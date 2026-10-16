Керівників об’єднання роботодавців нафтогазової галузі підозрюють у збитках на 9,6 млн грн

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Поліцейські викрили ймовірні зловживання керівників об’єднання роботодавців нафтогазової галузі, через які підприємствам могли завдати майже 9,6 млн грн збитків. За даними правоохоронців, голова галузевої федерації та уповноважена особа її регіонального осередку організували виведення коштів, призначених для розвитку нафтогазового сектору.

Об’єднання представляє інтереси найбільших підприємств галузі, які фінансують його діяльність.

Зловмисники фальсифікували рішення президії, завели підконтрольні організації та продовжили свої повноваження до 2030 року.

Створену громадську організацію очолила близька особа голови галузевої федерації роботодавців — представник полтавського осередку. Саме через цю ГО могли виводити кошти федерації. Для реалізації злочинного задуму її керівник звернувся до голови об’єднання з проханням надати 21 млн грн безповоротної фінансової допомоги нібито для виконання статутних завдань.

Ця сума була виведена двома платежами — 5 та 16 млн грн. Гроші поклали на депозит, а відсотками розпоряджалися на власний розсуд. Підприємства про перерахування коштів сторонній громадській організації належним чином не повідомлялися.

Аналіз банківських операцій засвідчив, що понад 9,5 млн грн із другого платежу були сформовані за рахунок цільових внесків трьох великих підприємств нафтогазового сектору. Ці кошти використали без належного повідомлення компаній, які їх надали, та всупереч визначеним цілям фінансування.

Джерело: Поліція Києва

Додамо, що в країні викрили продаж 15 автомобілів, ввезених як допомога ЗСУ.

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