Керівника Академії педнаук запідозрили у плагіаті дисертації

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Кандидат біологічних наук Олег Смирнов та координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк звинуватили президента Національної академії педагогічних наук України (НАПНУ) Олега Топузова в академічному плагіаті.

Науковці стверджують, що докторська дисертація Топузова містить масштабні текстові запозичення з російської дисертації Олени Ковалевської «Генезис и современное состояние проблемного обучения», захищеної в Москві у 2000 році.

За даними порталу «Плагіат і фальсифікації в наукових працях», збіги охоплюють 23 сторінки роботи українського науковця та супроводжуються прямою перекладною адаптацією російського тексту з росіянізмами, збереженням структури абзаців, джерел і висновків під власним авторством («на нашу думку»). Залучені експерти закликали Олега Топузова самостійно залишити посаду очільника НАПНУ, а наукову спільноту — ініціювати перевибрання керівництва академії.

Джерело: Портал «Плагіат і фальсифікації в наукових працях» / Заяви науковців у Facebook.

Колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка звинуватили у плагіаті докторської дисертації, яку він захистив у 2019 році. За даними аналізу сервісу «Плагіат та фальсифікація в наукових роботах», у роботі виявлено текстові збіги на 51 із 414 сторінок, що становить близько 12% основного тексту, а також ознаки фальсифікації результатів.

У докторській дисертації проректорки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка та депутатки Київської міської ради Алли Шлапак виявили 14 фрагментів академічного плагіату.

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