньому зазначалося, що у США створили Крайовий комітет з організації святкування 25-річчя створення УПА.

Очолив комітет Лев Футала, відомий за оунівським псевдонімом «Лагідний». Він був одним із заступників президента Українського конгресового комітету Америки (УККА), а також першим заступником голови Спілки української молоді (СУМ) у США.

У повідомленні КДБ також викладалися основні положення, які мали стати підґрунтям святкових заходів.

Організатори наголошували, що УПА стала продовжувачем визвольної боротьби 1917–1921 років, а також ідей Української військової організації та Організації українських націоналістів.

Згідно з цими положеннями, Українська повстанська армія виникла з волі українського народу як його збройна сила для боротьби з колоніальною залежністю, терором, гнобленням і безправ’ям.

Розсекречені документи демонструють, що радянські спецслужби стежили за діяльністю українських організацій за кордоном і намагалися протидіяти заходам, присвяченим історії українського визвольного руху.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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