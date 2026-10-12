Келлог підтримав удари України по російських НПЗ

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що російські нафтопереробні заводи є законними військовими цілями, і закликав Україну продовжувати удари по них. На його думку, потрібно завдати Росії відчутних економічних втрат, зокрема в нафтовій і газовій галузях. Про це американський генерал-лейтенант у відставці сказав під час дискусії на Варшавському безпековому форумі.

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог підтримав українські удари по російській нафтовій інфраструктурі та закликав посилювати тиск на Москву. Він вважає, що Україна має продовжувати атакувати військові цілі на території Росії, щоб змусити Кремль відчути наслідки розв’язаної війни.

Під час дискусії на Варшавському безпековому форумі Келлога запитали, яку пораду він дав би президенту України Володимиру Зеленському. У відповідь американський генерал-лейтенант у відставці заявив, що українській армії варто вивести з ладу російські нафтопереробні заводи. «Я б спалив кожен клятий нафтопереробний завод, який сьогодні має Росія, вивів би їх усі з ладу. Я б сказав: змусьте їх заплатити ціну, перенесіть війну до них. Це військова ціль — уражайте ці цілі», — сказав Келлог. За його словами, Україна має продовжувати тиснути на Росію, зокрема через удари по об’єктах, які мають значення для російської економіки та ведення війни.

Келлог назвав російські НПЗ законними військовими цілями

Американський генерал-лейтенант у відставці пояснив свою позицію тим, що Росія продовжує атакувати українські міста, школи та цивільне населення. На цьому тлі він вважає виправданими українські удари по військових об’єктах на території РФ. «Я сказав би українцям: продовжуйте робити те, що ви робите зараз, це правильно. Я знаю, що це важко говорити, але ви переносите це — війну — до росіян», — зазначив Келлог.

Він окремо наголосив, що серед цілей, за які Росія має заплатити, повинні бути підприємства нафтової та газової промисловості. На думку Келлога, удари по цій інфраструктурі можуть посилити економічний тиск на Кремль і вплинути на його здатність фінансувати війну. «Моя позиція була б такою: доведіть це до крайньої межі, змусьте їх заплатити ціну. А ціна, яку ви змусите їх заплатити, — це щось революційне, а саме їхня нафтова і газова промисловість. Саме це я сказав би Президентові України», — заявив він.

Келлог ще раз підкреслив, що вважає російські нафтопереробні заводи законними військовими цілями. «Це законна ціль. Це військова ціль. І я вважаю, що Україна робить це правильно. Вони завдають ударів по цих цілях», — сказав колишній спецпредставник президента США.

Водночас його заява відображає власну позицію Келлога. Саме по собі таке визначення не означає, що будь-який нафтопереробний завод автоматично є законною ціллю за міжнародним гуманітарним правом. Правомірність конкретного удару залежить від обставин, зокрема від того, чи робить об’єкт ефективний внесок у воєнні дії та чи дає його ураження конкретну військову перевагу. Під час атак також мають дотримуватися принципи розрізнення військових і цивільних об’єктів, пропорційності та запобіжних заходів.

Келлог закликав посилити підтримку України

Окрім ударів по російській нафтовій інфраструктурі, Келлог виступив за подальшу військову, фінансову та економічну допомогу Україні. Він вважає, що міжнародні партнери мають зробити все можливе, аби українська армія могла протистояти російській агресії, а Москва втрачала ресурси для продовження війни. «Я вважаю, що ми повинні робити все можливе, щоб підтримувати Україну у військовому плані, а також фінансово й економічно, і зламати російську воєнну економіку, щоб, знову ж таки, досягти моменту, коли Володимир Путін зрозуміє, що більше не може продовжувати війну», — заявив він.

Таким чином, Келлог пов’язує підтримку України з необхідністю посилювати економічний тиск на Росію. На його думку, удари по нафтовій і газовій промисловості можуть стати одним із чинників, які ускладнять фінансування російської воєнної машини.

Його слова пролунали на тлі продовження українських атак на російські об’єкти нафтової інфраструктури. Такі удари спрямовані на підприємства, які забезпечують переробку та постачання пального. Водночас їхні наслідки для російської економіки та здатності Москви вести війну залежать від масштабів пошкоджень, можливостей відновлення підприємств і ситуації на енергетичному ринку.

Келлог, який раніше представляв адміністрацію Дональда Трампа у питаннях, пов’язаних з Україною та Росією, також закликав не обмежувати підтримку лише військовою допомогою. Він вважає, що економічний тиск і підтримка української оборони мають доповнювати одне одного. За його оцінкою, мета таких заходів — змусити російське керівництво усвідомити, що продовження війни матиме для країни дедалі відчутніші наслідки. Про це він заявив під час дискусії на Варшавському безпековому форумі.

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