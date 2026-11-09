Керівник Держзембанку із зарплатою у понад 240 тисяч грн побажав нардепам більших доходів

Виконувач обов’язків директора ТОВ «Державний земельний банк» Андрій Видиборець, який щомісяця отримує 249 тис. грн зарплати, під час засідання парламентського комітету побажав народним депутатам вищих доходів.

Видиборець очолює державне підприємство з червня, обіймаючи посаду з приставкою «в.о.». Раніше він потрапив під люстрацію.

Андрій Відиборець очолив Держзембанк із приставкою «в.о.» у червні 2026 року. До цього він кілька місяців працював головним бухгалтером Фонду державного майна, куди перейшов із бізнесу.

У 2017 році прізвище Відиборця згадувалося у зв'язку зі скандалом у Державній міграційній службі. Тоді його призначення на посаду керівника люстраційного підрозділу викликало питання через негативний шлейф, пов'язаний із діяльністю відомства.



Нині посадовець отримує значно більшу зарплату, ніж його попередник. Зокрема, щомісячна винагорода Відиборця становить 249 тис. грн, тоді як колишній керівник підприємства Ярослав Ярославський отримував 192 тис. грн.

За даними декларації, у 2025 році Ярославський задекларував 2,28 млн грн заробітної плати від Держзембанку.

Під час засідання парламентського комітету народні депутати звернули увагу на розмір оплати праці нинішнього керівника підприємства. У відповідь Відиборець заявив, що бажає всім вищих зарплат.

«Усім бажаю більшої зарплати. Але це не моє рішення і вона не може обговорюватися, поки у мене чинний контракт», – сказав посадовець.

Крім того, під час того самого засідання з'ясувалося, що Держзембанк планує витратити близько 10 млн грн на закупівлю чотирьох автомобілів, комп'ютерної техніки та розроблення власного сайту.

Ці наміри викликали критику з боку народних депутатів. Зокрема, член аграрного комітету від «Слуги народу» Богдан Торохтій поставив під сумнів необхідність таких витрат.

«За моєю інформацією, службові автомобілі Держзембанку потрібні для того, щоб потім їх передати керівництву Фонду держмайна у користування. Я не кажу, що це стосується голови Фонду», – заявив депутат.

Відиборець заперечив такі припущення. За його словами, підприємство потребує додаткового транспорту для здійснення оглядів земельних ділянок, оскільки нині в його розпорядженні перебуває лише один автомобіль.

ТОВ «Державний земельний банк» було створено в серпні 2024 року шляхом корпоратизації державного підприємства «Фонд аграрних інвестицій». Компанія стала одним із ключових учасників проєкту «Земельний банк», який передбачає передачу державних сільськогосподарських земель в оренду через онлайн-аукціони.

Про це повідомляється із посиланням на матеріал «Главком».

Голова наглядової ради «Державного земельного банку» склав повноваження.

За 6 місяців торгів «Земельного банку» бюджет отримав майже 600 мільйонів

Фонд держмайна України завершив створення Земельного банку.