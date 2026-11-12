Харків витрачає до 4 мільярдів гривень щороку на безплатний проїзд у громадському транспорті

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Витрати міського бюджету Харкова на підтримку безплатного громадського транспорту становлять від 3,6 до 4 мільярдів гривень щороку через зростання цін на електроенергію та паливно-мастильні матеріали.

«Це суттєва підтримка кожного, хто залишився, і кожного, хто приїхав у Харків. Сьогодні у нас майже 227 тисяч переселенців, які опинилися без нічого й обрали Харків для життя, в тому числі й завдяки безкоштовному проїзду», — заявив міський голова Ігор Терехов.

Попри значне фінансове навантаження, місто не планує відмовлятися від цієї ініціативи у наступному році, оскільки це є критично важливою допомогою для місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю «Радіо Хартія».

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру розробити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті столиці та забезпечити достатній резерв автобусів.

На це Кличко нагадав президенту про нестачу водіїв для автобусів у Києві та уряду про борг у ₴8 млрд субвенції за безкоштовне перевезення пільговиків за останні 11 років.

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