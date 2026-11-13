Керівник міжрегіонального управління Держпраці приховав майно на 12,7 млн грн, — ДБР

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці, який, за даними слідства, не вказав у декларації за 2024 рік майно та грошові активи на понад 12,7 млн грн. Частину нерухомості посадовець оформив на родичів, але фактично користувався нею сам.

За ініціативи слідчих Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації чиновника.

За результатами перевірки встановили, що посадовець не зазначив у документі свою співмешканку та спільну доньку, з якими продовжував проживати.

Зокрема, на співмешканку були оформлені дві квартири в Тернополі площею 61,9 та 69,1 квадратного метра, гараж, нежитлове приміщення, а також автомобіль Chevrolet Spark 2016 року випуску.

За даними слідства, квартири здавали в оренду, однак гроші від орендарів отримував безпосередньо керівник управління.

Крім того, посадовець не задекларував будинок площею понад 217 квадратних метрів у селі Великі Гаї на Тернопільщині. Його оформили на матір чиновника, хоча фактично там проживав він сам разом зі співмешканкою та донькою.

Про це повідомили у ДБР.

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