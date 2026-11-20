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Держава контролює 65% акцій «Харківобленерго», ще майже 30% належать кіпрській Smart Holding, пов’язаній із підсанкційним екснардепом Вадимом Новинським. Водночас навколо компанії триває корпоративний конфлікт, а її готують до реорганізації.

Нині державний пакет акцій «Харківобленерго» перебуває не у Фонду державного майна, а в АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ), яке підпорядковане Міністерству енергетики. За наведеними даними, УРМ належить 65,001% акцій компанії.

Ще 29,795% акцій перебувають у власності кіпрської Smart Holding Ltd. Цей пакет пов’язують із Вадимом Новинським: акції заарештовані, а Касаційний господарський суд визнав недійсною їхню купівлю у 2021 році.

Історія цього пакета бере початок від кіпрської Inter Growth Investments, раніше відомої як Garensia Enterprises. Компанію пов’язували з групою Костянтина Григоришина. У судових рішеннях акції зазначені як актив Новинського, а також розглядається можливість їх стягнення в дохід держави.

У жовтні 2024 року Smart Holding публічно звинуватила Новинського у спробі повернути контроль над активом. За твердженням компанії, заарештовані акції несподівано отримали статус голосуючих через депозитарну установу. Водночас у Smart Holding заперечують, що Новинський є бенефіціаром групи, і заявляють, що він втратив цей статус 1 грудня 2022 року.

Окремий конфлікт розгорнувся навколо управління «Харківобленерго». Дирекція УРМ двічі скликала позачергові загальні збори акціонерів — 28 квітня та 11 травня — з метою змінити склад наглядової ради.

Оскаржити ці рішення вирішила власниця трьох акцій компанії з Балаклії. Суд першої інстанції став на її бік і скасував рішення про проведення зборів. Однак 1 жовтня апеляційний суд скасував це рішення. Таким чином, питання корпоративного контролю над обленерго стало предметом судового протистояння за позовом міноритарної акціонерки.

З 4 липня 2024 року виконувачем обов’язків генерального директора «Харківобленерго» є В’ячеслав Кравцов. Згідно з даними державного реєстру, він також очолює комісію з виділу. Компанію готують до реорганізації, а новий статут уже розробили, повідомляє Absolution Leaks.

ВАКС розгляне справу Комарницького про земельну корупцію в Києві.

Раніше суд у справі Комарницького перенесли через неявку обвинувачених.

Ми писали, що мер Києва Віталій Кличко, повідомив, що в рамках розслідування щодо махінацій у земельній сфері столиці, з яким пов'язаний ексдепута Київської міськради Денис Комарницький, відомий як «смотрящій» за Києвом, з КМДА звільнили низку посадовців.

Також нагадаємо, що колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький використав для виїзду за кордон камуфльований автомобіль для перевезення загиблих українських військових.

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