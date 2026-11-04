Хакери розмістили повідомленням про ядерний удар у розсилку видання Kyiv Independent

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Англомовне українське видання Kyiv Independent зазнало кібератаки, внаслідок якої зловмисники скористалися інформаційною системою медіа та розіслали читачам електронні листи з фейковим повідомленням про нібито запуск ядерної боєголовки по Києву та «об’єднання Зеленського з Путіним».

Головна редакторка Ольга Руденко підтвердила злам і наголосила, що редакція не надсилала цих листів, а також повідомила про спробу хакерів розмістити фейк безпосередньо на сайті, яку оперативно блокували. У медіа припускають причетність хакерів з рф через російськомовний зміст і залякувальний характер повідомлення. Наразі редакція усуває наслідки атаки та посилює захист своїх систем.

Джерело: Остап Яриш у Х.

Застосунок «Повітряна тривога» частково відновив роботу після кібератаки, яка сталася ввечері в неділю, 1 листопада. Водночас персональні дані користувачів залишилися захищеними, витоку інформації не зафіксували.

Нагадаємо, загальнодержавна система оповіщення в Україні працює без збоїв.

До цього у Києві застосунок Air Alert поширив неправдиве попередження про радіацію.

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