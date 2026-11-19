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Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко не планують з’являтися на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 23 листопада.

За інформацією медіа, цього дня вони перебуватимуть у відрядженні.

На засідання їх запросив голова ТСК Олексій Гончаренко після виступу генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який звинуватив керівництво антикорупційних органів у корупційних схемах і переслідуванні тих, хто їх розслідував.

Дука заявив, що відрядження керівників НАБУ і САП — спроба уникнути відповідальності перед суспільством. Він закликав їх прийти на засідання та пояснити свою позицію, зокрема щодо звинувачень у можливих корупційних махінаціях.

Також генерал стверджує, що кримінальне провадження проти нього є помстою за розслідування щодо співробітників антикорупційних органів. Він заявив про готовність пройти поліграф і публічно запитав, чи погодяться на це Кривонос та Клименко.

Окрім того, «Мексиканець» підтвердив свій голос на записах та пояснив слова про напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. «Денис Бігус не отримав жодної погрози на свою адресу. Відносно Дениса Бігуса не було вжито ніяких дій. Мало, що я кажу в приватних бесідах з ким би то не було», — заявив співрозмовник Василя Тимошенко.

Нагадаємо, журналіста Бігуса планували облити кислотою через розслідування про наркошопи U420. У середу, 4 листопада, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов фігурантів справи U420, під час яких вони обговорювали можливість фізичної розправи над журналістами, які висвітлювали діяльність мережі магазинів. Зокрема, йшлося про напад із використанням кислоти на журналіста Дениса Бігуса через матеріал про наркошопи U420.

У середу, 18 листопада, за ініціативою народного депутата Олексія Гончаренка у Київраді розпочалося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради (ТСК) щодо порушення законодавства у сфері оборони та корупційних правопорушень. На нього був запрошений генерала СБУ Сергій Дука.

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