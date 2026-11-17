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17 листопада мер Харкова Ігор Терехов розповів про підготовку міста до можливих тривалих знеструмлень і пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Місто домовляється з енергетиками, щоб будинки без опалення якомога довше залишалися з електропостачанням.

Також створюють резерви для роботи критичної інфраструктури, забезпечують аварійні служби обладнанням і матеріалами. У Харкові діють пункти незламності та штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Ще наприкінці 2022 року місто почало перебудовувати систему енергозабезпечення. Зокрема, розвиває концепцію «енергетичних островів» — локальних систем живлення, встановлює когенераційні установки, які виробляють електроенергію та тепло, і будує блочно-модульні котельні.

Водночас повної енергетичної автономності Харків поки не має. За словами Терехова, головне завдання — забезпечити безперебійну роботу лікарень і доступ людей до води, тепла, зв’язку та необхідної допомоги.

Джерело: Главком.

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