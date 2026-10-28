Станом на середу, 28 жовтня, офіційний курс долара, встановлений Нацбанком, сягнув 45,60 гривні. Це новий історичний максимум і черговий антирекорд. Ще на початку жовтня долар коштував близько 45 гривень, а зараз на готівковому ринку в обмінниках його продають уже по 46,05-46,35 гривні. Водночас євро, яке ще кілька днів тому перебувало на позначці 50,95 гривні, трохи просіло — до 50,85 гривні. Така різноспрямована динаміка виглядає дещо незвично, але за нею стоять цілком конкретні та об'єктивні процеси в українській економіці (та й на світових ринках також).

Гривня повільно, але впевнено девальвує, і це вже не просто коливання, а стійка тенденція, яку фіксують і офіційна статистика, і самі українці в обмінниках. Питання, яке зараз хвилює всіх, від звичайних громадян до великих імпортерів — що відбувається з курсом і чого чекати далі? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук разом із експертами розбирався в питанні.

Що відбувається на ринку: керована девальвація, а не обвал

Те, що ми бачимо останні кілька тижнів, можна з упевненістю назвати керованою девальвацією. Це означає, що Національний банк не просто дозволяє гривні падати під тиском ринку, а фактично самостійно «веде» її вниз: поступово, контрольовано, з огляду на власні цілі.

Ще 26 жовтня регулятор підняв офіційний курс одразу на 33 копійки, і з того часу долар оновлює максимуми майже щодня. На міжбанківському ринку обсяги торгів також зросли. Якщо раніше вони становили близько $300-308 мільйонів на день, то зараз сягають понад $330, а подекуди й $380 мільйонів. При цьому, за оцінками учасників ринку, Національний банк щодня продає з резервів близько $300-350 мільйонів, аби покрити попит, який не задовольняють експортери.

І ось тут криється ключовий парадокс. З одного боку, НБУ начебто самостійно «відпускає» гривню, дозволяючи їй слабшати. З іншого ж він змушений витрачати золотовалютні резерви, щоб цей процес не вийшов з-під контролю.

Експортери, побачивши, що курс росте, авжеж не поспішають продавати валютну виручку. Вони чекають, поки НБУ «покаже стоп» — тобто визначить верхню межу, після якої курс відкотиться або зафіксується на новому рівні. Через це пропозиція валюти на ринку скорочується, і регулятору доводиться закривати дефіцит власними резервами. Чим довше триває ця гра в «очікування стопу», тим більше національних резервів витрачає НБУ. Рахунок тут може йти і на мільярди доларів.

Чому ж регулятор взагалі йде на це? Відповідь, як завжди, лежить у площині бюджету та макроекономічних потреб.

По-перше, девальвація гривні автоматично збільшує гривневий еквівалент міжнародної допомоги, яка надходить у доларах і євро. Для Міністерства фінансів, яке хронічно шукає кошти на покриття не менш хронічного дефіциту бюджету, це дуже вигідно: та сама сума в доларах дає відчутно більше гривень. Про інфляцію, судячи з усього, при цьому ніхто не думає.

По-друге, слабша гривня робить український експорт дешевшим для іноземних покупців. В теорії це має підтримати вітчизняних виробників.

По-третє, є суто технічний момент: вже завтра, у четвер 29 жовтня, Національний банк має ухвалити рішення щодо облікової ставки та оприлюднити оновлений макропрогноз. Зараз ставка, нагадаємо, становить 16% річних, і ринок не виключає її підвищення до 16,5%. Під такий крок логічно «підвести» і курс — щоб підвищення ставки виглядало обґрунтованою боротьбою з інфляцією, а не просто реакцією на паніку.

Але є й інший бік. Тиск на гривню створюють не лише дії НБУ, а й цілком об'єктивні, навіть фундаментальні фактори. Дефіцит зовнішньої торгівлі України залишається значним, імпорт (зокрема енергетичний) зростає, тоді як експорт страждає від блокади морських портів, колапсу металургії та наслідків війни загалом. Аграрний експорт також скорочується. У той же час прильоти по підприємствах не припиняються, ворог системно «виносить» склади, бізнесу все важче функціонувати, працівників «пилососить» мобілізація та нові правила бронювання, тощо.

Все це в сумі створює стійкий попит на валюту, який не покривається пропозицією. Саме тому девальвація — не примха регулятора, а радше вимушений крок, який дозволяє уникнути різкого обвалу і зберегти сяку-таку керованість процесу.



Чому євро дешевшає, а долар дорожчає: світова пара

Різноспрямована динаміка долара та євро щодо гривні — не українська особливість, а відображення того, що відбувається на світовому валютному ринку. Євро слабшає відносно долара: якщо ще кілька днів тому пара євро/долар коштувала 1,1162, то зараз — 1,1145. Це означає, що долар зміцнюється не лише до гривні, а й до євро. Відповідно, гривня, яка слідує за доларом, автоматично слабшає до нього, але до євро може навіть трохи зміцнюватися. Саме тому офіційний курс євро 28 жовтня знизився на 10 копійок — до 50,85 гривні.

Для пересічного українця це означає, що орієнтуватися варто передусім на долар: не лише тому, що він традиційно є мірилом вартості та заощаджень, а й тому, що саме долар зараз визначає валютний тренд. Якщо долар на світовому ринку продовжить зміцнюватися, гривня слабшатиме до нього навіть без додаткових зусиль НБУ. Якщо ж євро почне відігравати позиції, курс гривні до європейської валюти може стабілізуватися або навіть піти вниз.

На готівковому ринку ці процеси відображаються з певним запізненням і власною логікою. Різниця між офіційним курсом і тим, за яким реально можна купити валюту, становить близько 50-60 копійок, а іноді й вище. Це нормальна ринкова реакція на очікування подальшого зростання: банки та обмінники закладають у ціну ризики та, авжеж, власну маржу.



Думки експертів



Економічний експерт Юрій Гаврилечко зазначає: з курсом все нормально, він падає. Щобільше: на думку експерта, так і має бути.

«У нас постійно зростає від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі на тлі зростання непрямого оподаткування (збільшення обсягів регуляції) всередині країни та відсутності допомоги з боку держави бізнесу, що зараз потерпає від ракетних та дронових атак, які знищують складські запаси товарів та виробничі потужності. Гірше того: бізнес готується до суттєвого скорочення роботи чи закриття за місяць, бо з 4-го грудня не зможе працювати під час повітряної тривоги через відсутність укриттів, які держава не будувала всі роки війни і які зобов'язала створити підприємців, виділивши на це менше 3 місяців, що нереально від слова «взагалі».

Ось курс і демонструє перші результати такої політики. А додайте до цього ще й оподаткування посилок, що призведе до зростання роздрібних цін на імпорт. Відповідно, матимемо й подальшу девальвацію гривні, яку періодично буде зупиняти НБУ. Але ще на це впливатимуть й обсяги міжнародних кредитів, які будуть заходити в Україну. Вони також стабілізуватимуть курс гривні. Що ж до наступного року — девальвація потрібна уряду, щоб виконувати план по податкових надходженнях. Тож його дії будуть спрямовані на роздмухування цього процесу, але в межах бюджетних показників», — зазначив Юрій Гаврилечко.

Економіст, директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що нічого страшного не відбувається. Щобільше: експерт вважає, що ситуація навіть краща, ніж повинна була бути.

«Всі, хто переживає через курс валют — візьміть бюджет на 2026 рік і подивіться в макроекономічні прогнози. Тоді ми зрозуміємо, що середньорічний курс встановлений на рівні 45,7 грн. Що це означає? Це означає, що теоретично ми мали цей курс мати ще десь у червні. Зараз же, вибачте, кінець жовтня. Тобто курс у нас навіть міцніший, ніж це планувалося в проєкті бюджету на 2026 рік. Тому жодної трагедії особисто я тут не бачу. Поки партнери дають гроші, у НБУ буде ресурс, щоб тримати курс. А щоб дізнатися, яким буде курс надалі і які прогнози тут є, потрібно відкрити проєкт бюджету на 2027 рік і подивитися, що там написано. Середній курс закладений на рівні 47,1 грн, з поступовим зростанням до 48,3 грн до кінця року. Ось вам і відповідь», — сказав Олег Пендзин.



Резюмуючи, ситуація з курсом валют на кінець жовтня виглядає тривожно, але поки що не катастрофічно. Гривня девальвує, але це відбувається контрольовано, з ініціативи та під наглядом НБУ. Офіційний курс долара оновив історичний максимум — 45,60 гривень — і поки що немає жодних ознак, що цей тренд найближчим часом розвернеться. Водночас євро трохи просів, що є радше наслідком світових коливань, аніж української політики.

Для українців головний висновок простий: орієнтуватися слід на долар. Також варто готуватися до того, що найближчими тижнями курс може коливатися туди-сюди в межах 45,5-46,5 гривень. Різкого обвалу ніхто з учасників ринку не прогнозує, але базовий сценарій передбачає поступове ослаблення гривні до приблизно 46 гривень за долар до кінця року (у песимістичних прогнозах — до 47). Але багато залежатиме від того, чи вдасться Україні отримати міжнародне фінансування в обіцяних обсягах, чи розблокується експорт, яким буде рішення НБУ щодо облікової ставки 29 жовтня, тощо.

Поки що ж маємо те, що маємо. А саме — керовану девальвацію, яка, на жаль, боляче б'є по гаманцях, але поки що не перетворилася на некерований обвал.

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