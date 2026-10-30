Хакери маскуються під працівників ДТЕК і розсилають держустановам шкідливі листи

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Фахівці CERT-UA зафіксували кібератаку на державні установи з боку угруповання UAC-0050. Зловмисники надсилають електронні листи від імені нібито співробітників ДТЕК, щоб отримати прихований віддалений доступ до комп’ютерів.

Масову розсилку зафіксували 29 жовтня. У листах ішлося про нібито заборгованість за електроенергію та містилося посилання для її оплати.

Після переходу за ним завантажувався архів зі шкідливим файлом.

Його запуск призводив до встановлення програми LiteManager, яка дозволяє віддалено керувати комп’ютером. Вона налаштовувалася на автоматичний запуск разом з операційною системою.

У Держспецзв’язку закликають не відкривати підозрілі вкладення, не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити паролі для розпакування невідомих архівів. Інформацію про заборгованість радять перевіряти лише через офіційні застосунки та сайти постачальників послуг.

Джерело: Держспецзв’язку (CERT-UA)

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Хакери маскують шкідливі ресурси під сайти бригад ЗСУ та застосунки про тривогу.

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